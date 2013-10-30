اتفاق تلخ برای استقلال و نه مجلس به وزیر/ بالاخره دایی طلسم شکست!

به گزارش خبرنگار مهر، عدم رای اعتماد نمایندگان مجلس به دومین گزینه پیشنهادی رئیس جمهوری برای وزارت ورزش و جوانان یعنی سیدرضا صالحی امیری و بعد از آن معرفی محمد شریعتمداری به عنوان سرپرست جدید این وزارتخانه شاید مهمترین اتفاق این هفت روز ورزش بود که قطعا در روزها، هفته‌ها و ماه‌های آتی ورزش ایران تاثیرگذار خواهد بود اما به غیر از اینها بودند اتفاقات، رویدادها و خبرهایی که اشک‌ها، لبخندها، امیدها و بعضا نگرانی‌هایی را موجب شدند.

از این دست اتفاقات می‌توان به عنوان سومی وزنه برداران در جهان و بعد از آن اعلام استعفای کوروش باقری از هدایت این تیم، قهرمانی تکواندوکاران و کشتی گیران در مسابقات هنرهای رزمی و ارتش‌های جهان، قهرمانی تیم‌های بسکتبال با ویلچر، سه نفره، والیبال نشسته و گلبال در بازی‌های پاراآسیایی و در نهایت تکرار عنوان دومی کاروان ایران در این بازی‌ها اشاره کرد.

ثبت‌نام هادی ساعی و احمد دنیامالی برای حضور در انتخابات فدراسیون تکواندو و قایقرانی، همچنین برگزاری مجمع عمومی فدراسیون فوتبال که با حرف و حدیث‌های بسیار همراه بود، حذف تیم نوجوانان از جام جهانی فوتبال، کنار رفتن سه تیم لیگ برتری از جام حذفی و البته صدرنشین شدن پرسپولیس در لیگ برتر از دیگر رویدادهای مهم این هفته بود.

مهمترین رویدادهای این هفت روز ورزش عبارت است از:

تیراندازان ایران سوم آسیا شدند

تیم ملی تیراندازی جمعه گذشته و در پایان ششمین دوره مسابقات قهرمانی سلاح‌های بادی و خفیف آسیا که در تهران جریان داشت، به مقام سوم دست یافت. این عنوان با مجموع 6 مدال طلا، 15 نقره و 10 برنز تیراندازان در دو بخش مردان و زنان به دست آمد. در چارچوب این مسابقات تیم‌های چین و هند به ترتیب اول و دوم شدند.

تیم ملی تکواندو ایران قهرمان هنرهای رزمی شد

تیم ملی تکواندو جمعه گذشته با برتری مقابل آمریکا در مسابقه فینال رقابت‌های تکواندوی بازی‌های المپیک هنرهای رزمی به عنوان نخست دست یافت. این رقابت‌ها به میزبانی کشور روسیه برگزار شد.

حذف هر سه جودوکار ایران در مسابقات جوانان جهان

تیم ایران با سه جودوکار در مسابقات قهرمانی جوانان جهان در اسلوونی شرکت کرد اما بدون کسب هیچ عنوان و مدالی به کار خود در این مسابقات پایان داد. جمعه گذشته و در روز نخست این مسابقات بهزاد محرمی در وزن 66- کیلوگرم و مهرداد زمانی در وزن 73- کيلوگرم با شکست برابر حریفان خود از دور مسابقات کنار رفتند. در روز دوم هم رامین صفوریه در وزن 90 - کیلوگرم مقابل حریفان خود تن به شکست داد و از دور مسابقات حذف شد.

ایران قهرمان کشتی آزاد و فرنگی نظامیان جهان شد

تیم کشتی فرنگی ایران در بیست و هشتمین دوره مسابقات نظامیان جهان به عنوان قهرمانی رسید. جمعه گذشته این بخش از مسابقات به پایان رسید که طی آن سعید عبدولی و بشیر باباجان‌زاده در اوزان 74 و 120 کیلوگرم به مدال طلا دست یافتند. همچنین سامان عبدولی در وزن 60 کیلوگرم و مجتبی کریم‌فر در وزن 84 کیلوگرم به ترتیب به مدال‌های نقره و برنز رسیدند.

همچنین در پایان رقابت‌های کشتی آزاد نظامیان جهان هم تیم ایران به عنوان قهرمانی دست یافت. در این بخش از مسابقات فرشاد صفرزاده، سعید داداش‌پور و اسماعیل نجاتیان در اوزان 60، 74 و 84 کیلوگرم به مدال طلا دست یافتند و جعفر شمس ناتری در وزن 120 کیلوگرم صاحب مدال نقره شد. این بخش از مسابقات یکشنبه گذشته به پایان رسید.

ورزش بدون وزیر ماند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی یکشنبه گذشته در بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه دولت حجت الاسلام حسن روحانی به سیدرضا صالحی امیرِی، وزیر پیشنهادی وی برای وزارت ورزش و جوانان رای اعتماد ندادند. رای نمایندگان مجلس در مورد صالحی امیری شامل 107 رای موافق و 141 رای مخالف و 13 رای ممتنع بود. صالحی امیری دومین گزینه دکتر روحانی برای وزارت ورزش و جوانان بود که موفق به کسب رای اعتماد از مجلس نشد. پیش از این مسعود سلطانی‌فر از سوی مجلسی‌ها برای این وزارتخانه تائید نشده بود.

اعلام آمادگی ساعی برای ریاست فدراسیون تکواندو

هادی ساعی یکشنبه گذشته برای حضور در انتخابات پیش روی فدراسیون تکواندو با تحویل دادن مدارکش ثبت‌نام رسمی کرد. ساعی در دوره پیشین انتخابات فدراسیون تکواندو حضور نداشت. البته نادر خدامرادی عضو پیشین تیم ملی تکواندو و از اساتید برجسته این رشته که مدال‌های جهانی و آسیایی در کارنامه دارد به عنوان اولین نفر و پیش از ساعتی ثبت‌نام کرده بود.

آغاز لیگ برتر والیبال بدون مدافع قهرمانی

بیست و هفتمین دوره مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از یکشنبه گذشته با حضور دوازده تیم و البته در غیاب کاله، مدافع قهرمانی آغاز شد. در هفته نخست این مسابقات تیم‌های شهرداری ارومیه، باریج اسانس کاشان، پیکان تهران، بازرگانی ارومیه و شهرداری تبریز مقابل رقبای خود پیروز شدند. ضمن اینکه دیدار دو تیم کاله و متین هم به 10 آذرماه موکول شد.

پرسپولیس به صدر رسید

چهاردهمین هفته مسابقات فوتبال لیگ برتر از پنجشنبه گذشته آغاز شد و یکشنبه شب به پایان رسید. در چارچوب این هفته از مسابقات هشت دیدار برگزار شد که طی آن سپاهان با نتیجه 2 بر یک مقابل ملوان شکست خورد و نفت تهران هم با همین نتیجه گسترش فولاد تبریز را شکست داد. دیدار دو تیم صبای قم و مس کرمان به تساوی 2 بر 2 انجامید. فجر سپاسی با دریافت تنها یک گل مغلوب سایپا شد. دیدارهای پر گل این هفته در گیلان و اهواز برگزار شد که طی داماش 5 بر یک ذوب‌آهن را با شکست مواجه کرد و استقلال خوزستان هم 4 بر یک مغلوب تراکتورسازی تبریز شد. سرخابی‌های پایتخت هم در این هفته صاحب پیروزی شدند. بر این اساس استقلال 2 بر صفر فولاد را شکست داد اما پیروزی پرسپولیس به مراتب تاثیرگذارتر بود چون شاگردان علی دایی به واسطه برد یک بر صفر برابر راه‌آهن صدرنشین جدول رده‌بندی شدند.

تیم وزنه‌برداری ایران سوم جهان شد

تیم ملی وزنه‌برداری یکشنبه گذشته در پایان مسابقات قهرمانی جهان با یک مدال طلا، دو مدال نقره، یک مدال برنز و مجموع 442 امتیاز به عنوان سوم دست یافت. این برای دومین‌بار پیاپی در زمان ریاست حسین رضازاده بود که وزنه‌برداران عنوان سوم جهان را به خود اختصاص دادند.

مدال‌های رنگارنگ ووشوکاران در بازی های هنرهای رزمی

کاروان ایران در بازی‌های هنرهای رزمی توسط تیم ووشو به هفت مدال دست پیدا کرد. در چارچوب این مسابقات مجتبی حسین‌زاده، جعفر شیرزاد و حمیدرضا لادور، به مدال طلا دست یافتند. ایمان بازیاری صاحب مدال نقره شد و علی یوسفی و مسعود فاضلی هم به مدال برنز بسنده کردند. در این بخش از مسابقات علی وطنخواه در بخش تالو پنجم شد.

استعفای باقری از سرمربیگری تیم ملی وزنه‌برداری

کوروش باقری دوشنبه گذشته و پس از کسب عنوان سومی جهان توسط تیم وزنه‌برداری ایران از سمت خود استعفا داد. وی پس از استعفا گفت: از اینکه بچه‌ها در این سال‌ها من را در اردوها تحمل کردند متشکرم اما دیگر نمی‌توانم در وزنه‌برداری بمانم. من دیگر سرمربی تیم ملی نیستم و رسماً کناره گیری‌ام را اعلام کردم. این خبر دوشنبه گذشته اعلام شد هرچند که حسین رضازاده، رئیس فدراسیون وزنه برداری پس از انتشار آن مخالفت خود را با استعفای باقری اعلام کرد و یادآور شد که اطمینان دارم باقری تصمیم منطقی‌تری خواهد گرفت.

عنوان سومی آزادکاران در جام جمهوریت

مسابقات کشتی جام جمهوریت ترکیه دوشنبه در بخش رقابت‌های کشتی آزاد به پایان رسید. در پایان این مسابقات تیم منتخب جوانان گیلان که به نمایندگی از ایران در این رقابت‌ها شرکت کرده بود با کسب 2 مدال طلا و 2 مدال برنز به عنوان سوم دست یافت.

شریعتمداری سرپرست وزارت ورزش و جوانان شد

دوشنبه گذشته و یک روز پس از اینکه گزینه مورد رئیس جمهوری برای وزارت ورزش و جوانان موفق به کسب رای اعتماد از مجلس نشد، حجت الاسلام حسن روحانی طی حکمی محمد شریعتمداری را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد. شریعتمداری که وزیر پیشین بازرگانی در دولت اصلاحات بوده، درحال حاضر معاون اجرایی رئیس جمهور است و با حفظ سمت سرپرستی وزارت ورزش و جوانان را بر عهده گرفت.

دعوا در مجمع عمومی فدراسیون فوتبال

مجمع عمومی فدراسیون فوتبال دوشنبه در آکادمی ملی فوتبال برگزار شد. در خلال این مجمع بررسی بودجه سالانه فدراسیون فوتبال بحث‌هایی را میان برخی اعضای مجمع ایجاد کرد که طی آن علی کفاشیان با صادق درودگر و مهدی محمدنبی با امیر عابدینی با هم به بحث پرداختند. در جریان این مجمع حتی انتقاداتی نسبت به خریداری ساختمان برای دو باشگاه پرسپولیس و استقلال با پولی که سازمان تربیت بدنی وقت در اختیار فدراسیون قرار داده بود، مطرح شد. در جریان مجمع عمومی فدراسیون فوتبال که بیشتر به بررسی بودجه سالانه این فدراسیون اختصاص داشت، بارها بازرس مالی فدراسیون مورد انتقاد قرار گرفت تا جائیکه در نهایت رئیس فدراسیون اعلام کرد در صورت ایراد یا انتقاد نسبت به بودجه آن را طی پانزده روز آینده اعلام کنید. البته همه حواشی مجمع فدراسیون فوتبال از جائی آغاز شد که محمد رویانیان در اعتراض به یکی از مدیران لیگ دسته دو محل جلسه را ترک کرد.

وزنه‌برداران قهرمان بازی‌های پاراآسیایی شدند

تیم پنج نفره وزنه‌برداری در سومین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان به عنوان نخست دست یافت. مسابقات وزنه‌برداری این دوره از بازی‌ها سه‌شنبه به پایان رسید. در پایان این رقابت‌ها وزنه‌برداران کشورمان با مجموع 3 مدال طلا و 2 مدال نقره بر سکوی قهرمانی ایستادند.

دنیامالی در انتخابات ریاست فدراسیون قایقرانی شرکت می‌کند

احمد دنيامالی که تا يک ماه پيش از آغاز رقابت‎های المپيک 2012 لندن و در حاليكه پنج سهميه المپيک را در فدراسیون تحت مدیریتش كسب كرده بود، توسط محمد عباسی، وزير پیشین ورزش و جوانان از رياست فدراسيون قايقرانی بركنار شده بود، سه شنبه برای حضور در انتخابات این فدراسیون ثبت‌نام کرد. ثبت‌نام دنیا مالی در فاصله یک روز مانده به پايان مهلت تعیین شده و در حالی انجام شد که هیچ فرد دیگری برای حضور در این انتخابات اعلام آمادگی نکرده بود هرچند که در روز پایانی مهلت تعیین شده یعنی چهارشنبه، خسرو ابراهیمی سرپرست فعلی فدراسیون قایقرانی هم نسبت به ثبت‌نام اقدام کرد.

قهرمان تکواندو اخراج شد

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی تکواندو با ارسال پیامکی نادر خدامرادی از قهرمانان برجسته تکواندو که دارای مدرک دکتری تربیت بدنی است و در این دانشگاه مشغول به تدریس بود را اخراج کرد. اخراج خدامرادی به دلیل انتقاد وی به برخی صحبت‌های رئیس دانشگاه انجام شد.

وداع نوجوانان فوتبال با جام جهانی

تیم فوتبال نوجوانان که با پیروزی برابر اتریش و کسب تساوی مقابل تیم‌های آرژانتین و کانادا به مرحله یک هشتم نهایی مسابقات جام جهانی در امارات صعود کرده بود، سه‌شنبه در این مرحله از مسابقات به مصاف نیجریه رفت اما با نتیجه 4 بر یک شکست خورد و از دور مسابقات کنار رفت.

تساوی استقلال در دیدار معوقه

دیدار تیم‌های استقلال تهران و مس کرمان که سه شنبه در ورزشگاه آزادی برگزار شد با تساوی یک بر یک به پایان رسید. در این دیدار که به عنوان دیدار معوقه از هفته دهم رقابت‌های لیگ برتر برگزار شد، مصطفی شجاعی در دقیقه 2 برای مس گلزنی کرد اما سیاوش اکبرپور در دقیقه 56 کار را به تساوی کشاند.

نايب قهرمانى دووميدانى‌کاران در مالزی

تيم دووميدانى جوانان ایران با كسب 16 مدال طلا، 4 مدال نقره و 6 برنز نايب قهرمان مسابقات دووميدانى در سومين دوره بازی‌هاى پاراآسيايى در مالزی شد. در این مسابقات ژاپن قهرمان شد و تیم مالزی در رده سوم ایستاد.

حذف سه تیم لیگ برتری در جام حذفی

مرحله یک شانزدهم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی طی هفت روز گذشته با برگزاری سیزده دیدار در شهرهای مختلف پیگیری شد. در چارچوب این مرحله از مسابقات تیم پرسپولیس در مصاف با پدیده شاندیز به برتری 5 بر یک دست یافت و راهی مرحله بعد شد در حالیکه سه تیم لیگ برتری دیگر از صعود بازماندند. سایپا در مصاف با نفت مسجد سلیمان متحمل شکست 4 بر 3 شد، سپاهان دیدار با صنعت نفت آبان را یک بر صفر واگذار کرد و صبای قم با همین نتیجه مقابل نفت امیدیه متحمل شکست شد. بدین ترتیب سایپا، سپاهان و صبا از صعود بازماندند.

خداحافظی فرهاد مجیدی

فرهاد مجیدی، کاپیتان تیم فوتبال استقلال عصر سه شنبه پس از دیدار این تیم برابر مس کرمان که آخرین خانگی آبی‌پوشان در نیم فصل نخست رقابت‌های لیگ برتر محسوب می‌شد، برای همیشه از فوتبال خداحافظی کرد. مجیدی پس از 23 سال حضور در میادین فوتبال اقدام به خداحافظی کرد.

تیم بسکتبال سه نفره در بازی‌های پاراآسیایی مدال طلا گرفت

سه‌شنبه و در چهارمین روز از سومین دوره بازی‎های پاراآسیایی که در مالزی جریان داشت، تیم بسکتبال با ویلچر سه نفره مقابل ژاپن 17 بر 9 پیروز شد و پیش از دیدار با اردن قهرمانی خود در این رقابت‌ها را مسجل کرد. این تیم آخرین دیدار خود را هم با پیروزی 16 بر 6 برابر اردن پشت سرگذاشت اما پیش از این دیدار و به واسطه برتری برابر ژاپن قهرمانی خود را مسجل کرده بود.

قهرمانی تیم بسکتبال با ویلچر ایران در پاراآسیایی

تیم ملی بسکتبال با ویلچر جوانان چهارشنبه با پیروزی بر ژاپن در دیدار نهایی مسابقات بسکتبال با ویلچر سومین دوره بازی‌های پاراآسیایی به عنوان قهرمانی دست یافت. تیم ایران در این بازی به برتری 71 بر 43 دست یافت.

تیم والیبال نشسته قهرمان پاراآسیایی شد

تیم والیبال نشسته ایران چهارشنبه با برتری مقابل عراق به عنوان قهرمانی سومین دوره بازی‎های پاراآسیایی مالزی دست پیدا کرد. تیم ایران در سه ست پیاپی و با نتایج 25 بر 15، 25 بر 15 و 25 بر 11 مقابل عراق به برتری رسید.

گلبال پسران قهرمان پاراآسیایی شد

تیم جوانان گلبال پسران با کسب عنوان قهرمانی به کار خود در سومین دوره بازی‌های پاراآسیایی پایان داد. این تیم چهارشنبه و در دیدار نهایی این مسابقات که در مالزی جریان دارد به مصاف چین رفت و با شکست 4 بر صفر حریف خود صاحب عنوان قهرمانی شد. این تیم بدون شکست به این عنوان دست یافت.

3 طلا، 5 نقره و 2 برنز پینگ‌پنگ‌بازان در پاراآسیایی

نمایندگان تنیس روی میز ایران با مجموع 3 مدال طلا، 5 مدال نقره و 2 مدال برنز به کار خود در سومین دوره بازی های پاراآسیایی پایان دادند. آخرین مدال این تیم که به رنگ طلا هم بود چهارشنبه توسط فاطمه محمدی در کلاس ایستاده در تیم مشترک با ورزشکار چین‌تایپه به دست آمد.

عنوان دومی کاروان ایران در بازی‌های پاراآسیایی

كاروان ورزشكاران معلول و نابيناى ایران که تحت عنوان "غدير" در سومین دوره بازی‌های پاراآسیایی در مالزی شرکت کرده بود، چهارشنبه و پس از پنج روز رقابت میان ورزشکاران شرکت کننده در این بازی‌ها با کسب عنوان دوم به کار خود پایان داد. کاروان ایران با مجموع 27 مدال طلا، 13 مدال نقره و 19 مدال برنز موفق شد مقام نایب قهرمانی دوره پیشین این رقابت‌ها که در ژاپن به دست آورد را تکرار کند.