موشکها و هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی در اختیار ارتش عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، مقامات وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) ارسال تجهیزات دفاعی و تسلیحات جدید برای دولت عراق در راستای مبارزه با القاعده را تایید کرده اند.

براین اساس، علاوه بر 30 بالگرد جنگی از نوع " Bell 407-A1" که اخیرا تحویل عراق داده شده است، به زودی 100 فروند موشک هل فایر (HellFire) تحویل عراق داده می شود. بالگردهای جنگی بل نیز از انواع بالگردهای مورد استفاده ارتش آمریکا در ماموریتها و عملیاتهای آنها به شمار می رود.

موشکهای هل فایر در ابتدا به عنوان موشکهای ضد تجهیزات زرهی به کار می رفت، پیشرفت داده شده اند و از بالگردها و هواپیماها قابلیت شلیک دارند.

مقامات آمریکایی از تحویل دو نوع پهپاد نیز به دولت عراق خبر داده اند. پهپاد اسکن ایگل که به علت شکار یک فروند از آنها توسط ایران بسیار معروف شده، یکی ازانواع هواپیماهای بدون سرنشین است که قبلا چندین فروند از آن تحویل عراق شده و به زودی تعداد بیشتری در اختیار ارتش این کشور قرار می گیرد. این نوع پهپادها قابلیت پرواز به مدت 24 ساعت و جمع آوری اطلاعات از میدان نبرد را دارند.

"ریون" (Raven) نوع دیگری از پهپادهای آمریکایی است که به صورت دستی پرتاب شده و به جمع آوری اطلاعات از مناطق جنگی می پردازد.