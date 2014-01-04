به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین جشنواره مردمی فیلم عمار از جمعه 13 دی ماه با گردهمایی مردم، اصحاب رسانه و علاقمندان در سینما فلسطین آغاز شد و شبکه چهار سیما همزمان با برگزاری آن رویدادهای این جشنواره را پوشش میدهد.
این ویژه برنامه که در قالب یک برنامه ترکیبی، گزارشی تهیه میشود ضمن تهیه و پخش گزارشی از اکران فیلمها و حواشی جشنواره، گزیدهای از فیلمهای مستند روی پرده را نیز پخش و با دستاندرکاران و سازندگان بخش سینمای مستند این جشنواره گفتگو خواهد کرد.
چهارمین جشنواره فیلم عمار از 13 تا 21 دی ماه در تهران برگزار میشود. این جشنواره در قالبهای فیلم داستانی، مستند، انیمیشن، کلیپ، فیلمنامه، برنامه تلویزیونی ،مقاله و نقدهای سینمایی برگزار میشود.
ویژهبرنامه جشنواره فیلم عمار به کوشش گروه مستند شبکه چهار سیما از امشب تا پایان جشنواره ساعت 22:25 پخش می شود.
شبکه مستند سیما نیز در برنامهای به پوشش این جشنواره انقلابی - مردمی میپردازد.
نظر شما