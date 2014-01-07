همایش اقتصاد مقاومتی با هدف اصلاح الگوی مصرف برگزار شد/ ایجاد بازارچه روستایی برای عرضه تولیدات

اکرم امیری در حاشیه برگزاری همایش اقتصاد مقاومتی با هدف توسعه اشتغال خانگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با پیگیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های مستمر در حال حاضر شاهد تولیدات متنوع صنایع دستی از جمله محصولات بافتنی، خیاطی و... توسط بانوان روستاهای بخش طرقبه هستیم که در بازار عرضه می‌شود و برگزاری دوره های آموزشی سطح توان و کیفیت محصولات تولیدی بسیار بهبود یافته و با کالاهای مشابه توان رقابتی بویژه از نظر قیمت تمام شده پیدا کرده است.

وی مهم‌رین خواسته بانوان روستایی را داشتن بازارچه برای ارائه محصولات خود بیان کرد و افزود: در این همایش دهیار و شورای اسلامی روستا موافقت کردند تا بزودی بازارچه روستایی برای فروش و عرضه تولیدات بانوان روستا راه اندازی شود.

مسئول امور بانوان بخشداری طرقبه گفت: امیدواریم در آینده نزدیک با همکاری دستگاه های اجرایی فضایی برای ارائه این محصولات به صورت دائمی در شهرستان ایجاد شود و کلیه روستاها با داشتن غرفه محصولات خود را بدون واسطه و با قیمت مناسب در اختیار زائران ، مجاوران و گردشگران قرار دهند.

گفتنی است در این همایش که با حضور بیش از یکصد نفر از بانوان شهرستان در حسینیه روستای نقندر برگزار شد فرمانده بسیج سپاه طرقبه شاندیز راهکار های اقتصاد مقاومتی را تشریح کرد.