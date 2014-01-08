به گزارش خبرگزاری مهر، رضا قوچان نژاد مهاجم ایرانی باشگاه استاندارد لیژ بلژیک که در این تیم فرصت بازی پیدا نمی کند قصد دارد هر طور شده این باشگاه را ترک کند و 6 ماه قبل از جام جهانی را در تیمی بازی کند که بتواند در ترکیب اصلی آن به میدان برود.

رنه ایخکلکمپ مدیربرنامه های قوچان نژاد در گفتگو با وب سایت FCUpdate.nl اعلام کرد این بازیکن پیشنهادهای قابل توجهی از باشگاه های دسته اول هلند دارد اما تمایلی به بازگشت به لیگ این کشور ندارد.

ایخکلکمپ در ادامه افزود: اولویت گوچی در حال حاضر بازی در کشورهایی مثل ایتالیا و اسپانیاست. هنوز هیچ چیز مشخص نیست و ما در حال بررسی پیشنهادها هستیم. می دانیم 6 ماه آینده برای گوچی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است چرا که قرار است او در جام جهانی 2014 برزیل برای تیم ملی ایران بازی کند، به همین دلیل آمادگی او بسیار مهم است.

پیش از این گفته می شد مالک باشگاه استاندارد لیژ که باشگاه بولتون را خریده است قوچان نژاد را به صورت قرضی به این باشگاه انگلیسی منتقل خواهد کرد. باید ببینیم در نهایت گوچی چه تیمی را به عنوان مقصد بعدی خود انتخاب خواهد کرد.