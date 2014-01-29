افشاگری یک استقلالی و اتفاق تلخ برای دایی/ مرگ نوجوان و دردسر دژاگه!

به گزارش خبرنگار مهر، این هفته رو به پایان بیشتر از آن هر رویدادی با جابه‌جایی و نقل و انتقال مواجه بود مانند پیوستن بیت آشور و قوچان نژاد به تیم‌های آمریکایی و انگلیسی و البته رفتن تیموریان به قطر برای حضور در یکی از تیم‌های باشگاهی این کشور. برکناری سرمربی تیم داماش، معرفی سرمربی جدید تراکتورسازی هم از دیگر جابه جایی‌های فوتبالی در این هفته بود.

جدا از اینها در این هفت روز ورزش استقلال در لیگ برتر متوقف شد، تیم فوتبال زیر 16 سال نایب قهرمان تورنمنت فرنز کاپ اندونزی - مالزی شد و مهمتر از همه اینکه پرسپولیس با جام حذفی وداع کرد. البته این تنها اتفاقی نبود که پیرامون این تیم افتاد چون سرخپوشان در ادامه اتفاقاتی که به واسطه استعفای رویانیان با آن مواجه شده بودند، این هفته هم خبرساز شدند البته از حیث انتشار فهرست مالی پرسپولیس توسط رویانیان و تاکید وزیر ورزش بر مدیرعامل نبودن پروین!

در این هفته برخی رشته‌ها درگیر مسابقات بین‌المللی ویژه خود برای دهه فجر بودند که اتفاقا با قهرمانی نمایندگان کشورمان هم همراه بود. بستری شدن مجید جلالی در بیمارستان یکی از اتفاقات بد این هفته بود اما تلخ‌تر از آن مرگ یک نوجوان ملی‌پوش کاراته کا بود.

مهمترین رویدادهای این هفت روز ورزش عبارت است از:

یک رکورد شکست

در چارچوب بیست و دومین مسابقات دوومیدانی داخل سالن گرامیداشت دهه فجر (قهرمانی کشور)، پنجشنبه گذشته مریم طوسی با طی کردن مسیر در مدت زمان 7 ثانیه و 43 صدم ثانیه رکورد پیشین ماده 60 متر را که در دستان نفیسه متاعی با زمان 7 ثانیه و 53 صدم ثانیه بود را جابجا کرد. در واقع مریم طوسی 10 صدم ثانیه رکورد این ماده را بهبود بخشید.

تهران قهرمان دوومیدانی جام فجر شد

جمعه گذشته و در پایان مسابقات دوومیدانی جام فجر که با حضور تنها یک تیم خارجی در تهران برگزار شد، تیم تهران با کسب 9 مدال عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. این تیم در مجموع 3 مدال طلا، 3 نقره و 3 برنز به دست آورد.

مرگ یک نوجوان ملی‎پوش کاراته

"درنا کاویانی"، کاراته‌کا تیم نوجوانان ایران که تا آخرین روزهای قبل از اعزام به مسابقات قهرمانی جهان در اردوی تیم ملی حضور داشت و در آخرین روز شانس مبارزه روی تاتامی مسابقات جهانی اسپانیا را از دست داد، به علت ابتلا به سرطان در بیمارستان دار فانی را وداع گفت. این نوجوانان کاراته کا 17 ساله 11 روز در بستر بیماری بود. این خبر جمعه گذشته اعلام شد.

سرمربی مستعفی تراکتورسازی در بیمارستان

مجید جلالی که دو هفته پیش از سرمربیگری تیم تراکتورسازی استعفا کرد جمعه گذشته به دلیل شرایط بد جسمانی که با سرگیجه و لرز شدید همراه بود در بخش CCU بیمارستان بستری شد تا آزمایش‌های مختلف بر روی وی انجام شود.

کشتی فرنگی ایران قهرمان جام یادگار امام (ره) شد

سی و چهارمین دوره رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام (ره) جمعه گذشته با قهرمانی تیم کشتی فرنگی ایران به پایان رسید. این تیم در چارچوب این رقابت‌ها که با حضور 117 کشتی‌گیر از 10 کشور در تهران برگزار شد، موفق شد با مجموع 74 امتیاز عنوان نخست را به خود اختصاص دهد. در رده‌بندی کلی مجارستان و آذربایجان دوم و سوم شدند.

رئیس فدراسیون ورزش دانش آموزی کشور منصوب شد

پس از تائید اساسنامه فدراسیون ورزش دانش آموزی کشور از سوی فدراسیون جهانی ورزش مدارس (ISF) و تایید نهایی آن در وزارت ورزش و جوانان، فرشید ارمیان شنبه گذشته از سوی علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش به عنوان رئیس فدراسیون دانش آموزی کشور منصوب شد.

پایان جام فجر با سه قهرمانی ایرانی‌ها

مسابقات تنیس روی میز بین‌المللی جام فجر یکشنبه گذشته پس از چهار روز رقابت میان پینگ‌پنگ‌بازان داخلی و خارجی شرکت کننده در تهران به کار خود پایان داد. در پایان این رقابت‌ها که در بخش تیمی، انفرادی و دوبل برگزار شد، نمایندگان ایران در مجموع هشت جایگاه به دست آوردند که شامل سه عنوان قهرمانی بود. بر این اساس در بخش انفرادی مردان نوشاد و نیما عالمیان همراه با افشین نوروزی رده‌های اول تا سوم مشترک را صاحب شدند. بانوان در دیدارهای انفرادی هیچ عنوانی کسب نکردند. در بخش دوبل تیم دوبل نوشاد و نیما عالمیان قهرمان شد و تیم دوبل ندا شهسواری و محجوبه عمرانی نایب قهرمان بخش بانوان شد. در رقابت‌های تیمی نیز تیم‌های "الف" و "ب" به ترتیب عنوان اول و سوم مشترک بخش مردان را به خود اختصاص دادند. در بخش بانوان نیز تیم ایران "ب" در رده سوم مشترک قرار گرفت.

آغاز دیدارهای آسیایی هندبالیست‌ها با شگفتی

تیم ملی هندبال ایران در نخستین دیدار خود در شانزدهمین دوره مسابقات هندبال جام ملت‌های آسیا که در منامه بحرین جریان دارد، شنبه گذشته مقابل تیم کره‌جنوبی، قهرمان 9 دوره آسیا به تساوی 24 بر 24 دست یافت. تیم ایران در حالی به این تساوی دست یافت که نیمه نخست را 12 بر 11 به سود خود تمام کرده بود و تا دقایقی پیش از پایان بازی هم با یک گل پیش بود. شاگردان "کاستلو رافائل اسپانیایی" یکشنبه گذشته نیز دومین دیدار خود را برابر عربستان برگزار کردند و طی آن به تساوی در عدد 22 دست یافتند. آنها چهارشنبه برای برگزاری سومین دیدار خود در مرحله مقدماتی این رقابت‌ها برابر چین به میدان رفتند که 34 بر 27 به پیروزی رسیدند.

پرسپولیس از جام حذفی کنار رفت

در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی تیم پرسپولیس یکشنبه گذشته در ورزشگاه غدیر اهواز به مصاف تیم فولاد این شهر رفت اما با وجود برتری در پایان نیمه نخست این بازی، در پایان نتیجه را واگذار کرد و از دور مسابقات کنار رفت. شاگردان علی دایی که نیمه نخست دیدار با فولاد را یک بر صفر به سود خود تمام کرده بود، در پایان وقت قانونی به تساوی یک بر یک بسنده کردند. دو تیم در وقت اضافه موفق به گلزنی نشدند تا ضربات پنالتی تعیین کننده تیم برنده باشد. در این مرحله تیم فولاد هر سه ضربه ابتدایی خود را وارد دروازه پرسپولیس کرد در حالی که سرخپوشان در هیچ یک از ضربات موفق عمل نکردند. بدین ترتیب پرسپولیس در مجموع با حساب 4 بر یک برابر فولاد تن به شکست داد و از صعود به مرحله نیمه نهایی بازماند.

دردسر برای دژاگه و قوچان‌نژاد

سرهنگ رحمان علیدوست، معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومی یکشنبه گذشته با اشاره به وضعیت سربازی بازیکنان مهاجری که در تیم ملی فوتبال ایران بازی می‌کنند، تاکید کرد در صورتیکه این بازیکنان در کشورهای محل بازی خود دوران سربازی را نگذرانده باشند باید در ایران دو سال خدمت خود را سپری کنند. وی عنوان کرد این بازیکنان باید تکلیف خود را برای ورود و خروج به ایران مشخص کنند. این موضوع شامل حال اشکان دژاگه و رضا قوچان نژاد می‌شود.

تیم فوتبال زیر 16 سال نایب قهرمان شد

دیدار نهایی تورنمنت بین‎المللی فوتبال فرنز کاپ اندونزی - مالزی یکشنبه گذشته میان دو تیم فوتبال زیر 16 سال ایران و اسلواکی برگزار شد. در این دیدار دو تیم در پایان وقت قانونی به تساوی بدون گل رضایت دادند. تیم زیر 16 سال ایران در وقت اضافه با پذیرفتن دو گل متحمل شکست شد و بعد از اسلواکی در رده دوم مسابقات قرار گرفت.

استقلال متوقف شد اما صدرنشین ماند

هفته بیست و چهارم مسابقات لیگ برتر که از سه شنبه هفته پیش آغاز شده بود، یکشنبه گذشته با انجام پنج دیدار پیگیری شد. در چارچوب این دیدارها تیم استقلال در دیدار خانگی برابر ذوب آهن با نتیجه یک بر یک متوقف شد اما در صدر جدول رده‌بندی باقی ماند. تیم ملوان هم در این هفته میزبان تراکتورسازی تبریز بود با همین نتیجه متوقف شد ضمن اینکه فجر سپاسی هم با یک گل در حضور تماشاگران مغلوب راه آهن شد. این در حالی است که دو میزبان دیگر این روز از مسابقات لیگ برتر با نتایج پرگل موفق به شکست حریفان خود شدند. طی این دیدارها صبای قم 3 بر 2 داماش گیلان را شکست داد و سپاهان هم 3 بر یک صنعتی خوزستان را از پیش رو برداشت.

سرمربی تیم داماش برکنار شد

یکشنبه گذشته و به دنبال شکست تیم داماش مقابل صبای قم در هفته بیست و چهارم لیگ برتر، مسئولان باشگاه داماش اقدام به برکناری افشین ناظمی از سرمربیگری این تیم کردند. در همین راستا علی نظرمحمدی به عنوان سرمربی موقت این باشگاه تا معرفی سرمربی جدید انتخاب شد.

انصراف یکی از کاندیداهای فدراسیون بوکس

ناصر طالبی، سرپرست فدراسیون اسکی که برای حضور در انتخابات فدراسیون بوکس هم کاندیدا شده است، دوشنبه گذشته انصراف خود را از حضور در این انتخابات اعلام کرد. به این ترتیب اکبر احدی و روح الله حسینی به عنوان تنها کاندیداهای فدراسیون بوکس در مجمع حضور خواهند داشت.



دو حکم جدید در وزارت ورزش و جوانان

محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان دوشنبه گذشته در احکامی جداگانه دو معاون جدید در این وزارتخانه منصوب کرد. بر اساس احکام صادر شده غلامرضا شعبانی بهار به عنوان معاون توسعه ورزش همگانی و سید عبدالحمید احمدی به عنوان معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهش منصوب شدند.

پروین مدیرعامل نیست

محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان دوشنبه گذشته تاکید کرد که در صورتجلسه اعضای هیات مدیره عنوان شده بود پروین سرپرست باشگاه است که بنده هم با سرپرستی ایشان تا پایان فصل موافقت کردم.

معرفی حریفان جهانی تیم ملی والیبال

بر اساس قرعه‌کشی مسابقات والیبال قهرمانی جهان که دوشنبه گذشته انجام شد، تیم ملی والیبال در گروه چهارم این مسابقات با تیم‌های ایتالیا، فرانسه، بلژیک همراه با تیم‌های اول و چهارم منطقه نورسکا همگروه شد.

رویانیان میزان بدهی پرسپولیس را اعلام کرد

محمد رویانیان، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس که بیش از دو سال و سه ماه در این باشگاه فعالیت کرده بود دوشنبه گذشته و به دنبال کناره‌گیری‌اش از جمع سرخپوشان فهرستی از مسائل مالی این باشگاه را منتشر کرد. بر اساس فهرست منتشر شده میزبان بدهی باشگاه پرسپولیس در دوره مدیریت رویانیان 5 میلیارد تومان است در حالیکه پیش از این و به دنبال استعفای محمد رویانیان عنوان شده بود باشگاه پرسپولیس بیش از 40 میلیارد تومان بدهی دارد.

اوليويرا سرمربی تراکتورسازی شد

به دنبال توافق "تونی اوليويرا" با مسئولان باشگاه تراکتورسازی، این مربی پرتغالی یکبار دیگر هدایت سرخپوشان تبریزی را بر عهده گرفت. اولیویرا سال گذشته هم هدایت تراکتورسازی را بر عهده داشت اما در اواخر لیگ از سمت خود برکنار شد. پیش از این مجید جلالی سرمربی تیم تراکتور سازی بود اما پس از استعفای وی، باغ آبادی طی دو دیدار هدایت این تیم را بر عهده داشت.

مدافع تیم ملی فوتبال ایران به آمریکا رفت

"استیون (مهرداد) بیت آشور" که قراردادش تا پایان سال 2013 با سن خوزه ارث کوئیک اعتبار داشت، پیش از این عنوان کرده بود علاقمند است تا فوتبال خود را در اروپا دنبال کند اما در نهایت به تیم ونکوور وایت‎کپس در لیگ فوتبال آمریکا پیوست. رقم این قرارداد فاش نشده است. این خبر سه شنبه اعلام شد.

قوچان‌نژاد در چارلتون انگليس

رضا قوچان‌نژاد، مهاجم تیم ملی فوتبال پس از ماه‌ها سکونشینی در تیم استانداردلیژ تصمیم به جدایی از این تیم گرفت. در همین زمینه وی روز چهاشنبه از قطعی شدن قرارداد 2.5 ساله خود با باشگاه چارلتون انگليس خبر داد. حضور در جام جهانی برزیل به عنوان بازیکن ثابت هدف قوچان‌نژاد 26 ساله از این انتقال است.

تیموریان به قطر رفت

با وجود اعلام مسئولان تیم استقلال مبنی بر مخالفت فتح الله‌زاده و قلعه نویی با جدایی آندرانیک تیموریان از جمع آبی‌پوشان، این بازیکن بامداد چهارشنبه به قطر سفر کرد تا پس از انجام مذاکرات نهایی قراردادی یک سال و نیمه با الاهلی امضا کند. این تیم که در رده دوم جدول لیگ ستارگان قطر است در حال حاضر مجتبی جباری را هم در اختیار دارد. به گفته فتح الله زاده، قرارداد تیموریان با الاهلی 6 میلیارد تومان ارزش دارد. پیش از این پژمان منتظری و جواد نکونام در میانه‌های فصل از استقلالجدا شده و به لیگ‌های قطر و کویت پیوستند.

لغو اردوی تیم ملی فوتبال در آفریقا

قرار بود تیم ملی فوتبال 22 فروردین اردویی را در آفریقای جنوبی برگزار کند و طی آن به مصاف تیم ملی و سه تیم باشگاهی آفریقای جنوبی برود اما چهارشنبه بنا به پیشنهاد کارلوس کی‌روش و موافقت کفاشیان این اردو لغو شد. کی روش با در نظرگفتن قطعی شدن حضور تیموریان در لیگ قطر و اینکه پیش از این منتظری و جباری به این کشور رفته بودند، این پیشنهاد را داد.