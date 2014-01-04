لیکرز رنگ برد را در سال جدید دید/ باخت خانگی بوستون و دالاس

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای بسکتبال حرفه ای NBA بامداد امروز شنبه ادامه یافت که در یکی از دیدارها تیم لس آنجلس لیکز برابر یوتا جاز به دست یافت. در این بازی در حضور 18 هزار و 997 تماشاگر سالن "استپلس سنتر" شهر لس آنجلس برگزار شد لیکرز در غیاب "کوبی بریانت" کوارترهای اول و سوم را به ترتیب با نتایج 30 بر 12 و 31 بر 27 برنده شد ولی در دو کوارتر دوم و چهارم 28 بر 22 و واگذار کرد اما در نهایت این بازی را با برتری به سود خود خاتمه داد.

"پائو گاسول" فوروارد اسپانیایی لیکرز در این دیدار 23 امتیاز کسب کرد و با ثبت 16 ریباند، 7 پاس گل و 3 بلاک شات عامل اصلی برتری میزبان بود. در طرف دیگر "گوردون هایوارد" گارد تیم یوتا با 20 امتیاز بهتر از دیگر یاران این تیم ظاهر شد.

تقابل جرالد والاس از سلتیکس و رایان اندرسون بازیکن نیو اورلینز در بازی بامداد امروز

در یکی دیگر از بازی‌های برگزار شده تیم بوستون سلتیکس در خانه خود برابر نیو اورلینز پلیکانز تن به باخت 95 بر 92 داد. در این مسابقه "آنتونی دیویس" فوروارد تیم پلیکانز با کسب 23 امتیاز، 9 ریباند، یک پاس گل و 3 بلاک شات از عوامل این برد خارج از خانه بود. در تیم بوستون هم "اوری بردلی" با کسب 22 امتیاز بهتر از دیگر بازیکنان ظاهر شد. این مسابقه در حضور 18 هزار و 624 تماشاگر سالن "تی دی گاردن" برگزار شد.

در سایر بازی‌ها نتایج زیر حاصل آمد:

* واشنگتون ویزاردز 88 - تورنتو رپتورز 101

* آتلانتا هاوکس 100 - گلدن استیت وریرز 101

* هوستون راکتس 102 - نیویورک نیکس 100

* دالاس موریکس 112 - لس آنجلس کلیپرز 119

* دنور ناگتس 111 - ممفیس گریزلیز 108