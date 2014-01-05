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۱۵ دی ۱۳۹۲، ۱۸:۲۹

هفته دوازدهم لیگ برتر والیبال؛

برد مقتدرانه متین برابر کاله/ سایپا در زمین گنبد هم شکست خورد

برد مقتدرانه متین برابر کاله/ سایپا در زمین گنبد هم شکست خورد

در آغاز هفته دوازدهم رقابتهای لیگ برتر والیبال تیم متین ورامین مقابل کاله به برد قاطعانه دست یافت و سایپا در گنبد شکست دیگری را متحمل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوازدهم رقابتهای لیگ برتر والیبال از ساعت 16 امروز یکشنه با برگزاری دو بازی همزمان در شهرهای ورامین و گنبد آغاز شد که طی آن تیم‌های کاله و بازرگانی گنبد برابر حریفان خود به پیروزی دست یافتند.

در یکی از جذابترین دیدارهای هفته نخست دور برگشت تیم های متین ورامین و کاله آمل، فینالیست‌های فصل گذشته مسابقات برابر یکدیگر  صف آرایی کردند که در پایان متین با حساب 3 بر صفر مدافع عنوان قهرمان را شکست داد. شاگردان بانیولی به ترتیب با نتایج 25 بر 21، 25 بر 21 و 25 بر 19 از سد حریف خود گذشتند.

در گنبد تیم بازرگانی جواهری این شهر پذیرای سایپا بود که با حساب 3 بر یک این تیم را شکست داد. گنبدی‌ها در ست های اول، دوم و چهارم با نتایج 25 بر 15، 25 بر 21 و 25 بر 16 حریف خود را شکست دادند و ست سوم را 25 بر واگذار کردند.

سایر دیدارهای این هفته در حال برگزاری است.

کد مطلب 2208486

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