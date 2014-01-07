مدیرکل جدید هنرهای نمایشی از وزیر ارشاد حکم گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم علی جنتی آمده است :
نظر به شایستگی و تجربیات ارزنده جنابعالی در مدیریت فرهنگی، بنا بر پیشنهاد معاون امور هنری، به موجب این حکم به سمت مدیرکل هنرهای نمایشی منصوب میشوید.
امید میرود با استعانت از خداوند متعال و بهرهگیری از تخصص و توان کارشناسی هنرمندان و استفاده از ظرفیتهای موجود در حوزه مدیریتی خود، برای ارتقای کیفی تئاتر، حل مسائل و مشکلات تئاتر استانها، فعالسازی توان بالقوه نمایش کشور، توسعه حمایتهای مادی و معنوی از این هنر بنیادی و گسترش فضاهای کالبدی و فیزیکی متناسب با هنر نمیش، با رعایت قانونمداری و اعتدالگرایی، گامهای مفید و موثری بردارید.
حسین طاهری، مدرک کارشناسی کارگردانی سینما و کارشناسی ارشد پژوهش هنر دارد و از دهه 60 تا کنون در حوزههای فرهنگی و رسانهای به عنوان مدیر و مشاور فعالیت کرده است. وی که تهیهکننده ارشد تلویزیون است، پیش از این مدیرکل پخش شبکه جهانی جام جم، مدیر گروه فرهنگ و دانش شبکه اول سیما، مدیر روابط عمومی انتشارات سروش، مشاور و عضو شورای فیلمنامه سیمافیلم، رییس هیأت مدیره و مدیرعامل موسسه فیلمسازی زلالفیلم، مدیر شبکه جهانی جام جم 2، مدیرکل پخش شبکه اول سیما، مدیر گروه فرهنگ و دانش شبکه سوم سیما، مدیر گروه معارف و مناسبتهای شبکه اول سیما، تهیهکننده مجموعه فاخر "مستند ایران" و مجموعههای مستند "ایرانیان مقیم آمریکا"، "ایرانیان مقیم کانادا"، "ایرانیان مقیم آلمان"، "ایرانیان مقیم فرانسه"، تهیهکننده سریال تلویزیونی سوداگر و فیلمهای تلویزیونی بهشت موازی، پسر ایران، فولاد سرد، بازجویی در کافه تهران، گنج خانه سفید، بلور باران و مانگرو بوده است. طاهری که عضو اتحادیه تهیهکنندگان سینمای ایران نیز هست، سرمایهگذاری و مشارکت در تولید فیلمهای سینمایی آلزایمر (1389) و کیفر (1388) را هم در کارنامه دارد.
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