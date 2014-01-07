آبرسانی به بوکان زیر سایه کمبود اعتبارات/ وعده احداث خط انتقال جدید آب

به گزارش خبرنگار مهر، بوكان که طی سالهای اخیر با مشكل كمبود آب شرب روبرو شده بطوريكه در بيشتر ماههاي سال بدليل افت فشار و ناتواني در آبرساني به ميزان نياز مردم، ‌قطعي هاي مكرر و متوالي اين مايه حياتي روند زندگي بوكاني ها را با چالش روبرو كرده است.

در دور دوم سفرهاي هيئت دولت به آذربايجان غربي حل اين مشكل بوكان در دستور كار قرار گرفت و با تصويب طرح انتقال آب سد سيمينه رود به شبكه آبرساني شهرستان بوكان مقرر شد تا در 2 سال آينده يعني سال گذشته مردم اين شهر از نعمت آب شرب در تمامي ساعات شبانه روز برخوردار شوند اما هم اكنون نزديك به 4 سال از زمان مي گذرد و هيچ اقدامي در اين خصوص انجام نشده است.

اعتبارات اجرای طرحهای آبی بوکان پرداخت شود

نماینده بوکان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سوال از وزیر نیرو در خصوص کمبود آب در شهرو روستاهای بوکان، توقف طرح سد سیمینه و تاخیر در اجرایی شدن آبرسانی به دشت تیکان تپه،‌ افزود: سد شهید کاظمی بزرگترین سد مخزنی کشوربوده که باید از این سد برای کار کشاورزی و آب آشامیدنی مردم به میزان نیاز استفاده شود.

محمد قسیم عثمانی با بیان اینکه آب رسانی از سد شهید کاظمی به دشت تیکان تپه مصوبه سفر استانی بود که متاسفانه عملیاتی نشد، گفت: سد سیمینه هم درحال احداث بوده ولی متاسفانه با وود تخصیص بودجه به این طرح،‌ به دلیل عدم پرداخت هزینه ها فعالیت پیمانکار آن متوقف شده است.

وی با بیان اینکه سد خراسانه سدخاکی است که علی رغم پایان کار آن، هنوز آبگیری نشده است، اظهار داشت: به دلیل کم آبی در روستاهای بوکان، مردم انتظار دارند این سد آبگیری تا مشکل آب شرب در این منطقه رفع شود.

وی با اشاره به تامین اعتبار 37 میلیارد و 400 میلیون تومانی برای سد سیمینه از اجرایی نشدن آن انتقاد کرد و افزود: سد خاکی خراسانه نیز با وجود اینکه یک سال است از ساخت آن گذشته، هنوز آب‌گیری نشده، اگر قرار است این همه هزینه کنیم و سد را آب‌گیری نکنیم، پس ساخت آن چه فایده‌ای دارد؟

نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی در ادامه به مشکلات آب در منطقه حوزه انتخابیه‌اش اشاره کرد و گفت: شهر بوکان مشکل جدی آب دارد، این در حالی است که شهرهای بناب، میاندوآب و تبریز از آب حوزه این منطقه استفاده می‌کنند، انتظار داریم وزیر نیرو به این مساله توجه کند.

مشکل آب شرب بوکان رفع می شود/ احداث خط انتقال جدید

فرماندار بوکان نیز در گفتگو با مهر، از رفع مشکل آب شرب بوکان با احداث خط جدید انتقال طی اینده نزدیک خبر داد و افزود: با احداث یک خط انتقال دیگر موازی با خط آب فعلی از سد شهید کاظمی، برای چندین سال آینده مشکل کمبود آب شرب نخواهیم داشت.

حسن عباسی اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح را یک هزار و 60 میلیارد ریال اعلام کرد و اظهار داشت:هم اکنون کارشناسی در مورد طرح صورت گرفته و مرحله مطالعاتی آن پایان یافته و در حال حاضر در مراحل اخذ قرار داد هستیم.

فرماندار بوكان با بيان اينكه براي حل مشكل آب اين شهر نسبت به اجراي دو طرح كوتاه مدت و بلند مدت اقدام خواهد شد، گفت: براساس برنامه ريزي كوتاه مدت 3 فقره چاه در اطراف بوكان ايجاد شده تا آب اين چاهها با لوله گذاري به سيستم آبرساني بوكان تزريق و تا حدودي مشكل كمبود آب شرب مردم اين شهر رفع شود.

وي يادآور شد: هم اكنون مناطق مسكوني واقع در ارتفاعات از جمله شهرک فرهنگیان، فرهنگیان جدید، کلتپه و مناطق سامان در زمان پيك مصرف با افت شديد مواجه مي شود كه اميدواريم اين مشكل در سريع ترين زمان ممكن و با حل مشكلات اعتباری حل شود.

فرماندار بوكان ادامه داد: با توجه به اجرايي نشدن سد سيمينه، مطالعاتي كه براي انتقال آب از اين سد انجام شده بود مورد استفاده قرار نگرفت و مطالعات مجددي براي انتقال آب از سد شهيد كاظمي انجام شد كه پيش بيني مي شود اجراي آن بزودی آغاز شود.

وی اعتبار مورد نياز براي آغاز عمليات اجرايي طرح آبرساني از سد شهيد كاظمي را یک هزار ميليارد ریال عنوان كرد و گفت: هم اكنون تنها مانع اجراي آن نبود اعتبارات است كه اميدواريم با تامين منابع مالي امكان ساخت و بهره برداري از اين طرح كه تضمين كننده تامين آب 30 ساله شهر بوكان است، به انجام برسد.