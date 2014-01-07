ازدحام برنامه های متعدد فرهنگسرای اندیشه دلیل لغو نمایش فیلم دربند / دلجویی حجت الاسلام شهاب مرادی از معترضان

به گزارش خبرنگار مهر، در پی انتشار خبر «لغو نمایش دربند در یک فرهنگسرا» توسط یکی از رسانه ها روابط عمومی فرهنگسرای اندیشه ضمن تکذیب محتوای خبر مذکور اعلام کرد: ازدحام برنامه های متعدد روز دوشنبه این هفته فرهنگسرای اندیشه موجب تداخل برنامه‌ها شد؛ از سویی برنامه‌ی نمایش فیلم دربند و نقد آن، و پس از آن کارگاه خانواده نوپا با شرکت بیش از ۲۸۰ زوج جوان و در آخر برنامه نمایشنامه خوانی. گروه اجرایی کارگاه خانواده نوپا با تغییر ساعت و برگزاری آن با تاخیر موافقت کردند و با تقلیل زمان این کارگاه، برنامه نمایش نامه خوانی هم اجرا شد. اما تماس و مذاکراه همکاران فرهنگسرا با جامعه وکلای پیشرو دو روز قبل از موعد برگزاری بی نتیجه ماند و این کانون هیچ یک از راهکارهای پیشنهادی فرهنگسرا برای انتقال به سالن طبقه اول و یا تغییر ساعت را نپذیرفتند، لذا در همان روز، شنبه ۱۴دی ماه ۹۲ یعنی دو روز قبل از اجرا، لغو برنامه مذکور به کانون وکلا اعلام شد. اما متاسفانه برگزارکنندگان برنامه‌ی کانون، بدون اعلام لغو مراسم به مهمانان خود، با حضور در محل لابی سالن و با تهدید و شانتاژ قصد برهم زدن نظم فرهنگسرا و سایر برنامه‌ها را داشتند.



در پایان ذکر نکته ای درباره کارگاه «خانواده نوپا» که از برنامه های قدیمی و پرطرفدار این فرهنگسرا است ضروری به نظر می رسد: تا کنون بیش از ۶۰ جلسه از آن در روزهای دوشنبه در این فرهنگسرا و در گذشته در فرهنگسرای ارسباران برگزار شده است؛ به عبارتی چیزی بیش از ۴ سال قبل از تصدی ریاست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران توسط استاد ثابت این کارگاه، جناب حجت الاسلام آقای شهاب مرادی، این کلاس اداره می‌شده است، لذا انتساب لغو برنامه این هفته نمایش فیلم دربند به ایشان کمال بی انصافی است. این در حالی است که ایشان به محض ورود و اطلاع از اوضاع با روی گشاده با جمع این افراد معترض حال و احوال کردند و پس از اطلاع دقیق از موضوع از تک تک افراد به دلیل این بی نظمی عذرخواهی کردند.