علت تروریستی خوانده شدن اخوان المسلمین مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری مصری الشرق الاوسط، "حازم الببلاوی" نخست وزیر مصر اعلام کرد: تصمیم تروریستی دانستن اخوان المسلمین یک تصمیم سیاسی است که در پی اقدامات خشونت آمیز این گروه اتخاذ شد و به بحث بیشتری نیاز ندارد.

وی افزود: نیروهای امنیتی به طور گسترده در حال آمادگی برای برگزاری همه پرسی قانون اساسی هستند.

نخست وزیر مصر از مردم نیز درخواست کرد با توجه به مسئولیتهای خود در همه پرسی قانون اساسی شرکت کنند.

وی همچنین به مسیحیان مصر بابت سال نو میلادی جدید تبریک گفت و خواستار وحدت و همزیستی مسالمت آمیز مردم مصر شد.