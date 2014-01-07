واکنش مهاجم تراکتور به بازگشت مجید جلالی/ مصاحبه ام از روی ناراحتی بود!

سعید دقیقی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مصاحبه‌اش علیه مجید جلالی بعد از جدایی از تراکتورسازی و بازگشت مجدد این مربی به نیمکت تراکتور، اظهار داشت: من در بازی با فجرسپاسی انگیزه زیادی برای بازی کردن و گل زدن داشتم اما وقتی دیدم در ترکیب اصلی نیستم، ناراحت شدم. دوست داشتم در این بازی به تیم تراکتورسازی کمک کنم، چون بدنم آماده بود و انتظار داشتم فیکس باشم.

دقیقی گفت: البته باید قبول کنم که تصمیم گیرنده نهایی سرمربی تیم است و او صلاح تیم را بهتر از هر کسی می‌داند. نباید از نیمکت نشینی ناراحت می‌شدم، مصاحبه من در خصوص آقای جلالی از روی ناراحتی بوده و منظور خاصی نداشتم.

مهاجم تیم تراکتورسازی تبریز یادآور شد: همیشه سعی کرده‌ام که بدون حاشیه باشم و بیشتر به فکر بازی کردن و گل زدن هستم، با این حال بازهم می‌گویم که مصاحبه ام در خصوص جلالی از روی ناراحتی بوده است.

وی افزود: امیدوارم اتفاقات اخیر باعث بهتر شدن شرایط تیم تراکتورسازی شود و ما بتوانیم با کسب نتایج خوب دل هواداران را شاد کنیم.