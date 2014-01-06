به گزارش خبرنگار مهر، بیست و یکمین نشست از سری نشست‌های نقد چهارشنبه به نقد و بررسی «فیلم‌های کَتبی سیلویا پلات» نوشته مریم عباسیان که امسال توسط نشر افق به چاپ رسید، اختصاص دارد. این کتاب 7 داستان کوتاه را شامل می‌شود که عمدتا درباره روابط میان زنان و شوهران از یک منظر زنانه هستند.

این کتاب که اولین اثر چاپ شده از مریم عباسیان است، با حضور نویسندگانی چون امیرحسین یزدان‌بد، حمیدرضا نجفی، محمدتقوی، سیروس نفیسی، هادی نودهی، علی قنبری، ابراهیم مهدی‌زاده، میثم کیانی و نویسنده اثر نقد و بررسی خواهد شد. کتاب قبلی که در نشست بیستم نقد چهارشنبه مورد بررسی قرار گرفت، رمان «خوف» نوشته شیوا ارسطویی بود.

بیست و یکمین نشست از نشست‌های نقد چهارشنبه روز چهارشنبه 18 دی از ساعت 18 در سرای محله داودیه واقع در بلوار میرداماد، نرسیده به نقاطع اتوبان مدرس، خیابان البرز، نبش تابان شرقی برگزار می‌شود.