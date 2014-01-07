مردم مصر ژنرال السیسی را به ریاست جمهوری نزدیک می دانند

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز در گزارشی اعلام کرد: پس از اینکه رسانه های مصری روز دوشنبه برای دومین بار طی سه روز اخیر اعلام کردند که ژنرال السیسی تصمیم نهایی برای حضور و نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آتی را گرفته است، دیگر سوال این نیست که وی آیا در انتخابات نامزد می شود، بلکه سوال این است که چه زمانی وی نامزدی خود را اعلام می کند؟

در ادامه این گزارش آمده است: در سایه نبود نامزدهای جدی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری آتی (آوریل 2014)، مصریها همچنان درباره نیت ژنرال السیسی که محمد مرسی را در جولای 2013 از قدرت برکنار کرد، برای حضور در این انتخابات گمانه زنی می کنند.

البته برخی معتقدند اعلام نامزدی السیسی در انتخابات شکاف میان مردم مصر را شدیدتر کند. این در حالی است که منابع امنیتی اعلام کرده اند فرماندهی ارتش مصر در نشستی که اخیرا برگزار کرده نامزدی السیسی در انتخابات ریاست جمهوری را تایید کرده است.