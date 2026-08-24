به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر قائمپناه عصر دوشنبه در جلسه شورای اداری استان قم با اشاره به روند اجرای مصوبات سفر دولت به استان قم اظهار کرد: در جریان این سفر برای اجرای طرحهای مختلف استان ۹ هزار و ۱۴۲ میلیارد تومان اعتبار به تصویب رسید و علاوه بر آن ۲۴ همت تسهیلات بانکی برای حمایت از طرحها و فعالیتهای اقتصادی در نظر گرفته شد.
وی ادامه داد: بررسی عملکرد اعتبارات نشان میدهد، میزان تخصیص منابع استان در سال گذشته به حدود ۹۳ درصد رسیده که رقم قابل قبولی محسوب میشود، با این حال برخی ردیفهای متمرکز دستگاههای اجرایی تنها ۹۲ درصد تخصیص داشتهاند و لازم است پیگیریها برای افزایش این میزان تا سقف ۱۰۰ درصد ادامه پیدا کند.
معاون اجرایی رئیسجمهور افزود: عملکرد بودجه استانی قم نیز به ۱۱۸ درصد رسیده است، اما در بخشهایی از جمله مولدسازی، استفاده از ظرفیت ماده ۵۶ و اعتبارات مربوط به شهرداریها همچنان به پیگیری و اقدام جدیتری نیاز داریم.
قائمپناه با قدردانی از مدیران و مجموعههایی که در اجرای طرحهای استان فعالیت دارند، گفت: ارزیابی مستمر شاخصها به مدیران کمک میکند نقاط قوت و ضعف را دقیقتر شناسایی کنند و بر مبنای شرایط موجود برای اصلاح روندها و ارتقای وضعیت استان تصمیمگیری دقیقتری داشته باشند.
اعتبارات عمرانی باید به تکمیل طرحها منجر شود
وی با تشریح بخشی از مصوبات عمرانی استان قم بیان کرد: برای تکمیل رمپ و لوپهای بلوار مرجعیت و پل راهآهن ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است که بخش قابل توجهی از عملیات مربوط به این طرحها انجام شده و پیگیری برای تکمیل آنها باید ادامه داشته باشد.
قائمپناه افزود: در بخش محور قدیم تهران نیز ۵۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل ۱۷ کیلومتر از این مسیر اختصاص پیدا کرده است که تاکنون هشت کیلومتر آن به بهرهبرداری رسیده و ضروری است بخش باقیمانده پروژه در سال جاری با جدیت بیشتری دنبال شود.
وی با اشاره به اهمیت طرحهای مرتبط با شبکه حملونقل استان گفت: برای تکمیل اتصال آزادراه قم ـ گرمسار و کمربندی امام علی یکهزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده است و تأمین و تخصیص منابع این پروژهها باید در سالهای آینده نیز مورد توجه قرار گیرد.
معاون اجرایی رئیسجمهور تصریح کرد: پیشرفت طرحهای زیرساختی نیازمند آن است که علاوه بر تصویب اعتبار، روند تخصیص منابع نیز به صورت مستمر رصد شود تا پروژهها در مراحل مختلف با وقفه مواجه نشوند.
وی با اشاره به وضعیت تخصیص تسهیلات در استان نیز گفت: تخصیص تسهیلات در حدود ۸۸ درصد ارزیابی میشود که رقم قابل قبولی است و در کنار آن پیگیریها برای فعالسازی واحدهای صنعتی راکد نیز ادامه دارد.
ساخت تصفیهخانه فاضلاب قم شتاب بیشتری میگیرد
قائمپناه درباره روند تأمین اعتبار طرح تصفیهخانه فاضلاب قم اظهار کرد: برای این پروژه در ابتدا ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده بود، اما با توجه به اهمیت و ضرورت اجرای آن، میزان تخصیص به ۵۳۰ میلیارد تومان افزایش یافت که معادل ۱۷۷ درصد اعتبار اولیه است.
وی افزود: برای سال جاری نیز اختصاص ۳۵۰ میلیارد تومان دیگر به این پروژه پیشبینی شده است تا عملیات اجرایی با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند و طرح هرچه سریعتر به نتیجه برسد.
معاون اجرایی رئیسجمهور با بیان اینکه روند پیشرفت تصفیهخانه فاضلاب قم طی یک سال گذشته مطلوب بوده است، گفت: همکاری دستگاههای مسئول برای تسریع در تکمیل این پروژه ضروری است و روند اجرای آن باید با جدیت دنبال شود.
وی همچنین از پیشبینی و تخصیص منابع برای برخی طرحهای دانشگاه علوم پزشکی قم خبر داد و افزود: تجهیز کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی، تأمین نیازهای خوابگاههای دانشجویی و حمایت از بیمارستان کودکان از جمله طرحهایی است که اعتبارات مناسبی برای آنها در نظر گرفته شده است.
قائمپناه تأکید کرد: دستگاههای اجرایی باید برای پرداخت کامل تعهدات خود پیگیری بیشتری داشته باشند تا منابع اختصاص یافته بتواند در موعد مناسب به اجرای پروژهها و تکمیل زیرساختهای مورد نیاز استان منجر شود.
آموزش را باید زیرساخت ایران قوی دانست
وی با تأکید بر جایگاه آموزش و پرورش در مسیر پیشرفت کشور اظهار کرد: ایران قوی در گرو تربیت فرزندانی دانا، توانمند و برخوردار از ظرفیتهای علمی و مهارتی است و پایه این دانایی در نظام تعلیم و تربیت شکل میگیرد.
قائمپناه ادامه داد: دانشآموزان باید در محیطهایی ایمن، سالم و مجهز به امکانات مناسب تحصیل کنند و به همین دلیل توسعه فضاهای آموزشی، مقاومسازی مدارس، تجهیز مراکز آموزشی به امکانات هوشمند و ارتقای کیفیت محیط تحصیل باید با رویکردی بلندمدت دنبال شود.
وی با اشاره به پیوند میان دانش و توانمندیهای کشور گفت: بخشی از اقتدار امروز ایران در عرصه دفاعی و فناوریهای پیشرفته، نتیجه دانش و توانایی نیروهای متخصص کشور است و نمونه روشن آن را میتوان در توانمندی مهندسان وزارت دفاع و نیروهای مسلح مشاهده کرد.
معاون اجرایی رئیسجمهور افزود: اگر امروز جمهوری اسلامی ایران در برابر فشارهای آمریکا ایستادگی میکند و به فناوریهای پیشرفته در حوزه موشکی و پهپادی دست یافته است، این توانمندی حاصل دانش و تلاش متخصصانی است که در لبه فناوری حرکت کردهاند و مفهوم توانایی برخاسته از دانایی را به شکل عملی به اثبات رساندهاند.
وی خاطرنشان کرد: توجه به تربیت نسل آگاه و توانمند، در کنار مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی، از موضوعاتی است که باید در سیاستگذاریهای کشور با نگاه بلندمدت مورد توجه قرار گیرد.
دولت بر اجرای برنامههای کلان متمرکز است
قائمپناه با اشاره به روند پیگیری طرحهای استانی بیان کرد: فعالسازی صنایع راکد همچنان در دستور کار قرار دارد و مراحل آزمایشی بیمارستان نور نیز در حال انجام است که این پروژه تا رسیدن به مرحله بهرهبرداری کامل با جدیت دنبال خواهد شد.
وی با اشاره به ضرورت پیگیری مستمر امور اجرایی افزود: یکی از اصول مهم در مدیریت کشور، رصد مداوم روند اجرای تصمیمات و بازخواست مسئولان درباره میزان پیشرفت امور است و دولت نیز اجرای برنامههای کلان خود را بر همین مبنا دنبال میکند.
معاون اجرایی رئیسجمهور، اجرای عدالت آموزشی، گسترش نظام ارجاع در حوزه سلامت، تکمیل کریدورهای ریلی و حرکت به سمت بودجهریزی عملیاتی را از اولویتهای دولت برشمرد و گفت: تکمیل مسیرهایی همچون چابهار ـ زاهدان، شلمچه ـ بصره و مسیرهای ریلی شمال کشور در چارچوب برنامههای توسعه زیرساختی کشور دنبال میشود.
وی درباره ناترازی انرژی نیز اظهار کرد: با وجود محدودیتهای موجود و فشارهای ناشی از تحریم و محاصره اقتصادی، اقدامات مختلفی برای کاهش خاموشیها و مدیریت ناترازی انرژی در حال انجام است.
قائمپناه مهار هدررفت گاز در فلرهای نفتی جنوب کشور را یکی از اقدامات مهم در این زمینه دانست و افزود: سوزاندن سالانه حدود هشت میلیارد دلار از ثروت ملی در فلرها، علاوه بر اتلاف منابع، پیامدهای زیستمحیطی قابل توجهی در مناطقی مانند اهواز و عسلویه ایجاد کرده بود که با اقدامات انجام شده بخش عمده این مشکل و آلودگیهای ناشی از آن در حال برطرف شدن است.
ایران در برابر فشارها عقبنشینی نمیکند
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سابقه تقابل جمهوری اسلامی ایران و آمریکا گفت: از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی، دشمن به دنبال تضعیف و در نهایت بلعیدن ایران بود، اما ملت ایران با تکیه بر آموزههای عاشورا آموخته است که در برابر ظلم تسلیم نشود و روی پای خود بایستد.
قائمپناه با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان اظهار کرد: دکترین دفاعی کشور که با هدایت رهبر معظم انقلاب شکل گرفته است، نشان داد جمهوری اسلامی متکی به یک فرد نیست و حتی در شرایطی که بخشی از زیرساختها مورد حمله قرار گرفت و تعدادی از فرماندهان ارشد به شهادت رسیدند، ساختار دفاعی کشور پابرجا ماند.
وی افزود: پاسخ نیروهای مسلح در همان ساعات اولیه نشان داد که توان دفاعی کشور دارای ساختاری مستحکم است و جمهوری اسلامی ایران توانسته است در برابر دو قدرت اتمی جهان ایستادگی کند و آنان را وادار به عقبنشینی کند.
معاون اجرایی رئیسجمهور ادامه داد: ایران آغازگر جنگ نیست، اما در برابر تهدید و تجاوز از توان دفاعی خود استفاده خواهد کرد و نیروهای مسلح کشور آمادگی لازم برای مقابله با هرگونه تهدید را دارند.
وی با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد نارضایتی و بیثباتی از مسیر فشارهای داخلی گفت: پس از ناکامی در رویارویی نظامی، تلاشهایی برای تحریک نارضایتیها و ایجاد فروپاشی از درون صورت گرفت، اما هوشیاری مردم و اقتدار نیروهای مسلح مانع تحقق این اهداف شد.
دیپلماسی فعال مکمل قدرت دفاعی است
قائمپناه دیپلماسی پویا را یکی دیگر از برنامههای مهم کشور دانست و اظهار کرد: دولت با تدبیر مقامات عالی نظام از ابتدای فعالیت خود تلاش کرد روابط با کشورهای همسایه را بر پایه دوستی و تعامل سازنده دنبال کند.
وی افزود: استقبال صورت گرفته از رئیسجمهور در سفر به عراق و همچنین تعاملات با کشورهای مختلف از جمله ترکیه، پاکستان، جمهوری آذربایجان و کشورهای حاشیه خلیج فارس، نشانهای از رویکرد فعال جمهوری اسلامی ایران در حوزه دیپلماسی منطقهای است.
معاون اجرایی رئیسجمهور با تأکید بر هوشیاری نیروهای مسلح و دستگاههای امنیتی تصریح کرد: هرگونه نقض کوچک در اجرای تفاهمها با هماهنگی و تدبیر رهبری با واکنش مناسب جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد شد و اجازه داده نمیشود مسیرهای پیشبینی شده برای تأمین منافع کشور مورد سوءاستفاده قرار گیرد.
وی هدف فشارهای آمریکا را ایجاد فشار اقتصادی و تشدید مشکلات مردم دانست و گفت: دشمن تلاش داشت با ایجاد محدودیت در حوزههای مختلف از جمله آب و برق، زمینه نارضایتی عمومی را فراهم کند، اما مردم ایران با وجود تحمل گرانیها و دشواریهای اقتصادی همچنان پای ایران و پرچم کشور ایستادهاند.
قائمپناه تأکید کرد: تلاش دولت این است که با تحمیل کمترین هزینه و فشار به مردم، اهداف کشور را در عرصههای مختلف محقق کند و زمینه رفاه و آرامش بیشتر جامعه را فراهم آورد.
قائمپناه از عملکرد رئیسجمهور دفاع کرد
وی در واکنش به انتقادهای مطرح شده درباره تفاهمنامه اخیر گفت: رئیسجمهور با صداقت و شجاعت در حال انجام وظایف خود است و اگر کسی معتقد است در این تفاهمنامه خدشهای به ارزشهای انقلاب، فرامین رهبر شهید یا تمامیت ارضی کشور وارد شده است، باید یک مورد مشخص از چنین خدشهای را در متن آن نشان دهد.
معاون اجرایی رئیسجمهور افزود: رئیسجمهور از نیروهای دوران دفاع مقدس و مورد اعتماد رهبر شهید و رهبر معظم انقلاب است و در کنار دیگر مسئولان و فرماندهانی که سابقه حضور در جبهه و جنگ دارند، از تهدید و جنگ هراسی ندارد.
وی با تأکید بر ضرورت تبعیت از ولایت فقیه بیان کرد: تصمیمگیری درباره جنگ و صلح در اختیار فرماندهی کل قواست و این تفاهمنامه نیز با اجازه و تأیید رهبری و پس از ساعتها بحث و بررسی در شورای عالی امنیت ملی و با حضور مسئولان عالی کشور، رؤسای قوا و فرماندهان نظامی به امضا رسیده است.
قائمپناه ادامه داد: رئیسجمهور پس از طی فرآیندهای کارشناسی و بررسیهای متعدد، تابع تصمیم نهایی نظام بوده است و در این مسیر اقتضائات مختلف کشور مورد توجه قرار گرفته است.
نباید از رهبری جلو بیفتیم یا عقب بمانیم
وی با هشدار نسبت به تندروی و تصمیمگیریهای مبتنی بر سادهاندیشی گفت:ما مکلف هستیم نه از رهبری جلو بیفتیم و نه از ایشان عقب بمانیم و همه اقدامات باید در چارچوب تصمیمات نظام و منافع ملی دنبال شود.
قائمپناه با تأکید بر جایگاه قدرت ملی ایران گفت: کشور امروز در برابر ابرقدرتها از موضع عزت ایستاده است و همانگونه که در عرصه نظامی توانمندی خود را نشان داده، اکنون باید ظرفیتهای دیپلماتیک را نیز برای تأمین حقوق ملت ایران به کار گیرد.
وی افزود: تلفیق تدبیر دیپلماتیک، پشتوانه قدرت دفاعی و انسجام ملی میتواند زمینه استیفای حقوق حقه ملت ایران را فراهم کند و هدف نهایی همه این اقدامات باید آبادانی بیشتر کشور و تأمین رفاه، آسایش، آرامش و آزادی برای مردم ایران باشد.
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