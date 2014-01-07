انجام 159 ماموریت اورژانسی در روز برفی و سرد استان مرکزی/ بیش از 50 نفر مصدوم شدند

قنبر فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: واحد های امدادی اورژانس 115 در استان مرکزی در روز دوشنبه 159 ماموریت اورژانسی انجام داده اند که از این تعداد 119 مورد مربوط به ماموریتهای غیر تصادفی و 40 مورد مرتبط با ماموریتهای تصادفی بوده است، که بیماری های قلبی بیشترین درصد ماموریتهای غیر اورژانسی را شامل می شود.

دکتر فراهانی در ادامه افزود: با توجه به شرایط جوی و بارش شدید برف در استان در روز گذشته 40 مورد ماموریت حوادث ترافیکی توسط پرسنل اورژانس انجام شده است که متاسفانه این حوادث منجر به فوت 7 نفر و مصدوم شدن بیش از 50 نفر انجامیده است.

وی مهمترین حوادث ترافیکی روز گذشته استان را مربوط به تصادف زنجیره ای 22 خودرو در اتوبان ساوه به همدان دانست و گفت: در این حادثه 16 نفر مصدوم و 6 نفر به کام مرگ کشیده شده اند.

