بازی در زمین یخ زده برابر تیم تدافعی سخت است/ جلالی برود من هم می روم

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد پورغلامی پس از توقف خانگی تیم تراکتورسازی تبریز برابر تیم پائین جدولی فجرسپاسی شیراز در جمع خبرنگاران تبریز اظهار داشت: ما پیش بینی می کردیم که بازی سختی را در زمین یخ زده ورزشگاه و همچنین برابر تیم دفاعی فجر پیش رو داریم اما با این حال فوتبال خوبی انجام دادیم و توانستیم موقعیت های مناسبی برای گلزنی خلق کنیم.

وی ادامه داد: بازی در نیمه اول پایاپای بود اما با این حال بازهم موقعیت صد در صد گلزنی داشتیم، در نیمه دوم اما با تغییر چیدمان بازیکنان، چهار موقعیت بالای 95 درصد نصیب ما شد اما در زدن ضربات آخر و به ثمر رساندن موقعیت ها موفق نبودیم.

پورغلامی عنوان کرد: بازیکنان تراکتورسازی در این بازی نهایت تلاش خود را کردند و من با این موضوع مخالفم که گفته می شود بازیکنان تراکتورسازی کم فروشی می کنند، آنها صادقانه برای تیم تلاش می کنند.

وی بار دیگر با اشاره به وضعیت نامناسب زمین چمن ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز گفت: من تا به حال چنین زمین لغزنده ای ندیده بودم و حتی در شمال هم باران زیاد می بارد، چنین وضعیت وجود ندارد. در چنین زمینی بازی کردن خیلی سخت است و کنترل و چرخش توپ روی زمین برای بازیکن دشوار است. البته من از همکارانم که سال قبل هم در تبریز بودند در مورد زمین پرسیدم که آنها گفتند سال قبل وضعیت زمین بهتر از این بود.

مربی تیم فوتبال تراکتورسازی در پاسخ به سئوالی در خصوص وضعیت مجید جلالی اظهار داشت: آقای جلالی در پایان بازی به رختکن آمد و گفت که حرف و تصمیم او عوض نشده است. او گفت که دست هیئت مدیره را برای تصمیم گیری باز گذاشته و هیچ اجباری ندارد. من با آقای جلالی آمده ام و اگر ایشان برود، من هم می روم. من این فصل از انزلی به تبریز آمدم تا با تیم تراکتورسازی جام بگیرم، من می توانستم در تیم دیگری سرمربی باشم اما به احترام آقای جلالی دستیاری ایشان را قبول کردم.

وی ادامه داد: شک نکنید که نتایج این چند هفته اخیر ما و همین تساوی خانگی به حواشی یک هفته گذشته نیز ارتباط داشت و دلیل امتیاز از دست دادن ما برابر فجر سپاسی فقط دلایل فنی نداشت.

پورغلامی در خصوص اعتراض مسعود ابراهیم زاده نسبت به تعویض خود، گفت: مسعود هیچ اعتراضی نداشت و فقط از نتیجه بازی و فشاری که روی تیم بود ناراحت بود.

وی با اشاره به داوری این بازی اظهار کرد: من فقط می خواهم بگویم که چرا فقط سه دقیقه وقت تلف شده گرفته شد، در صحنه اخراج بازیکن تیم فجرسپاسی فقط سه دقیقه وقت تلف شد و دو تیم پنج تعویض هم انجام دادند، ما به این موضوع اعتراض کردیم اما بعد از سوت پایان نمی شد کاری کرد. آقای جلالی در بازی با مس کرمان به این دلیل از روی نیمکت اخراج شد.

مربی تیم تراکتورسازی تبریز با عذرخواهی از هواداران این تیم یادآور شد: از هوادارانی که در این سرما به ورزشگاه آمده بودند بابت نتیجه ای که کسب کردیم، عذرخواهی می کنیم. ما اگر در تراکتورسازی بمانیم، در بازی های بعدی سعی می کنیم که جبران کنیم.

وی گفت: هنوز فرصت برای جمع و جور کردن تراکتورسازی وجود و هیچ اتفاق غیر قابل جبرانی نیفتاده است، رقیبان ما بازی های یختی با یکدیگر دارند و ما می توانیم از این فرصت استفاده کنیم. البته لازمه موفقیت تراکتورسازی، با هم بودن و حمایت همه جانبه از این تیم است.

تیم فوتبال تراکتورسازی در هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برابر تیم فجرسپاسی شیراز با تساوی صفر صفر متوقف شد.