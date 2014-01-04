تداوم شعارها علیه دایی/ اتفاق عجیب روی نیمکت استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال استقلال تهران و راه آهن سورینت در چارچوب هفته بیست و یکم لیگ برتر از ساعت 15 امروز شنبه در ورزشگاه تختی به مصاف هم رفتند که این بازی حواشی خاص خودش را داشته است.

* امیر قلعه نویی سرمربی استقلال قبل از شروع مسابقه دقایقی روی چمن ورزشگاه تختی راه رفت و کیفیت چمن را مورد ارزیابی قرار داد.

* شعارهای هواداران استقلال علیه علی دایی سرمربی پرسپولیس هنوز ادامه دارد و این تماشاگران دایی را مافیای فوتبال خطاب می کنند.

* تیم استقلال برای این بازی تنها سه بازیکن ذخیره یعنی هاشم بیک زاده، ایمان باصفا و سید حسین حسینی را روی نیمکت دارد. جالب اینکه حسینی دروازه بان دوم است و امیر قلعه نویی برای تعویض بازیکنانش فقط می تواند دو بازیکن را وارد زمین کند.

* پیروز قربانی و وحید طالب لو دو بازیکن فعلی راه آهن و پیشین استقلال از سوی تماشاگران استقلال تشویق شدند. همچنین وحید طالب لو قبل از شروع بازی برخورد گرمی با حمید بابازاده مربی دروازه بانهای استقلال داشت.

* علی امیری یکی از معاونان باشگاه استقلال هنگام ورود به ورزشگاه تختی دچار مشکل شد که وی سرانجام توانست بعد از دقایقی معطلی با وساطت میرشاد ماجدی سرپرست استقلال وارد ورزشگاه شود.