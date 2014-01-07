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۱۷ دی ۱۳۹۲، ۱۵:۲۲

الببلاوی اعلام کرد؛

علت تروریستی خوانده شدن اخوان المسلمین مصر

علت تروریستی خوانده شدن اخوان المسلمین مصر

نخست وزیر مصر اعلام کرد تصمیم تروریستی خوانده شدن گروه اخوان المسلمین یک تصمیم سیاسی است که در پی وقوع اقدامات خشونت آمیز از سوی این گروه اتخاذ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری مصری الشرق الاوسط، "حازم الببلاوی" نخست وزیر مصر اعلام کرد: تصمیم تروریستی دانستن اخوان المسلمین یک تصمیم سیاسی است که در پی اقدامات خشونت آمیز این گروه اتخاذ شد و به بحث بیشتری نیاز ندارد.

وی افزود: نیروهای امنیتی به طور گسترده در حال آمادگی برای برگزاری همه پرسی قانون اساسی هستند.

نخست وزیر مصر از مردم نیز درخواست کرد با توجه به مسئولیتهای خود در همه پرسی قانون اساسی شرکت کنند.

وی همچنین به مسیحیان مصر بابت سال نو میلادی جدید تبریک گفت و خواستار وحدت و همزیستی مسالمت آمیز مردم مصر شد.

کد مطلب 2209846

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