بعثت کرمانشاه با دو گل از سد فرهنگ رامهرمز گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته پنجم رقابتهای لیگ دسته سوم فوتبال کشور عصر امروز تیم فوتبال بعثت کرمانشاه توانست در خانه، تیم صدر جدولی فرهنگ رامهرمز را با 2 گل شکست دهد.

این دیدار از ساعت 13 در استادیوم آزادی کرمانشاه آغاز شد و علی رغم حملات مستمر بازیکنان بعثت، این تیم نتوانستند گلی را وارد دروازه میزبان خود کند.

در نیمه دوم با دستورات کادرفنی، میزبان توانست با ایجاد موقعیت های خوب دروازه فرهنگ رامهرمز را با خطر مواجه کند که در یکی از این موقعیت ها علی محمدی بازیکن بعثت توانست با یک شوت بسیار زیبا گل اول میزبان را به ثمر برساند و بعثت را در این دیدار از میهمان خود پیش بیاندازد.

در اواخر بازی روی یک ضد حمله سجاد سیاه کمری مهاجم خوش تکنیک بعثت کرمانشاه گل دوم را به ثمر رساند تا نماینده استان کرمانشاه با نتیجه 2 بر 0 حریف صدر جدولی خود را با شکست بدرقه کند.

تیم بعثت کرمانشاه در هفته ی ششم روز پنجشنبه این هفته میهمان تیم خیبر خرم آباد خواهد بود.