انتشار تصویر جنجالی و افشای اقدام ناشایست چند فوتبالیست در کیش

به گزارش خبرنگار مهر، این هفته رو به پایان هم با اتفاقات و خبرهای کوچک و بزرگی سپری شد که البته برخلاف خیلی از هفته‌های دیگر فقط مربوط به فوتبال و اهالی این رشته نمی‌شد و طیف بیشتری از ورزشی‌ها را در برداشت.

در این هفت روز ورزش خیلی از اتفاقات پیرامون کمیته ملی المپیک و انتخابات پیش روی این کمیته رقم خورد. آنجا که سازمان بازرسی کل کشور بر موضع خود برای ممنوعیت حضور سه دسته افراد در انتخابات هیات رئیسه این کمیته تاکید کرد و اینکه با تاکید سازمان بازرسی مبنی بر عدم ممنوعیت روسای فدراسیون‌ها برای کاندیدا شدن در هیات رئیسه، شیطنت برخی مسئولان کمیته ملی المپیک رو شد.

در کنار این اتفاقات اما مجمع انتخاباتی کشتی برگزار شد، اولین رده‌بندی پینگ‌پنگ‌بازان و تکواندوکاران ایران در سال 2014 میلادی اعلام شد و چهل و ششمین سالمرگ جهان پهلوان تختی هم برگزار شد.

این رویدادها در کنار اتفاقات فوتبالی مانند استعفا و ابقای سرمربی تیم تراکتورسازی در فاصله دو روز، انتشار تصویری که به قیمت محروم شدن یک بازیکن تمام خواهد شد، افشای قلیان کشی بازیکنان تیم امید در اردوی کیش، تعلیق هفت تیم فوتسال و .... از مهمترین رویدادهای این هفته بودند.

مهمترین رویدادهای این هفته رو به پایان عبارت است از:

برگزاری مراسم معارفه برای مدافع استقلال در قطر

مراسم معارفه پژمان منتظری مدافع استقلالی تیم فوتبال ام صلال جمعه گذشته در این باشگاه قطری برگزار شد. در این مراسم ابتدا محمد رشید مدیر رسانه‌ای تیم ام صلال درباره منتظری صحبت کرد و گفت که منتظری در این تیم قطری جایگزین "ساشا" بازیکن استرالیایی شده است. به گفته علی فتح الله‌زاده، مدیرعامل باشگاه استقلال منتظری برای یک فصل و نیم بازی در ام صلال قطر یک میلیون و پانصد هزار دلار دریافت کرده است. این مبلغ نزدیک به چهار و نیم میلیارد تومان می‌شود.

نهایی شدن کاندیداهای تائید شده و نشده کمیته ملی المپیک

مهلت پانزده روزه‌ای که کمیته ملی المپیک برای ثبت‌نام از کاندیداهای این کمیته در نظر گرفته بود، شنبه گذشته به پایان رسید. در پایان این مهلت در نظر گرفته شده 42 کاندیدا برای حضور در پست‎های مختلف اعلام آمادگی رسمی کردند که از میان آنها الهه احمدی، تیرانداز المپیکی که برای ریاست و نایب رئیسی کاندیدا شده بود، از حضور در انتخابات کناره‌گیری کرد.

مدیرعامل ملوان پیش‌دستی کرد!

صادق درودگر، مدیرعامل باشگاه ملوان شنبه گذشته و در فاصله یک روز مانده به برگزاری نشست هیات مدیره این باشگاه از سمت خود کناره گیری کرد. وی در جمع بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم ملوان از آنها خداحافظی کرد. این در حالی است که قرار بود یکشنبه در نشست اعضای هیات مدیره ملوان، مدیرعامل این تیم یعنی همان درودگر برکنار شود که درودگر قبل از تصمیم هیات مدیره خودش کنار رفت. در هر صورت به دنبال استعفای درودگر، طبق تصمیم هیات مدیره ملوان ناخدا حسین غلامی به عنوان سرپرست این باشگاه منصوب شد. سعادتمند داودی هم به عنوان رئیس هیات مدیره این باشگاه انتخاب شد.

رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی شد

مجمع انتخابات ریاست فدراسیون کشتی شنبه گذشته به ریاست نصرالله سجادی برگزار شد که طی آن رسول خادم با کسب 37 رای از 38 رای ماخوذه برای چهار سال آینده به عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب شد. مجتبی شیرازی تنها رقیب رسول خادم در این انتخابات بود زیرا پیش از شروع رای‌گیری، محمدرضا توپچی دبیر پیشین فدراسیون، علی بدیع و حمید سیفی به نفع خادم انصراف داده بودند. ضن اینکه عباس جدیدی هم با نامه سازمان بازرسی مجوز حضور در مجمع را دریافت نکرد.

سقوط و حذف پینگ‌پنگ‌بازان در اولین رنکینگ جهانی 2014

فدراسیون بین‌المللی تنیس روی میز شنبه گذشته اولین رده‌بندی جهانی این رشته در سال 2014 میلادی را منتشر کرد. بر اساس رنکینگ اعلام شده بازیکنان ایرانی در رده سنی نوجوانان و جوانان با صعود مواجه شدند درحالیکه در رده سنی بزرگسالان بازیکنان کشورمان بیشتر با سقوط یا درجا زدن روبرو بودند مانند نوشاد عالمیان، اخلاق‌پسند، مهران احدی، پوریا عمرانی و ... . ضمن اینکه در بخش بزرگسالان این رنکینگ نیز افشین نوروزی، میدیا لطف الله نسبی، واحد مالمیری، شهرام سربخشیان، عارف احمدی‌فر، امین میر الماسی، محسن خطیون و علیرضا ملارجبی حذف شدند.

صعود و سقوط یک پله‌ای استقلال و پرسپولیس

دیدارهای هفته بیست و یکم مسابقات لیگ برتر باشگاه‌های کشور طی روزهای جمعه و شنبه گذشته برگزار شد. در چارچوب این هفته از مسابقات فولاد خوزستان در دربی اهواز با نتیجه 2 بر صفر صنعتی استقلال خوزستان را شکست داد و با یک پله صعود در رده سوم جدول قرار گرفت. ذوب‌آهن اصفهان در دیدار خانگی برابر ملون بندرانزلی با نتیجه یک بر یک متوقف شد ضمن اینکه دیدار دو تیم پرسپولیس و نفت هم بدون اینکه گلی داشته باشد به پایان رسید. البته یک گل نفت در این بازی آفساید گرفته شد. این تساوی در پایان دیدارهای هفته جاری باعث سقوط هر دو تیم شد. بر این اساس پرسپولیس یا یک پله سقوط در رده دوم قرار گرفت.

تیم تراکتورسازی هم با وجود اینکه میزبان دیدار این هفته خود مقابل فجر سپاسی بود با نتیجه صفر بر صفر متوقف شد. سپاهان هم در مصاف با صبای قم یک بر صفر پیروز شد و در جدول رده‌بندی یک پله صعود کرد. در کرمان تیم سایپا البرز پیروزی 2 بر صفر را با تساوی 2 بر 2 مقابل تیم مس عوض کرد. تیم داماش هم در دیدار خانگی برابر گسترش فولاد تبریز 2 بر یک شکست خورد و در نهایت اینکه استقلال در این هفته از مسابقات موفق شد یک بر صفر راه آهن را شکست دهد. با این پیروزی شاگردان امیر قلعه نویی یک پله صعود کرده و صدرنشین شدند.

انتشار تصویر جنجالی

آرش برهانی پس از اینکه در اواسط نیمه دوم دیدار شنبه گذشته استقلال برابر راه‌آهن سورینت تعویض شد در اعتراض به تصمیم سرمربی خود با لگد به کلمن کنار زمین کوبید. در همین زمینه قلعه‌نویی در نشست خبری تاکید کرد در صورتی که این موضوع اثبات شود تا زمانی که وی سرمربی استقلال است برهانی در این تیم جایی نخواهد داشت. البته با وجود تلاش‌هایی که سرپرست و دیگر مسئولان استقلال برای سرپوش گذاشتن روی این کار برهانی کردند، بالاخره این تصویر منتشر شد اما هنوز تصمیمی که قلعه نویی تصمیم به اتخاذ آن را داشت، اجرایی نشده. است. فعلا هم برهانی در تمرینات استقلال شرکت ندارد و به صورت انفرادی کار می‌کند.

داستان تکراری در استعفا و ابقا مربیان فوتبال

مجید جلالی، سرمربی تیم تراکتورسازی تبریز که پیش از دیدار این تیم برابر فجرسپاسی در هفته بیست و یکم اعلام کرده بود به خاطر ناراحتی‌اش از صحبت‌های برخی مسئولان تراکتورسازی بعد از این بازی استعفا خواهد داد، شنبه گذشته این تصمیم خود را عملی کرد. در همین زمینه یکشنبه گذشته هیات مدیره باشگاه تراکتورسازی تشکیل جلسه داد و با استعفای جلالی موافقت کرد. این باشگاه حتی اعلام کرد "تونی الیویرا" سرمربی فصل گذشته تراکتورسازی گزینه اصلی جانشینی جلالی است و قرارداد وی هم تنظیم شده است اما در اقدامی عجیب به یکباره تصمیم مسئولان باشگاه تراپکتورسازی تغییر کرد و مجید جلالی در حالی که دوشنبه گذشته خود را آماده بازگشت به تهران می‌کرد مجددا در سمت خود ابقا شد.

کیک جشن پنجاه سالگی پرسپولیس

شنبه شب گذشته به همت مسئولان باشگاه پرسپولیس، جشن پنجاه سالگی این باشگاه در برج میلاد برگزار شد. در این مراسم و طبق برنامه‌های از پیش تعیین شده از سرمربیان تاریخ باشگاه پرسپولیس تقدیر شد اما تقدیر از مدیران عامل پیشین باشگاه پرسپولیس و همچنین تقدیر از چهار بازیکن این باشگاه که موفق به کسب توپ طلای آسیا شده بودند دو بخش دیگر مراسم جشن پنجاه سالگی پرسپولیس بود که خیلی خوب اجرا نشد و همین مسئله موجب انتقادات زیادی شد چراکه از میان مدیران پیشین و بازیکنانی که صاحب توپ طلای آسیا شده بودند، تعداد خیلی اندکی در مراسم حضور داشتند که بعضا ماهیت پرسپولیسی هم نداشتند!

معاونان برکنار شده‌ای که مشاور شدند

محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان یکشنبه طی حکمی سید احمد رسولی‌نژاد و مرضیه اکبرآبادی را به عنوان مشاوران خود منصوب کرد. این در حالی است که این دو تا چندی پیش از این به ترتیب معاون حقوقی، مجلس و امور استان‌ها و معاونت امور بانوان وزارت ورزش و جوانان را بر عهده داشتند اما گودرزی افراد دیگری را جایگزین آنها کرد.

افتخاری بالاخره رئیس کمیته فوتسال شد

یکشنبه گذشته و طی حکمی از سوی رئیس فدراسیون فوتبال، سید رضا افتخاری بعد از ماه‌ها سرپرستی بالاخره به عنوان رئیس کمیته فوتسال منصوب شد.

رودکی دوباره جراحی کرد

محمدرضا رودکی، سرگروه پیشین تیم ملی جودو که پیش از المپیک 2012 لندن دچار آسیب دیدگی شده بود یکشنبه گذشته یک بار دیگر تحت عمل جراحی قرار گرفت. رودکی که مدتی بود تمرینات سبک خود را آغاز کرده بود با این عمل جراحی و پس از طی کردن دوران نقاهت می‌تواند تمرینات خود را به شکل جدی با نظر پزشکان از سر گیرد.

پاسخ منفی سازمان بازرسی کل کشور به علی آبادی

کمیته ملی المپیک که به دنبال تاکید رسمی و مکتوب سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ممنوعیت حضور افراد بازنشسته، اعضای شورای شهر و نمایندگان مجلس در انتخابات این کمیته برای هیات رئیسه، طی نامه‌ای که به امضای علی آبادی رسیده بود، از این سازمان خواست تا در صورت امکان پست‌های بیشتری از شمول ممنوعیت خارج شوند اما دوشنبه گذشته سازمان بازرسی به صورت رسمی تاکید کرد که بر مواضع قبلی خود پافشار است.

بدهی هفت تیم فوتسال را تعلیق کرد!

رئیس سازمان لیگ فوتسال با در نظر گرفتن مصوبه روز پنجم آذرماه هیات رئیسه سازمان لیگ فوتسال مبنی بر پرداخت حق شرکت در مسابقات لیگ برتر فوتسال کشور در فصل 93-92 تا زمان شروع نیم فصل دوم مسابقات و تمدید مهلت پرداخت مبالغ بدهی جهت همکاری با باشگاه‌ها تا 15 دیماه، دوشنبه گذشته با ارسال نامه‌ای به هفت باشگاه شهید منصوری قرچک، فرش آرا مشهد، میثاق تهران، راه ساری، گیتی پسند اصفهان، هلال احمر تبریز و زمزم اصفهان اعلام کرد که در رقابت‌های هفته شانزدهم نمی‌توانند حضور داشته باشند.

مهمانی پرسپولیس و استقلال در یک چهارم جام حذفی

دوشنبه گذشته مرحله یک‌چهارم نهایی مسابقات جام حذفی فوتبال قرعه کشی شد. بر اساس قرعه‌کشی انجام شده مس 26 دی ماه در دیدار خانگی به مصاف صنعت نفت آبادان می‌رود. اول بهمن ماه دو تیم راه آهن و ذوب آهن به ترتیب میزبان تراکتورسازی و استقلال تهران خواهند بود. پرسپولیس هم 6 بهمن ماه در خوزستان به مصاف فولاد می‌رود.

افشای قلیان‌کشی بازیکنان تیم فوتبال امید در کیش

برخی بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم فوتبال امید که برای برگزاری اردو و دیدار تدارکاتی با تیم کره جنوبی به کیش سفر کرده بودند، در جریان این اردو به استعمال قلیان پرداختند و حتی صورتحساب خود را به هتل محل اقامت پرداخت نکرده بودند. این موضوعی است که علیرضا منصوریان، سرمربی وقت تیم امید هم آن را تایید کرد.

معرفی حیدری به عنوان نایب رئیس فدراسیون کشتی

رسول خادم، رئیس فدراسیون کشتی سه شنبه طی نامه‌ای به وزیر ورزش و جوانان، نفرات پیشنهادی برای پست‌های نایب رئیس، دبیر، خزانه دار و خبره ورزشی این فدراسیون را معرفی کرد. بر این اساس علیرضا حیدری به عنوان نایب رئیس این فدراسیون پیشنهاد شده است. ضمن اینکه حمید بنی‌تمیم به عنوان دبیر، امیر رضا خادم به عنوان خبره ورزشی و حسین‌پور نیز به عنوان خزانه‌دار فدراسیون کشتی به وزیر ورزش و جوانان پیشنهاد شدند.

برگزاری سالمرگ جهان پهلوان تختی

چهل و ششمین سالمرگ جهان پهلوان تختی سه‌شنبه در آرامگاه این مرحوم واقع در ابن بابویه شهر ری برگزار شد. رسول خادم، رئیس فدراسیون کشتی و جمعی از مربیان تیم‌های ملی در این مراسم که با همكاری هیات برگزاری مراسم بزرگداشت جهان پهلوان تختی و فدراسيون كشتی پهلوانی و زورخانه‌ای برگزار شد، شرکت داشتند.

شیطنت برخی مسئولان کمیته ملی المپیک!

سه شنبه گذشته سازمان بازرسی کل کشور به طور دقیق و واضح اعلام کرد که روسای فدراسیون‌ها برای حضور در انتخابات کمیته ملی المپیک به عنوان کاندیدای هیات رئیسه با منع قانونی از جهت دو شغله بودن مواجه نیستند. این در حالی است که پیش از این بارها از سوی مسئولان کمیته ملی المپیک اینگونه عنوان شده بود که با در نظر گرفتن ممنوعیت حضور دو شغله‌ها در انتخابات، روسای فدراسیون‌ها نمی‌توانند کاندیدای ریاست، نایب رئیسی، دبیرکلی و خزانه‌داری شوند.

سقوط جهانی تکواندوکاران

جدیدترین رده‌بندی برترین تکواندوکاران جهان در سال نو میلادی چهارشنبه اعلام شد. در این رده‌بندی از میان هشت تکواندوکار ایران که ماه گذشته در رقابت‌های جایزه بزرگ منچستر شرکت کردند تنها هادی مستعان دو پله صعود داشت و سایر نمایندگان ایران جایگاه قبلی خود را از دست دادند. محمد باقری معتمد، مسعود حجی زواره، یوسف کرمی، بهنام اسبقی، فرزاد عبداللهی، علیرضا نصرآزادانی، سجاد مردانی و حسین تاجیک با سقوط مواجه شدند.