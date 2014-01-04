به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحسین بیات درباره آخرین وضعیت ساخت خط لوله اتیلن غرب به عنوان بزرگترین خط لوله انتقال پتروشیمی جهان، گفت: در حال حاضر پیشرفت کل مجموعه خط لوله اتیلن غرب به 75 درصد رسیده است.



عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعلام اینکه هم کنون ساخت و راه اندازی قطعات فاز دوم خط لوله اتیلن غرب از پیشرفت‌های مختلفی برخوردارند و برخی مسیرها را به دلیل آماده نبودن طرح‌های در مسیر، با احتیاط و کند پیش می رویم، تصریح کرد: از این رو سعی شده لوله‌ها زودتر در خاک قرار نگیرد تا دچار خوردگی شوند.



این مقام مسئول با یادآوری اینکه فاز اول خط لوله اتیلن غرب سال گذشته در مدار بهره‌برداری قرار گرفت، اظهار داشت: با راه‌اندازی این قطعه، اتیلن تولیدی کاویان به پتروشیمی کرمانشاه و منطقه ماهشهر رسید اما با این وجود، طرح‌هایی در این فاز هستند که هنوز احداث نشده اند.



بیات سهامداران طرح‌های مستقر در فاز اول خط لوله اتیلن غرب همچون پتروشیمی اندیمشک را مسئول تاخیر اجرای این طرح‌ها دانست و تاکید کرد: خوراک این واحدها آماده است اما طرح به تولید نرسیده است.



مدیرعامل سابق ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اینکه فاز دوم از پلیمر کرمانشاه آغاز می‌شود و تا پتروشیمی مهاباد امتداد دارد، بیان کرد: قطعات فاز دوم از پیشرفت‌های مختلفی برخوردار هستند.



وی افزود: پیشرفت قطعه هشتم به حدود 99.5 درصد رسیده است و آماده بهره‌برداری است ضمن آنکه ساخت قطعه نهم 96 درصد پیشرفت دارد و پیشرفت قطعه دهم به مرز 80 درصد رسیده همچنین قطعه یازدهم مربوط به فاز سوم است و قطعه دوازدهم بیش از 90 درصد پیشرفت دارد.



بیات با اشاره به اینکه کارهای اساسی بهره‌برداری از قطعه دوازدهم انجام شده و پیش بینی می‌شود احداث این قطعه به زودی به اتمام برسد، تبیین کرد: از این رو با ساخت این قطعات اتیلن را به پتروشیمی لرستان منتقل می‌شود ضمن آنکه واحد یوتیلیتی پتروشیمی لرستان آماده شده و واحد بوتن یک آن آماده دریافت اتیلن می‌شود.



عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه پیش بینی می‌شود واحد پلیمری پتروشیمی لرستان تا پایان سالجاری به بهره برداری برسد، افزود: این اطمینان را به تمام طرح های مسیر فاز دوم می‌دهیم که تا قبل از بهره برداری از واحدهای آنها خوراکشان آماده است.



مدیرعامل سابق شرکت ملی صنایع پتروشیمی به انشعاب خط لوله پتروشیمی مهاباد اشاره کرد و ادامه داد: همزمان با بهره برداری از طرح پتروشیمی مهاباد، انشعاب خط لوله مهاباد هم به اتمام می رسد.



این مقام مسئول با اشاره به برگزاری مناقصات فاز سوم طرح خط لوله اتیلن غرب تاکید کرد: به زودی پیمانکاران اجرای فاز سوم را اعلام می کنیم.



بیات در پایان با اعلام اینکه فقط فعالیت‌های اجرایی این فاز باقیمانده است، خاطرنشان کرد: بیشتر اجناس فاز سوم همچون کمپرسورهای و شیرآلات ایستگاه تقویت فشار و بخشی از لوله‌ها و اتصالات خریداری شده و موجود است و سفارشات طولانی مدت برای این فاز نداریم.