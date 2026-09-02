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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۳۹

قزوین ظرفیت تبدیل شدن به یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور را دارد

قزوین ظرفیت تبدیل شدن به یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور را دارد

قزوین- تهیه کننده تلویزیون با اشاره به ظرفیت‌ قزوین گفت: باید از موقعیت جغرافیایی استان برای توقف مسافران استفاده کرد و با توسعه اقامتگاه‌ها و معرفی جاذبه‌ها، ماندگاری گردشگر را افزایش داد.

اقبال واحدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: قزوین از ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی، فرهنگی و گردشگری برخوردار است و باید این توانمندی‌ها به مردم سراسر کشور معرفی شود.

وی افزود: امیدواریم بتوانیم قزوین و داشته‌های ارزشمند این استان را به مردم ایران معرفی کنیم و در این مسیر هر اقدامی که از دستمان برمی‌آید انجام دهیم.

مجری رسانه ملی موقعیت جغرافیایی قزوین را یکی از ظرفیت‌های مهم گردشگری این استان دانست و گفت: بسیاری از مسافرانی که قصد سفر به استان‌های دیگر را دارند از قزوین عبور می‌کنند و باید شرایطی فراهم شود که این مسافران در قزوین توقف کنند، شهر را ببینند و از بازار و ظرفیت‌های گردشگری آن استفاده کنند.

واحدی ادامه داد: قزوین تنها یک شهر در مسیر عبور نیست؛ بلکه می‌تواند مقصد گردشگری باشد و باید از موقعیت جغرافیایی آن برای رونق گردشگری و اقتصاد شهری استفاده کرد.

وی توسعه اقامتگاه‌ها و هتل‌های سنتی را ضروری دانست و تصریح کرد: در کنار توسعه زیرساخت‌های اقامتی، موضوع قیمت نیز باید مورد توجه قرار گیرد. اقامتگاه‌های سنتی نباید از نظر هزینه با هتل‌های پنج‌ستاره قابل مقایسه باشند تا طیف بیشتری از مسافران امکان انتخاب و اقامت در آنها را داشته باشند.

این مجری رسانه ملی با تأکید بر آثار اقتصادی گردشگری گفت: گردشگر تنها برای اقامت وارد شهر نمی‌شود؛ خرید سوغات، استفاده از مراکز مختلف، بازدید از اماکن تاریخی و گردش در شهر همگی موجب گردش مالی و رونق اقتصادی می‌شود.

واحدی مردم قزوین را یکی دیگر از ظرفیت‌های گردشگری استان عنوان کرد و افزود: مردم مهمان‌نواز و فرهنگ غنی قزوین می‌تواند در جذب گردشگر و افزایش ماندگاری آنها نقش مهمی داشته باشد.

وی با بیان اینکه قزوین را نباید صرفاً در محدوده شهر قزوین تعریف کرد، اظهار کرد: این استان دارای یک فرهنگ گسترده و ریشه‌دار است و مناطق مختلف آن از جمله الموت، تاکستان و بویین‌زهرا نیز ظرفیت‌های قابل توجهی برای گردشگری دارند.

واحدی محصولات بومی را بخشی از هویت گردشگری قزوین دانست و گفت: محصولاتی مانند شیره انگور و دیگر سوغات و تولیدات محلی می‌توانند در معرفی فرهنگ و ظرفیت‌های استان به گردشگران نقش مؤثری داشته باشند.

وی در پایان تأکید کرد: باید کاری کنیم مردم از نقاط مختلف کشور قزوین را بشناسند و برای دیدن جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و روستایی آن به این استان سفر کنند؛ چراکه قزوین ظرفیت آن را دارد که به یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور تبدیل شود.

کد مطلب 6935494

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    نظرات

    • ابی IR ۱۵:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
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      پاسخ
      من ساکن تاکستان و ۲۰ سال پیش معلم در الموت بودم.به مسئولین برای رونق گردشگری در الموت با کاهش هزینه و حفظ محیط زیست توصیه میکنم. یک پارکینگ بزرگ اول جاده الموت اختصاص داده سپس به تعداد متناسب چاپارخانه ایجاد نموده آنکاه تعدادی اسب و کالسکه تهیه نمایند حالا تا اوان . قول می دم از گردشگران میلیونی برخوردار شوید.فقط بهای گردشگری پایین باشد . هر ایرانی آنرا امتحان خواهد کرد.

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