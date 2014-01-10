۲۰ دی ۱۳۹۲، ۱۱:۳۰

رئیس دانشگاه عنوان کرد:

بیشترین جذب هیات علمی دانشگاه الزهرا(س) در رشته های فنی مهندسی

رئیس دانشگاه الزهرا(س) اعلام کرد: بیشترین جذب در رشته های جدید دانشگاه به ویژه در رشته های فنی مهندسی صورت گرفته است .

دکتر انسیه خزعلی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه چه تعداد از اعضای هیات علمی دانشگاه الزهرا (س) را مربیان تشکیل می دهند، گفت: دانشگاه الزهرا (س) اعضای هیات علمی زیادی در سطح مربی ندارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر برای جذب هیات علمی با توجه به ایجاد رشته های جدید و بین رشته ای اعلام نیاز شده و یک سری عضو هیات علمی جدید جذب شده و یک سری هم در نوبت جذب هستند که باید مجوز آن توسط وزارت علوم صادر شود.

رئیس دانشگاه الزهرا(س) تاکید کرد: در حال حاضر بیشترین جذب اعضای هیات علمی در رشته‌های جدید به ویژه رشته های فنی مهندسی صورت گرفته است .

وی ادامه داد: اکنون نیز مشغول جمع آوری آمار برای جذب هیات علمی هستیم به شرطی که مجوز جذب صادر شود اعلام نیاز خواهیم کرد.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها