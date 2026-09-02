رئیس دادگستری لرستان: دستگاه قضا باید پناهگاه و مدافع حقوق مردم باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، عمران علیمحمدی در نخستین نشست خود با رؤسای حوزههای قضایی و دادستانهای لرستان با بیان اینکه دستگاه قضا باید مأمن، پناهگاه و مدافع حقوق مردم باشد، اظهار داشت: من خود را خادم مردم میدانم و انتظار دارم همکاران در دستگاه قضا با روحیهای جهادی، دست در دست همظرفیتهای بینظیر لرستان را به جایگاهی برسانند که در سطح الگوی کشوری باشد.
وی با اشاره بهضرورت نگاه ویژه به عملکرد دقیق قضات، افزود: در دادگستری لرستان برای قاضی و دادیاری که برای امنیت مردم، دفاع از مال، ناموس و حیثیت آنها تلاش میکند، شأنی بسیار بالا قائلیم؛ بنابراین انتظار میرود تمامی همکاران، اعم از معاونین و قضات، علاوه بر انجام وظایف جاری، با نگاهی تحولی و دغدغهمند به مردم خدمت کنند.
رئیسکل دادگستری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت نظارت دقیق بر عملکرد همکاران تأکید کرد و گفت: روش مدیریتی جدید، مبتنی بر پایش دقیق عملکرد است و هیچ شب و روزی نخواهد گذشت مگر آن که عملکرد کمی و کیفی تکتک همکاران در تمامی نقاط استان، چه در مرکز استان و چه در دورترین حوزهها را بررسی میکنیم و کسانی که کار جهادی و فاخر انجام دهند، دیده خواهند شد و نخبگان استان در دستگاه قضایی شناسایی و از ظرفیت آنها در اتاقهای فکر برای تحول قضایی به کار گرفته میشوند.
علیمحمدی با انتقاد از برخی کاستیها در زیرساختهای استان، از جمله وضعیت جادههای مواصلاتی که شاهراه اقتصادی کشور هستند، تصریح کرد: این زیبنده نیست که در استانی با این ظرفیتها، مردم همچنان در محرومیت باشند. ما در کنار مردم هستیم و نباید اجازه دهیم هیچ حقی از آنها تضییع شود. قوه قضاییه باید با ارائه طرحهای نوآورانه و تخصصی به توسعه استان کمک کند.
وی با تأکید بر اهمیت اخلاقمداری و نقدپذیری در سیستم قضایی، بیان داشت: مؤمن در امور خود به سه چیز نیاز دارد؛ توفیق الهی، واعظ درونی و نصیحتپذیری و لذا از همه همکاران میخواهم با توکل بر خدا و حفظ سلسلهمراتب، بهگونهای عمل کنند که دیگر استانهای کشور، لرستان را بهعنوان معیار کارآمدی و پویایی خود قرار دهند.
رئیسکل دادگستری لرستان ابراز امیدواری کرد که با همافزایی رؤسای حوزههای قضایی و دادستانها، زمینه تحقق عدالت اجتماعی، حفظ حقوق بیتالمال و امنیت پایدار در استان لرستان بیشازپیش فراهم شود.
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