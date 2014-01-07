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۱۷ دی ۱۳۹۲، ۱۱:۴۰

پیمپائو امروز در تمرینات تراکتورسازی شرکت می کند/ ثبت قرارداد هافبک برزیلی پس از تست پزشکی

پیمپائو امروز در تمرینات تراکتورسازی شرکت می کند/ ثبت قرارداد هافبک برزیلی پس از تست پزشکی

تبریز – خبرگزاری مهر: بازیکن جدید برزیلی تیم فوتبال تراکتورسازی در صورت قبول در تست پزشکی، در تمرینات امروز این تیم شرکت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، رودریگو پیمپائو که دیروز برای انجام تست های پزشکی به تهران رفته بود، قرار است از امروز در تمرینات این تیم شرکت کند.

گفته می شود توافقات نهایی با این هافبک - مهاجم انجام شده و قرار است بعد از قبولی در تست های پزشکی به تبریز بیاید و قرارداد خود را با تراکتورسازان رسمی کند.

پیمپائو پس از ثبت قرارداد رسمی به تمرینات تراکتورسازان اضافه می شود . این بازیکن سابقه حضور در تیم های برزیلی از جمله آمریکانی این کشور، سرزو اوزاکای ژاپن و سوان سامسونگ کره جنوبی را در کارنامه دارد.

تمرینات تیم تراکتورسازی از امروز بار دیگر زیر نظر مجید جلالی پیگیری می شود.

کد مطلب 2209514

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