به گزارش خبرنگار مهر، وضعیت و شرایط در ادارهکل هنرهای نمایشی و سی و دومین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر طی روزهای اخیر تغییر کرده است و بعد از گذشت چند ماه از حضور علی مرادخانی در معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تنها دو هفته مانده به زمان برگزاری بزرگترین رویداد تئاتری ایران مدیرکل هنرهای نمایشی تغییر کرد.
طی این تغییر حسین طاهری جایگزین قادر آشنا شد. از سوی دیگر شرایط پیش آمده برای جشنواره سی و دوم تئاتر و گلایه اهالی تئاتر از روند و برنامه ریزی انجام شده توسط دبیر این دوره باعث شده است تا دبیرخانه سی و دومین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر هم با تغییراتی مواجه شود.
قرار است اسماعیل عالیزاد که پیش از این به عنوان دبیر جشنواره سی و دوم انتخاب و معرفی شده بود جای خود را به قادر آشنا مدیرکل سابق هنرهای نمایشی بدهد.
تغییر و تحولات ناگهانی در بدنه ادارهکل هنرهای نمایشی تنها دو هفته مانده به زمان برگزاری سی و دومین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر به تغییر دبیر جشنواره نیز منجر شده و قرار است قادر آشنا مدیرکل سابق هنرهای نمایشی جایگزین اسماعیل عالیزاد شود.
به گزارش خبرنگار مهر، وضعیت و شرایط در ادارهکل هنرهای نمایشی و سی و دومین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر طی روزهای اخیر تغییر کرده است و بعد از گذشت چند ماه از حضور علی مرادخانی در معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تنها دو هفته مانده به زمان برگزاری بزرگترین رویداد تئاتری ایران مدیرکل هنرهای نمایشی تغییر کرد.
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