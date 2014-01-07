به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بسکتبال حرفه‌ای NBA بامداد امروز سه‌شنبه با برگزاری سه بازی ادامه یافت که در یکی از این دیدارها تیم بروکلین نتس در زمین خود برابر آتلانتا هاوکس به برتری 91 بر 86 دست یافت. در این بازی که در حضور 15 هزار و 326 تماشاگر برگزار شد، "جو جانسون" در ترکیب تیم میزبان 23 امتیاز، 3 ریباند و 4 پاس گل به نام خود ثبت کرد و بهترین بازیکن تیمش شناخته شد.

"کوین گارنت" و "پل پی‌یرس" دو بازیکن نامدار و با سابقه بروکلین در این دیدار با 4 و 9 امتیاز به کار خود پایان دادند و نتوانستند خوش بدرخشند. "پل میلساپ" فوروارد هاوکس هم با کسب 16 امتیاز موثرترین یار تیمش شناخته شد. این بازی مهمانان وِیژه‌ای داشت. از جمله "ریحانا" خواننده مشهور که در نیوجرسی سکونت دارد برای تشویق تیم بروکلین به سالن رفته بود و این دیدار را به نوعی تحت تاثیر حضور خود قرار داد.

"جو جانسون" در محاصره بازیکنان هاوکس. تصویری از بازی بامداد امروز بروکلین و آتلانتا

در یکی دیگر از بازی‌های بامداد امروز تیم مینه سوتا تیمبروولوز در زمین فیلادلفیا سونی سیکسرز به برتری 126 بر 95 دست یافت. "کوین لاو" فوروارد تیم مینه سوتا در این مسابقه 26 امتیاز، 7 ریباند، 2 پاس گل و یک بلاک شات انجام داد و موثرترین بازیکن تیمش معرفی شد. "ثادئوس یانگ" فوروارد تیم میزبان هم با 20 امتیاز بهترین یار فیلادلفیا بود. 10 هزار و 736 نفر در سالن "ولاس فارگو سنتر" شهر فیلادلفیا این دیدار را تماشا کردند.

نمایی از بازی امروز فیلادلفیا و مینه‌سوتا. کوین لاو بازیکن تیم تیمبروولوز ستاره میدان بود

در آخرین بازی که صبح امروز به وقت تهران خاتمه یافت، لس آنجلس کلیپرز در زمین خود مقابل اورلاندو مجیک 101 بر 81 برنده شد. "دارن کالیسون" گارد تیم کلیپرز در غیاب "کریس پل" در این دیدار 21 امتیاز کسب کرد و بهترین بازیکن تیم کلیپرز بود این در حالی است که "ویکتور اولادیپو" و "مائوریس هارکلس" هر کدام برای تیم اورلاندو 22 امتیاز به دست آوردند. این مسابقه در حضور 19 هزار و 60 تماشاگر سالن "استپلس سنتر" شهر لس آنجلس برگزار شد.