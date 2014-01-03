همراهی نهادهای فرهنگی و اهالی تئاتر برای تأمین هزینه درمان یک کارگردان

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی عبدالهی کارگردان و بازیگر تئاتر که طی سالهای اخیر درگیر بیماری سرطان است برای تأمین آمپولهای تجویز شده از سوی پزشکان معالج خود با مشکلاتی مواجه شده است. جامعه هنری برای همراهی و حمایت از این هنرمند عرصه تئاتر وارد عمل شدند که طی آن نمایش "سقراط" به کارگردانی حمیدرضا نعیمی 50 درصد از فروش گیشه خود در روز سهشنبه 10 دیماه را به عبدالهی اختصاص داد.
همچنین نمایش "سالگشتگی" به کارگردانی امیررضا کوهستانی یک اجرای ویژه خود را در روز پنجشنبه 12 دیماه به مصطفی عبدالهی اختصاص داد که مبلغ فروش این اجرا یک میلیون 700 هزار تومان است. کانون تبلیغاتی ایران نوین نیز متقبل شده است که به مدت 6 ماه و هر ماه به مبلغ 5 میلیون تومان از عبدالهی حمایت کند.
مؤسسه رسانههای تصویری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز مبلغ 5 میلیون تومان، سازمان سینمایی و معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم هر کدام مبلغ 5 میلیون تومان برای حمایت از مصطفی عبدالهی و تأمین داروهای او پرداخت کردند.
چندی پیش جامعه هنری برای تأمین هزینههای درمانی مجید بهرامی هنرمند جوان عرصه سینما و تئاتر که در کشور آلمان بستری است وارد عمل شد.
نمایش "سالگشتگی" و "سقراط" به همراه مؤسسه رسانههای تصویری، سازمان سینمایی، معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یک کانون فرهنگی از مصطفی عبدالهی برای تأمین داروهای مورد نیاز درمان حمایت کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی عبدالهی کارگردان و بازیگر تئاتر که طی سالهای اخیر درگیر بیماری سرطان است برای تأمین آمپولهای تجویز شده از سوی پزشکان معالج خود با مشکلاتی مواجه شده است. جامعه هنری برای همراهی و حمایت از این هنرمند عرصه تئاتر وارد عمل شدند که طی آن نمایش "سقراط" به کارگردانی حمیدرضا نعیمی 50 درصد از فروش گیشه خود در روز سهشنبه 10 دیماه را به عبدالهی اختصاص داد.
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