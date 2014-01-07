عملیات گسترده ارتش عراق در منطقه شمال بابل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، ثامر ذیبان رئیس کمیته امنیتی شمال بابل اعلام کرد: نیروهای کماندو به همراه دیگر نیروها با پشتیبانی بالگردهای نظامی عملیات بزرگی را در مناطق شمال بابل آغاز کرده اند.

وی افزود: این عملیات با هدف نابودی تروریستهای داعش که از الانبار به سوی این منطقه فرار کرده اند است.

ذیبان بیان کرد: این عملیات در ساعت ده صبح امروز به وقت محلی در شمال بابل آغاز شده است. تروریستهای داعش که از الانبار به این منطقه گریخته اند در مناطق الفارسیه، البحیرات، الفاضلیه، صندیج و البهبهان در شمال بابل سنگر گرفته اند و در این مناطق به قتل ساکنان بی گناه می پردازند و ساکنان را فراری می دهند.

وی افزود: آخرین عملیات تروریستی انجام شده از سوی آنها ضد مرکز پلیس جرف الصخر با هفت گلوله خمپاره در عصر روز گذشته بود که اصابت آنها به سطح پشت بام منازل سبب زخمی شدن تعدادی زن و کودک شد.