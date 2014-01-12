شب 40 امتیازی آسمانخراش آلمانی/ نیویورک و اوکلاهما برنده شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات بسکتبال حرفه‌ای NBA بامداد امروز یکشنبه تیم دالاس موریکس میزبان نیو اورلینز پلیکانز بود که این تیم را با شکست 110 بر 107 بدرقه کرد. "درک نوویتزکی" آسمانخراش آلمانی و سرشناس تیم دالاس در این بازی به تنهایی 40 امتیاز گرفت. این بازیکن 4 ریباند و 4 پاس گل را هم در کارنامه خود ثبت کرد. " آنتونی دیویس" فوروارد خوب تیم نیو اورلینز در این دیدار 28 امتیاز، 14 ریباند و 2 پاس گل انجام داد ولی این برای مقابله با "نوویتزکی" کافی نبود. از این بازی جذاب 20 هزار و 116 نفر در سالن "امریکن ایرلاینز سنتر" دیدن کردند.

بازی امروز دالاس و نیو اورلینز. اریک گوردن و آنتونی دیویس به دنبال دفاع از درک نوویتزکی دیده می‌شوند

در یکی دیگر از بازی‌ها تیم نیویورک نیکس در زمین فیلادلفیا سونی سیکسرز به پیروزی 102 بر 92 دست یافت. "کارملو آنتونی" ستاره تیم نیکس در این بازی بارها با بازیکنان حریف به کری خوانی پرداخت و با 18 امتیاز، 9 ریباند و 7 پاس گلی که داشت شب خوبی را در سالن "ولس فارگو سنتر" سپری کرد. این در حالی بود که "استودمایر" 211 سانتیمتری و با سابقه در مدت زمان 21 دقیقه برای نیکس 21 امتیاز گرفت و عملکرد فوق العاده ای داشت. "جیمز اندرسون" گارد تیم سیکسرز هم با 17 امتیاز بهتر از دیگر یاران تیم میزبان ظاهر شد.

کارملو آنتونی بعد از یک جامپ شات این حرکت را واکنش را نشان داد

اوکلاهما سیتی ثاندرز نیز با حمایت 18 هزار و 203 هوادار خود در سالن "چساپیک انرجی" برابر میلواکی باکس 101 بر 85 پیروز شد. "کوین دورانت" ستاره تیم اوکلاهما در این دیدار 33 امتیاز، 10 ریباند، 7 پاس گل و یک بلاک شات انجام داد و بهترین بازیکن میدان معرفی شد. این بازیکن قبل از شروع بازی نیز جایزه ویژه اسپانسر مسابقات را از آن خود کرده بود. در تیم حریف هم "او جی مایو" با کسب 16 امتیاز بهترین بازیکن بود.

کوین دورانت در حلقه اتحاد قبل از بازی امروز برابر میلواکی با هم تیم هایش صحبت می‌کند

در سایر دیدارهای بامداد امروز نتایج زیر به دست آمد:

* دنور ناگتس 120 - اورلاندو مجیک 94

* شیکاگو بولز 103 - شارلوت بابکتس 97

* دیترویت پیستونز 110 - فینیکس سانز 108

* واشنگتن ویزاردز 107 - هوستون راکتس 114

* تورنتو رپتورز 96 - بروکلین نتس 80

* پورتلند بلیزرز 112 - بوستون سلتیکس 104