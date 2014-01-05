برد مقتدرانه متین برابر کاله/ سایپا در زمین گنبد هم شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوازدهم رقابتهای لیگ برتر والیبال از ساعت 16 امروز یکشنه با برگزاری دو بازی همزمان در شهرهای ورامین و گنبد آغاز شد که طی آن تیمهای کاله و بازرگانی گنبد برابر حریفان خود به پیروزی دست یافتند.
در یکی از جذابترین دیدارهای هفته نخست دور برگشت تیم های متین ورامین و کاله آمل، فینالیستهای فصل گذشته مسابقات برابر یکدیگر صف آرایی کردند که در پایان متین با حساب 3 بر صفر مدافع عنوان قهرمان را شکست داد. شاگردان بانیولی به ترتیب با نتایج 25 بر 21، 25 بر 21 و 25 بر 19 از سد حریف خود گذشتند.
در گنبد تیم بازرگانی جواهری این شهر پذیرای سایپا بود که با حساب 3 بر یک این تیم را شکست داد. گنبدیها در ست های اول، دوم و چهارم با نتایج 25 بر 15، 25 بر 21 و 25 بر 16 حریف خود را شکست دادند و ست سوم را 25 بر واگذار کردند.
سایر دیدارهای این هفته در حال برگزاری است.
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