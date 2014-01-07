باریج اسانس در انتظار شکست رقبا/ گروه تعقیب کننده کار سختی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سیزدهم رقابتهای لیگ برتر والیبال عصر روز چهارشنبه برگزار می‌شود که طی آن تیم باریج اسانس صدرنشین مسابقات در سالن کتابچی این شهر به مصاف آلومینیم هرمزگان می‌رود. شاگردان کارخانه که با برد شیرین هفته گذشته در زمین میزان خراسان جایگاه خود را در صدر جدول رده‌بندی مستحکم کرده بودند با کسب 3 امتیاز این بازی به دنبال فاصله گرفتن از گروه تعقیب کننده هستند.

تیم متین ورامین که به رده دوم جدول رده‌بندی بازگشته است این هفته در ارومیه به مصاف شهرداری این شهر خواهد رفت. دو تیم در حالی رو در روی هم می‌ایستند که شهرداری با تغییراتی که در کادر فنی خود ایجاد کرده وضعیت بهتری پیدا کرده و این خبر خوبی برای شاگردان بانیولی نیست. اگر شهرداری از حریف پرستاره خود امتیاز بگیرد بیشتر از همه به باریج اسانس خدمت خواهد کرد!

پیکان تهران هم باید در آمل به جنگ کاله این شهر برود. کاله با تیمی که در سال‌های گذشته حرف حریفی را به وحشت می‌انداخت فرق دارد با این حال تیم شمالی با حمایت تماشاگران آملی به دنبال بهبود اوضاع خود در جدول رده‌بندی است و این مهم با شکست تیم پیکان حاصل می‌شود. پیکان که بازیکنان با تجربه‌ای را در اختیار دارد در این بازی سخت به دنبال دومین برد متوالی دور برگشت لیگ برتر است.

در کرج تیم قعرنشین سایپا پذیرای میزان خراسان است. بعید است سایپا دست به شگفتی سازی بزند و تیم مدعی مشهدی را در زمین خود متوقف کند. میزان برای اینکه در کورس باقی بماند روی 3 امتیاز این بازی حساب باز کرده است.

در زاهدان تیم شهرداری این شهر به مصاف شهرداری تبریز خواهد رفت. هر دو تیم دیدارهای هفته گذشته را واگذار کرده‌اند و شرایطی مشابه دارند اگرچه بحران مالی در تیم زاهدانی روزهای سختی را برای بازیکنان این تیم به وجود آورده است.

تیم‌های نوین کشاورز و بازرگانی جواهری گنبد نیز در تهران با یکدیگر پیکار می‌کنند. به نظر می‌رسد بازی نزدیکی را از این دو تیم شاهد باشیم.

برنامه دیدارهای هفته سیزدهم لیگ برتر به شحر زیر است:

چهارشنبه 1392/10/18

* شهرداری ارومیه - متین ورامین

* کاله آمل - پیکان تهران

* شهرداری زاهدان - شهرداری تبریز

* نوین کشاورز تهران - بازرگانی جواهری گنبد

* سایپا البرز - میزان خراسان

* باریج اسانس کاشان - آلومینیم هرمزگان

جدول رده‌بندی لیگ برتر والیبال:

1- باریج اسانس کاشان 30 امتیاز

2- متین ورامین 25 امتیاز

3- میزان خراسان 23 امتیاز

4- پیکان تهران 21 امتیاز

5- شهرداری تبریز 18 امتیاز(معدل 1.00)

6- شهرداری ارومیه 18 امتیاز(معدل 0.95)

7- کاله آمل 16امتیاز(معدل 0.88)

8- نوین کشاورز 16 امتیاز(معدل 0.88)

9- آلومینیم هرمزگان 16 امتیاز(معدل 0.88)

10- بازرگانی گنبد 15 امتیاز

11- شهرداری زاهدان 12

12- سایپا البرز 6 امتیاز