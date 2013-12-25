عبدالهی که این روزها مشغول تمرین نمایش "مرگ تصادفی یک آنارشیست" برای اجرای عمومی در تئاتر شهر است، درباره وضعیت قرارداد اجرای این اثر به خبرنگار مهر گفت: قرادادی که با بسته شده بیشتر کودکانه و شوخی است و دوستان متعهد به قرارداد نیستند. هنوز ریالی برای دکور، لباس و آکس‌سوآر دریافت نکرده‌ایم و تنها چکی با مبلغی ناچیز برای ما صادر شده که جوابگو نیست.



این کارگردان و بازیگر با سابقه تئاتر تصریح کرد: مبالغی که تعیین شده‌اند کارشناسانه نیستند. گویا مدیران اعتمادی به گروه‌های تئاتری ندارند که مبالغ برآورد شده از سوی آن‌ها را نمی‌پذیرند اما گرانی مشخص است و همه می‌دانند که هزینه‌ها چقدر بالا است.



وی با اشاره به هزینه‌بر بودن ساخت دکور، لباس و بخش‌های مورد نیاز دیگر اجرای نمایش "مرگ تصادفی یک آنارشیست" یادآور شد: ما باید برای اجرا دست و پا و چشم مصنوعی می‌ساختیم که این بخش‌ را حذف کردیم. همچنین مجبور شدیم دکور و لباس نمایش را هم خیلی ساده در نظر بگیریم. قبل‌ها مرکز هنرهای نمایشی هزینه چاپ پوستر و بروشور نمایش‌ها را متقبل می‌شد اما حالا این هزینه هم بر عهده گروه است. ضمن اینکه در روز برای گروهی که در حال تمرین هستند هزینه‌ای بابت پذیرایی صرف می‌شود.



عبدالهی که طی سال‌های اخیر برای درمان خود باید به صورت مداوم شیمی‌درمانی شود، درباره روند درمانی‌اش گفت: در طول هفته 2 تا 2 میلیون 500 هزار تومان هزینه جاری درمان بنده است. این در حالی است که 5 ماه از موعد تزریق آمپول‌هایی که پزشک معالجم توصیه کرده بود، گذشته است و من هنوز موفق به تهیه و تزریق این آمپول‌ها نشده‌ام.



این هنرمند با سابقه عرصه تئاتر تأکید کرد: هر روز مشکلات فیزیکی جدیدی برای من پیش می‌آید و باید هر چه زودتر این آمپول‌ها را تهیه و تزریق کنم.