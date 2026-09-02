به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی یزد، سیدمجتبی یاسینی در آیین افتتاح سومین کنگره بینالمللی و پنجمین کنگره ملی اعتیاد و رفتارهای پرخطر با اشاره به تغییر ماهیت و الگوهای اعتیاد در جامعه اظهار کرد: امروز نمیتوان اعتیاد را صرفاً یک اختلال فردی یا مشکل پزشکی تلقی کرد، بلکه این پدیده با مجموعهای از عوامل زیستی، روانشناختی، اجتماعی و فرهنگی در ارتباط است.
وی افزود: اعتیاد با بسیاری از چالشهای اجتماعی از جمله فقر، بیکاری، خشونت، آسیبهای خانوادگی، اختلالات روانپزشکی و رفتارهای پرخطر ارتباط دارد و به همین دلیل مواجهه با آن نیازمند رویکردی جامع و انسانمحور است.
رئیس کنگره اعتیاد و رفتارهای پرخطر با اشاره به تغییر شکل اعتیاد در سالهای اخیر گفت: الگوهای جدید مصرف مواد، ظهور مواد نوپدید، گسترش رفتارهای اعتیادگونه و وابستگیهای رفتاری و همچنین استفاده گسترده از فضای مجازی، چالشهای تازهای را پیش روی نظام سلامت قرار داده است.
یاسینی ادامه داد: پاسخ به این تغییرات باید علمی، چندبعدی، پیشگیرانه، نوآورانه و آیندهنگر باشد.
رفتارهای پرخطر با اعتیاد ارتباط دارند
وی با بیان اینکه رفتارهای پرخطر را نمیتوان جدا از مسئله اعتیاد بررسی کرد، اظهار کرد: مصرف مواد، خودکشی، خشونت، رفتارهای جنسی پرخطر، رانندگی پرخطر و برخی رفتارهای تکانشی در بسیاری از موارد با یکدیگر همپوشانی دارند.
رئیس کنگره اعتیاد و رفتارهای پرخطر افزود: شناخت عوامل خطر و عوامل محافظتکننده، شناسایی زودهنگام افراد در معرض خطر و اجرای مداخلات مؤثر میتواند از تبدیل یک رفتار پرخطر به آسیب پایدار جلوگیری کند.
یاسینی بر اهمیت پیشگیری زودهنگام تأکید کرد و گفت: هرچه مداخله زودتر انجام شود، امکان تغییر مسیر زندگی فرد بیشتر خواهد بود.
درمان اعتیاد باید فراتر از کاهش مصرف مواد باشد
وی با اشاره به ضرورت بازنگری و نوآوری مستمر در حوزه درمان اعتیاد تصریح کرد: هدف درمان نباید تنها کاهش یا قطع مصرف مواد باشد، بلکه باید کیفیت زندگی، سلامت روان، عملکرد اجتماعی، خانواده و بازگشت فرد به جامعه نیز مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کنگره اعتیاد و رفتارهای پرخطر، درمان اختلالات همبود روانپزشکی، کاهش انگ اجتماعی، تقویت خدمات کاهش آسیب و بهرهگیری از فناوریهای نوین، هوش مصنوعی و پزشکی فردمحور را از ظرفیتهای مهم برای آینده درمان اعتیاد دانست.
لزوم پیوند پژوهش، درمان و سیاستگذاری
یاسینی یکی از اهداف برگزاری این کنگره را ایجاد پیوند میان پژوهش، درمان و سیاستگذاری عنوان کرد و گفت: دانش زمانی ارزشمندتر میشود که بتواند به تغییر در زندگی انسانها منجر شود.
وی ابراز امیدواری کرد دستاوردهای علمی این کنگره در طراحی برنامههای مؤثرتر پیشگیری، درمان و بازتوانی و همچنین تصمیمگیریهای نظام سلامت و سیاستگذاری اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.
آیندهپژوهی برای مقابله با اعتیادهای نوظهور ضروری است
رئیس کنگره اعتیاد و رفتارهای پرخطر با تأکید بر اهمیت آیندهپژوهی در این حوزه گفت: باید از امروز درباره آینده اعتیاد، ورود مواد جدید، تغییر رفتارهای اعتیادگونه در فضای مجازی و نقش فناوری و هوش مصنوعی در پیشگیری، تشخیص و درمان اندیشید.
وی خاطرنشان کرد: باید بتوانیم پیش از آنکه یک آسیب به بحران تبدیل شود، آن را شناسایی کنیم و با مداخلات بهموقع از گسترش آن جلوگیری کنیم.
یاسینی در پایان تأکید کرد: ساخت جامعهای که در آن کودکان و نوجوانان کمتر در معرض عوامل خطر قرار گیرند و افراد آسیبدیده بتوانند بدون انگ و طرد اجتماعی به زندگی سالم بازگردند، نیازمند مسئولیت مشترک دانشگاه، نظام سلامت، خانواده، مدرسه، رسانه، سیاستگذاران و سایر ارکان جامعه است.
سومین کنگره بینالمللی و پنجمین کنگره ملی اعتیاد و رفتارهای پرخطر از ۱۱ تا ۱۳ شهریورماه به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد برگزار میشود.
این کنگره با محورهایی همچون پیشگیری، درمان، پژوهشهای زیستی، روانشناختی و اجتماعی، سیاستگذاری، اعتیادهای رفتاری، فناوریهای نوین و رفتارهای پرخطر برپا شده است.
نظر شما