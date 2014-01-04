به گزارش خبرنگار مهر، بهادر عبدی پس از شکست تیم فوتبال راه آهن برابر استقلال در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بازی خوبی بود ولی متاسفانه داوران در بازیهایی که با استقلال و پرسپولیس داریم، صحنهها را 60 به 40 به نفع این تیمها سوت میزنند. در این بازی هم بازیکن ما حرف خاصی نزد ولی سید علی (داور بازی) نزدیک بود او را بزند!
وی افزود: بازیکن استقلال در نیم متری داور فحاشی میکند ولی داور چیزی به او نمیگوید. نمیدانم این روند تا کی ادامه دارد. متاسفانه تماشاگران استقلال با شعارهایشان روی داور فشار آوردند و ناخودآگاه باعث شدند سوتها بیشتر به نفع استقلال باشد.
عبدی در پایان گفت: در دقایق پایانی توپ به دست ساموئل بازیکن استقلال خورد و داور میتوانست پنالتی اعلام کند، ولی نمیدانم چرا داور این پنالتی را نگرفت.
تیم فوتبال استقلال در هفته بیست و یکم لیگ برتر امروز شنبه در ورزشگاه تختی به مصاف تیم راه آهن رفت و با نتیجه یک بر صفر به پیروزی رسید.
