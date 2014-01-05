تدوین استراتژی جدید امنیت ملی آمریکا بر پایه استفاده بیشتر از پهپادها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدای روسیه، هر چند انتقادات فراوانی به استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین برای حمله به مواضع القاعده در پاکستان، افغانستان و یمن وجود دارد و کارشناسان این راهبرد را ناکارآمد می دانند اما با این وجود واشنگتن قصد دارد استفاده از پهپادها را در مبارز با القاعده افزایش دهد.

تصمیم آمریکا برای استفاده بیشتر از پهپادها در حالی است که "بن امرسون" و "کریستوف هینس" گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر و مباره با تروریسم، در سال گذشته در گزارشی اعلام کردند که استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین توسط آمریکا موجب بروز مناقشات نظامی جدید در مناطق مختلف جهان شده است.

علاوه بر آن سازمان ملل در دسامبر گذشته قطعنامه ای را در خصوص استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین توسط آمریکا صادر کرده است.

این قطعنامه با عنوان حفاظت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی در هنگام مقابله با تروریسم و در 28 بند تنظیم شده است. در این قطعنامه از آمریکا خواسته شده تا هنگام اجرای هر نوع اقدام برای مبارزه با تروریسم، از مطابقت آن با قوانین بین المللی، از جمله منشور سازمان ملل و قوانین حقوق بشری، اطمینان حاصل کند.

اين حملات هوايي که از دوران رياست جمهوری جورج بوش آغاز شد در زمان رياست جمهوری باراک اوباما افزايش يافته است. اين در حالي است که اوباما از حملات بحث برانگيز پهپادها به عنوان "دفاع از خود" حمایت کرده است.

واشنگتن ادعا می کند که هدف از اين حملات کشتن شبه نظاميان است، اما آمار تلفات نشان می دهد که غيرنظاميان قربانيان اصلی اين حملات هستند. به نوشته صدای روسیه، از سال 2004 تا 2013، در حملات پهپادهی آمریکایی به پاکستان علاوه بر شبه نظامیان، بین 400 تا 800 شهروند عادی نیز کشته شده اند.