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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۳۸

اجاق نژاد: پروژه‌های برزمین‌مانده قم در مسیر احیا قرار گرفتند

اجاق نژاد: پروژه‌های برزمین‌مانده قم در مسیر احیا قرار گرفتند

قم- تولیت مسجد مقدس جمکران ضمن قدردانی از اهتمام شبانه‌روزی صورت‌گرفته در حل معضلات استان قم گفت:پروژه‌های برزمین‌مانده قم در مسیر احیا قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی‌اکبر اجاق‌نژاد ظهر چهارشنبه در دیدار با استاندار قم به مناسبت هفته دولت با تجلیل از اقدامات تحول‌آفرین در بخش‌های مختلف اظهار داشت: ارزیابی بازخوردهای عمومی و ارتباط مستقیم با اقشار گوناگون جامعه نشان‌دهنده رضایت حداکثری مردم مؤمن قم از رویکرد خدمت‌رسانی، حضور میدانی در محافل و دلسوزی مدیریت استان در پیگیری دغدغه‌های شهری و عمرانی است.

وی با اشاره به سوابق اجرایی و مدیریتی نماینده عالی دولت در استان تصریح کرد: در جریان نخستین سفر رئیس‌جمهور به قم نیز از انتصاب شایسته صورت‌گرفته قدردانی شد، چرا که کارنامه درخشان و تجارب ارزشمند گذشته گواهی بر توانمندی ایشان بود و عملکرد یک سال اخیر نیز به شایستگی پاسخگوی مطالبات و انتظارات مردم بوده است.

تولیت مسجد مقدس جمکران به اقدامات صورت‌گرفته در سامان‌دهی امور استان پرداخت و افزود: در طول ماه‌های گذشته شاهد تلاش‌های مجدانه و پیگیری‌های بدون وقفه‌ای بوده‌ایم که موجب به جریان افتادن مجدد طرح‌ها و پروژه‌های برزمین‌مانده چندین ساله شده و مسیر پیشرفت منطقه را هموار ساخته است.

وی در پایان سخنان خود ضمن تبریک فرارسیدن ایام پاسداشت دولتمردان تأکید کرد: هفته دولت فرصتی ارزشمند برای ارج نهادن به زحمات خالصانه و تکریم خادمینی است که با روحیه جهادی و تلاش‌های شبانه‌روزی برای اعتلای پایتخت معنوی کشور گام برمی‌دارند.

کد مطلب 6935385

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