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۱۷ دی ۱۳۹۲، ۱۳:۱۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

انصراف یک شاعر از چاپ کتابش/ سانسور کم نشده، بیشتر هم شده است

انصراف یک شاعر از چاپ کتابش/ سانسور کم نشده، بیشتر هم شده است

فریاد شیری به دلیل اعمال ممیزی روی مجموعه گزیده اشعارش که اشعار آن پیش از این چاپ شده‌اند، از انتشار این کتاب انصراف داد.

فریاد شیری، شاعر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مجموعه شعر «مُردن به شرط فرشته» عنوان کتابی از گزیده اشعار 4 مجموعه شعر قبلی من است که در دولت‌های قبلی چاپ شدند و جالب است که در دولت گذشته هم چندین بار تجدید چاپ شدند. اما این کتاب که برای گرفتن مجوز چاپ به ارشاد رفته بود با بیش از 30 مورد مشروطی روبرو شد.

وی افزود: بیشتر موارد حذفی هم روی دفتر سوم من که یک شعر بلند است، وارد شده است. من هم دوست ندارم شعر ناقص به مخاطبم ارائه بدهم بنابرین از چاپ کتابم انصراف می‌دهم.

این شاعر در ادامه گفت: با روی کار آمدن دولت جدید چنین زمزمه‌ها و سخنانی شنیده می‌شد که دوران سانسور به سر رسیده، اما به نظرم نه تنها ممیزی و سانسور کم نشده بلکه بیشتر هم شده است. شکوه اصلی من این است که چرا شعرهایی که در دولت پیشین ممیزی و سانسور شدیدتر بود، چاپ شده‌اند، اما در این دولت که مدعی برداشتن ممیزی است اجازه چاپ ندارند.

شیری در بخش دیگری از سخنانش گفت: توقع داشتیم فضا بازتر و کتاب‌هایمان راحت‌تر چاپ شود. با این وضعی که وجود دارد، دیگر هراس دارم  کتابی را برای مجوز به ارشاد بفرستم.

کد مطلب 2209442

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