نزدیکی ایران و ترکیه نتیجه توافقنامه ژنو است/آنکارا و تهران به یکدیگر نیاز دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، در همین رابطه روزنامه جروزالیم پست در مطلبی می نویسد: با توجه به برنامه ترکیه و ایران برای ادامه سفرهای مقام های عالیرتبه به نظر می رسد که دو کشور در حال افزایش مناسبات میان خود هستند.

به گفته وزیر خارجه ترکیه، رجب طیب اردوغان، نخست وزیر این کشور، در حال برنامه ریزی برای سفر به تهران در اواخر ماه جاری میلادی است و حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، نیز در ماه فوریه به ترکیه سفر می کند.

احمد داوداوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه، در این رابطه می گوید: وقتی روحانی رئیس جمهور ایران شد، تهران و آنکارا تصمیم گرفتند تا بصورت مرتب با یکدیگر تماس داشته باشند و اگر ممکن باشد این تماس ها در هر ماه انجام شوند. هدف از این تماس ها تبادل دیدگاه ها و صحبت در مورد مسائل دوجانبه و موضوعات مشترک است و می توانم بگویم که ما این کار را در پنج ماه گذشته انجام داده ایم.

به گفته داوداوغلو، تهران و آنکارا در صدد هستند تا پیش از سفر اردوغان به ایران، یک شورای عالی همکاری را دایر کنند. علاوه بر این موضوع، ایران و ترکیه تصمیم دارند که سطح مبادلات تجاری خود را در چند سال آینده به 30 میلیارد دلار برسانند که البته امکان افزایش آن به 50 میلیارد دلار نیز وجود دارد.

پروفسور "افرائیم اینبار" مدیر مرکز "بگین-سادات" در مطالعات استراتژیک در این رابطه به جروزالیم پست گفت: این (نزدیکی ایران و ترکیه) نتیجه یک میل سیاسی و اقتصادی است که بواسطه توافقنامه هسته ای بوجود آمده است. ترکیه به انرژی ایران نیاز دارد و تهران نیز برای دور زدن تحریم ها به آنکارا نیازمند است و ممکن است آنها به این نتیجه برسند که موضوع سوریه که در سال های گذشته موجب تنش میان آنها شده بود در درجه دوم اهمیت قرار دارد.

"جاناتان شانزر" معاون بخش تحقیقات موسسه دفاع از دموکراسی، نیز در این رابطه می گوید: روابط اقتصادی و سیاسی ترکیه با ایران توسعه یافته و حتی با وجودی که ارتباط برخی از سیاستمداران ترکیه با ایران موجب وارد آمدن فشارهایی برحزب عدالت و توسعه شده این روابط همچنان ادامه دارد. ممکن است با توجه به افشای پرونده فساد مالی که اردوغان از آن به عنوان عملیان کثیف یاد کرده، مناسبات ترکیه با ایران کاهش بیاید اما این مناسبات دو چندان شده اند.

به گفته شانزر، هنوز مشخص نیست که چرا ترکیه تصمیم به افزایش مناسبات خود با ایران در شرایطی گرفته که هنوز تحریم های ایران به قوت خود باقی هستند.

"مایکل رابین" از اعضای موسسه اینترپرایز و از مقامات سابق پنتاگون (وزارت دفاع امریکا) نیز در این رابطه می گوید: پیش از آنکه پرونده فساد در ترکیه فاش شود، اردوغان در بهترین شرایط قرار داشت چون از یک سو به ایران کمک می کرد تا تحریم های خود دور بزند و از سوی دیگر آمریکا وی را به عنوان یک رهبر طرفدار غرب قلمداد می کرد. اما اکنون که این پرونده فاش شده، زمان انتخاب برای اردوغان فرا رسیده و به نظر می رسد که وی ایران را انتخاب کرده است.