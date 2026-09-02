به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلیاکبر اجاقنژاد ظهر چهارشنبه در دیدار با استاندار قم به مناسبت هفته دولت با تجلیل از اقدامات تحولآفرین در بخشهای مختلف اظهار داشت: ارزیابی بازخوردهای عمومی و ارتباط مستقیم با اقشار گوناگون جامعه نشاندهنده رضایت حداکثری مردم مؤمن قم از رویکرد خدمترسانی، حضور میدانی در محافل و دلسوزی مدیریت استان در پیگیری دغدغههای شهری و عمرانی است.
وی با اشاره به سوابق اجرایی و مدیریتی نماینده عالی دولت در استان تصریح کرد: در جریان نخستین سفر رئیسجمهور به قم نیز از انتصاب شایسته صورتگرفته قدردانی شد، چرا که کارنامه درخشان و تجارب ارزشمند گذشته گواهی بر توانمندی ایشان بود و عملکرد یک سال اخیر نیز به شایستگی پاسخگوی مطالبات و انتظارات مردم بوده است.
تولیت مسجد مقدس جمکران به اقدامات صورتگرفته در ساماندهی امور استان پرداخت و افزود: در طول ماههای گذشته شاهد تلاشهای مجدانه و پیگیریهای بدون وقفهای بودهایم که موجب به جریان افتادن مجدد طرحها و پروژههای برزمینمانده چندین ساله شده و مسیر پیشرفت منطقه را هموار ساخته است.
وی در پایان سخنان خود ضمن تبریک فرارسیدن ایام پاسداشت دولتمردان تأکید کرد: هفته دولت فرصتی ارزشمند برای ارج نهادن به زحمات خالصانه و تکریم خادمینی است که با روحیه جهادی و تلاشهای شبانهروزی برای اعتلای پایتخت معنوی کشور گام برمیدارند.
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