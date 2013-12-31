به گزارش خبرنگار مهر، رضا قوچان‌نژاد که تاکید کرده بود در زمان نقل و انتقالات زمستانی تیم استاندارد لیژ را به خاطر نیمکت نشینی‌های مداوم ترک می‌کند مورد توجه تیم دسته اولی چارلتون انگلیس قرار گرفت. این خبری است که سایت اخبار فوتبال بلژیک منتشر کرده است.

رضا قوچان‌نژاد و "دیوید بیتون"، دو بازیکنی هستند که مورد توجه تیم چارلتون واقع شده‌اند. این تیم رده نوزدهم جدول 24 تیمی لیگ یک فوتبال انگلیس را به خود اختصاص داده است. اخباری در خصوص خرید سهام این باشگاه توسط یک فرد ثروتمندی بلژیکی منتشر شده و به نظر می‌رسد همین موضوع باعث شده تا چارلتون از فوتبال بلژیک بازیکن خریداری کند.