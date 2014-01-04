وزارت کشور از فعالیت جبهه های سیاسی بدون حزب جلوگیری کند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم رئوفیان دبیرکل حزب اسلامی ایران زمین در اولین نشست هم اندیشی وزیر کشور با احزاب و تشکل های سیاسی فعال در جامعه که صبح امروز شنبه در سالن پیامبر اکرم(ص) در وزرات کشور برگزار شد با بیان اینکه دولت باید آستانه صبر و سعه صدر خود را بالا ببرد، گفت: وظیفه احزاب این است که دولت را رصد کنند بنابراین دولت نباید از نقدهای منصفانه مکدر شود.

وی خواستار جلوگیری از ادامه فعالیت احزاب موسمی شد و گفت: وزارت کشور باید از تقویت جبهه هایی که بدون ائتلاف سیاسی از احزاب مختلف به وجود آمده اند جلوگیری کند چرا که برخی با تابلوی جبهه فعالیت سیاسی می کنند و هیچ حزبی هم ندارند.

رئوفیان در ادامه با اشاره به فعالیت خانه احزاب گفت: شورای مرکزی خانه احزاب تاریخش منقضی شده و باید از شورای مرکزی احزاب و یا اعضای هیات رئیسه دعوت به عمل آید که از بین خودشان 5 نفر را انتخاب کنند تا برگزاری انتخابات مجدد این خانه را بر عهده گیرد.