بیشترین جذب هیات علمی دانشگاه الزهرا(س) در رشته های فنی مهندسی

دکتر انسیه خزعلی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه چه تعداد از اعضای هیات علمی دانشگاه الزهرا (س) را مربیان تشکیل می دهند، گفت: دانشگاه الزهرا (س) اعضای هیات علمی زیادی در سطح مربی ندارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر برای جذب هیات علمی با توجه به ایجاد رشته های جدید و بین رشته ای اعلام نیاز شده و یک سری عضو هیات علمی جدید جذب شده و یک سری هم در نوبت جذب هستند که باید مجوز آن توسط وزارت علوم صادر شود.

رئیس دانشگاه الزهرا(س) تاکید کرد: در حال حاضر بیشترین جذب اعضای هیات علمی در رشته‌های جدید به ویژه رشته های فنی مهندسی صورت گرفته است .

وی ادامه داد: اکنون نیز مشغول جمع آوری آمار برای جذب هیات علمی هستیم به شرطی که مجوز جذب صادر شود اعلام نیاز خواهیم کرد.