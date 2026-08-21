چگونه «مسجد برقرار» داشته باشیم

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها؛ امام شهیدمان در بیاناتی در سال ۹۵ فرمودند: «مسجد بایستی برقرار باشد؛ وقت نماز، مسجد باید باز باشد. هرسه وقت در مسجد باید نماز جماعت برگزار بشود؛ بنا را بر این باید گذاشت.» جایگاه والای مسجد در منظومه فکری امامین انقلاب همواره مورد تأکید واقع شده و مطالبه امام شهیدمان مبنی بر باز بودن و برقراری مسجد، در شرایط کنونی که کشورمان در معرض توطئه‌ها و تهدیدهای دشمن جنایتکار قرار دارد اهمیت دو چندان پیدا می‌کند. انقلاب اسلامی از پایگاه مسجد شروع شد و از همین پایگاه معنوی حفظ و تقویت می‌شود تا به فضل الهی پرچم مقدس جمهوری اسلامی به دست صاحب اصلی‌اش امام عصر علیه‌السلام سپرده شود.

امام خمینی (ره) قائل بودند که مساجد سنگرند و امروز در میانه جنگ تمام‌عیار دشمن متخاصم آمریکایی صهیونی علیه ایران اسلامی، این مکان مقدس به پایگاه مقاومت و پایداری ملت مبعوث‌ در برابر جنگ نرم و جنگ سخت دشمنان و منافقان باید تبدیل شود تا جامعه ایمانی دست در دست هم محکم بایستد و برای ارتقای کشور و انقلاب امیدوارانه تلاش کند. برقرار بودن مسجد جز در سایه همت و هم‌افزایی، ایثار و از خودگذشتگی ارکان و کارگزاران این مکان مقدس امکان‌پذیر نخواهد بود.

مردم پایه‌گذار و مجری کنش‌گری مسجد هستند

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن صمدزاده با اشاره به اینکه مسجد به عنوان رکن اجتماعات مؤمنان در ساحت‌های مختلف فعالیت دارد و مردم، پایه‌گذار و مجری کنش‌گری مسجد هستند، اظهار کرد: برای نقش‌آفرینی مردم در مسجد باید برنامه‌ریزی قوی داشته باشیم و ارکان مسجد در این راستا نقش اساسی دارند.

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه ارکان مسجد باید مردم را در مدیریت و راهبری مسجد دخیل کنند، ادامه داد: صفر تا صد کارها باید به دست مردم باشد و مردم صرفاً برای نماز به مسجد نیایند بلکه در همه امور مسجد نقش‌آفرینی کنند.

صمدزاده با اشاره به مبانی اجرای طرح «محراب»، بیان کرد: نقش مسجد در محله باید تقویت شود و مشارکت جوانان و نوجوانان در فعالیت‌های مسجدی افزایش یابد و مدیریت مسجدمحور محله در محلات افزایش یابد که این مهم خاصه در شرایط کنونی موضوعیت دارد که امیدواریم آن را با همت و مشارکت ائمه جمعه و جماعات و قرارگاه‌های راهبر مساجد در شهرستان‌ها و شهرها پیش ببریم.

دبیر قرارگاه راهبری مساجد استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ارکان مسجد وظیفه دارند افراد تأثیرگذار در محله را شناسایی کرده و مسائل محله را احصا کنند، اظهار کرد: وقتی مسئله شناسایی شد، با همفکری و همکاری هم می‌توان موضوعات را پیگیری کرد و به سرانجام رساند که البته این فرآیند سخت و پرزحمت اما شدنی است.

کنش‌گری ارکان برای برقرار بودن مسجد

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه پیشبرد اهداف مسجد نیازمند همفکری و مشورت و یاری طلب کردن از اهالی است، ادامه داد: جذب نوجوانان و جوانان محله به مسجد با توصیه و نصیحت محقق نمی‌شود بلکه نیازمند هم‌اندیشی و تفکر جمعی و کمک گرفتن از کارشناسان است که راهکارها را بگویند و راه حل کاربردی را ارائه دهند.

صمدزاده یادآور شد: ارکان مسجد همه باید با هم همدل باشند نه آنکه هر یک بخواهد سلیقه و نظر خودش را تحمیل کند. در مسجد باید کارها را با نظر جمع و هدایت امام جماعت پیش ببریم تا از حیث شرعی و قانونی هم مشکلی ایجاد نشود. اینکه هر یک از ارکان بخواهد برنامه مدنظر خود را پیش ببرد باعث ایجاد بی‌نظمی و آشفتگی در برنامه‌های مسجد خواهد شد.

امام جماعت مسجد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها شهرکرد با تأکید بر اینکه آرامش درونی مسجد در سایه همدلی و هم‌افزایی ارکان مسجد محقق می‌شود، بیان کرد: نمازگزاران وقتی این آرامش را مشاهده کنند به سمت مسجد جذب و در آن ماندگار می‌شوند. مردم اگر تنش و اختلاف بین ارکان مسجد حس کنند از فضای مسجد دور و دورتر می‌شوند.

صمدزاده وحدت ارکان مسجد را یک عامل مهم و تأثیرگذار در جذب اقشار مختلف مردم به این مکان مقدس دانست و افزود: کار فرهنگی جز در سایه آرامش انجام نمی‌گیرد و پیش نمی‌رود و امام جماعت و هیئت امنا و دیگر ارکان در این راستا مسئولیت دارند.

وحدت ارکان در رونق‌بخشی به مسجد تأثیرگذار است

وی مسجد را محل تربیت نیروهای جوان مومن متعهد دانست و گفت: چه خوب است هیئت امنا پدرانه و دلسوزانه جوانان را در امور مسجد دخیل کنند تا کار بیاموزند و کم‌کم کارهای مسجد را به دست گیرند. باید عرصه مسجد را برای جوانان باز کنیم تا کار یاد بگیرند و اداره مساجد باید به همین جوانان سپرده شود.

دبیر قرارگاه راهبری مساجد استان چهارمحال و بختیاری مسئولیت هیئت امنای مسجد را ظریف و تخصصی دانست و افزود: در شیوه‌نامه جدید راهبری مساجد، تعیین هیئت امنا بر عهده امام مسجد است اما این بدان معنا نیست که این انتصابات با سلیقه شخصی انجام گیرد بلکه باید بر طبق ضوابط تعیین شده و با مشورت و تحقیق باشد.

صمدزاده با اشاره به تأکید امام شهید انقلاب بر تعبیر مسجد باز و برقرار، بیان کرد: ایشان قائل بودند که درب مساجد در همه اوقات شبانه‌روز باید به روی عموم مردم باز باشد تا هر موقع فرصت داشت به مسجد بیایند و نماز خود را بخوانند.

وی انجام فعالیت‌های اجتماعی و تبدیل مسجد به پایگاه حل مسائل مردم را در راستای برقرار بودن مسجد مهم ارزیابی کرد و گفت: در این راستا طرح‌های متنوعی تدارک دیده شده که مساجد پای کار از حمایت‌ها و مساعدت‌های لازم برخوردار می‌شوند.