خادم: جوانان به جای قهرمانی دنبال پهلوانی باشند/ توپچی: رسانه ها اخلاق پهلوانی را در جامعه تقویت کنند

به گزارش خبرنگار مهر از ری، جهان پهلوان غلامرضا تختي در شهريور 1309 در يکي از محلات جنوبي تهران و در خانواده ‏اي متوسط به دنيا آمد. وی از کودکی به ورزش پرداخت و به نجاری مشغول بود و در سن 20 سالگی در مسابقات کشتی کشور شرکت کرد و بین آحاد مردم شهرت یافت.

تختی در دوران قهرمانی خود 9 مدال طلا و نقره در مسابقات بین المللی کسب کرد همچنین در ملی شدن صنعت نفت حضور فعال داشت.

اخلاق و رفتار و منش پهلوانی موجب نامداری این ورزشکار در ایران شده است. تختی در 17 دیماه 1346 در سن 37 سالگي به طرز مشکوکی به قتل رسید.

پيکر جهان پهلوان تختي در ابن بابویه شهر ري به خاک سپرده شده، از اینرو مراسم چهل و ششمین سالگرد درگذشت جهان پهلوان غلامرضا تختی اسطوره ورزش ایران زمین ظهر امروز با حضور پیشکسوتان، مسئولان، ورزشکاران و قهرمانان کشوردر آرامگاه ابن بابویه شهر ری برگزار شد.



تختی به عنوان یک پهلوان در قلب ایرانیان باقی است نه قهرمان



محمد خادم کشتی گیر آزاد کار و مربی کشتی سابق ایران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پهلوان تختی یکی از شخصیتهای بزرگ ورزشی کشوری است و هنگامی که در مسابفات و در برابر مقامات کشوری حضور پیدا می کرد، به عنوان کاپیتان درباره خواسته های بچه های تیم صحبت می کردند، از این رو تختی شایسته قهرمانی است.



وی ادامه داد: همیشه یاد و خاطره این بزرگوار به بهترین وجه ممکن باقی خواهد ماند، از اینرو فقط نباید سالی یک مرتبه درباره وی صحبت شود بلکه از تولد تختی هم باید صحبت کرد تا بیشتر در ذهن جوانان و آیندگان باقی بماند.

خادم با اشاره به وجه تمایز تختی نسبت به دیگر قهرمانان اظهار داشت: لطف خداوند شامل حال تختی شده وی در خاطره ها باقی خواهد ماند و برای همیشه زنده است، تختی همیشه در قلب ما به عنوان یک پهلوان باقی است نه قهرمان.



این ورزشکار بیان کرد: در جامعه ورزشی بسیاری از ورزشکاران مدالهای زیادی را کسب می کنند اما حرفی برای گفتن ندارند اما تختی از جمله ورزشکارانی است که علاوه بر مدالهای بسیار، حرفی برای گفتن در ورزش دارد.



وی گفت: جوانان قهرمان نباشند بلکه پهلوان باشند و اگر می خواهند حرفی برای گفتن در ورزش قهرمانی داشته باشند باید مسیر تختی که همان پهلوانی است را در پیش بگیرند.



جایگاه پهلوانی را مردم به ورزشکاران اعطا می کنند



دبیر فدراسیون کشتی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور پر شور جوانان و نوجوانان در این مراسم اظهار داشت: جوانان آنقدر در خصوص ویژگیهای بسیار خوب تختی شنیدند که در این مراسم شرکت حضور یافتند زیرا که تختی قهرمان بزرگی بود.



محمدرضا توپچی گفت: تختی علاوه بر تعدد مدالها در مسابقات بین المللی دارای اخلاق قهرمانی بوده است، ایرانیان همواره خواستار پهلوانی و جوانمردی هستند و تختی نمونه بارز آن است.

وی عنوان کرد: شاهد هستیم افرادی که دارای عناوین مختلف قهرمانی شدند اما صحبتی از آنها در جامعه نیست و فقط در مراسم خاصی صحبت از آنها می شود اما مردم همیشه از تختی یاد می کنند به جهت اینکه مردم ار قهرمانان انتظار دارند که دارای رفتارهای جوانمردانه باشند و جامعه ورزشی نیز باید این گونه عمل کند همچنین ورزشکاران در پی مقام و پول نباشند.



توپچی اعلام کرد: از مسئولان به خصوص صدا و سیما و دیگر رسانه ها انتظار می رود که اخلاق پهلوانی را در جامعه تقویت کنند.

جهان پهلوان تختی از تکنیک بالا و بسیار فنی برخوردار بود



خیرالله امیری از پیشکسوتان و حریف تختی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با پهلوان تختی 16 بار مسابقه داده ام و هر بار که با این مرد بزرگ کشتی می گرفتم ایشان از تکنیک بالا و بسیار فنی برخوردار بودند و در دنیا فردی را به لحاظ فنی همانند ایشان ندیده ام.

وی گفت: اخلاق و رفتار تختی موجب شد که تختی شود چون در کوچه و بازار به همه مردم و از هر قشری احترام خاصی می گذاشت.



امیری اظهار داشت: مربیان کشتی در حال حاضر افرادی بسیار با تجربه ای هستند لذا باید فدراسیون به مادیات ورزشکاران توجه کند.

لزوم گسترش اخلاق پهلوانی در جامعه



مصطفی نکو لعل آزاد رییس اداره ورزش و جوانان ری نیز در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تختی یک قهرمان بود شاید در کشور 10 نفر از لحاظ مدال آوری همانند تختی باشند اما آن چیزی که تختی را متمایز می کند مردم دوستی و منش و اخلاق تختی است.



وی ادامه داد: در رژیم گذشته خیلی سعی شد که بین مردم و تختی فاصله ایجاد کنند اما این اقدام موجب افزایش محبوبیت این شخصیت شد، تختی می توانست فقط به فکر کسب مدال بیشتر باشد اما در اوج مبارزات زمان دکتر مصدق و درگیریهای رژیم، تختی وارد مبارزات سیاسی شد، از این رو تختی بین مردم از جایگاه خاصی برخوردار است.



رییس اداره ورزش و جوانان ری افزود: مربیان و آموزش و پرورش و دانشگاه ها باید زندگی و روش تختی را به عنوان یک روش تربیتی به دانشجویان آموزش دهند تا این اسوه قهرمانی و پهلوانی در جامعه گسترش یابد.

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گفتگو از فاطمه اسکندری