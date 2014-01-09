به گزارش خبرنگار مهر، چناران با سرانه تولید روزانه 40 تن زباله این ظرفیت را دارد که از طلای کثیف استفاده بهینه را برده و به نظر می‌رسد راه‌اندازي مديريت پسماند؛ پاسخگوی نيازمندی شهرستان در این زمینه است و ضمن جلوگيري از آلودگي محيط زيست زمينه هاي اشتغال زائي جوانان نيز براي شهرستان فراهم شود.

با ساماندهي مديريت پسماند و بازگرداندن حداقل يك سوم زباله‌هاي توليدي به چرخه اقتصادي تأثير بسزائي در حفظ محيط زيست؛ كسب درآمد و اشتغالزائي جوانان خواهد داشت كه يك عزم جدي مي خواهد كه خوشبختانه در تمام چناراني ها وجود دارد.

مهدي عرب صادق مسئول خدمات شهري شهرداري چناران در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره می‌گوید: اكثر زباله‌هاي شهر چناران خانگي است و زباله‌هاي خانگي به مواد غيرقابل استفاده توسط خانواده‌ها گفته مي‌شود كه 70 در صد آن شامل مواد زائد ميوه؛ غذا و... است كه زباله تر ناميده مي‌شود و 30 درصد ديگر زباله خشك و قابل بازيافت است كه كاغذ، شيشه، انواع بطري، چوب و فلزات را شامل مي‌شود.

تولید روزانه40 تن زباله در شهر چناران

وی افزود: زباله‌هاي شهر چناران روزانه حدود 40 تن است كه از اين مقدار؛ 25 تا 30 تن آن از درب منازل جمع آوري مي‌شود و الباقي كه به سرجارو معروف است پس از نظافت و جارو كردن خيابان ؛ توسط كارگران جمع اوري و با ماشين هاي حمل زباله به محل دفن منتقل مي‌شود.

وی در پاسخ به این سئوال که به جهت كاهش حجم زباله هاي توليدي؛ چه اقداماتي را مي توان بر روي زباله ها انجام داد افزود: شهرداري چناران از سال 1384 با همكاري يك شركت مشاور زيست محيطي؛ بحث مطالعاتي پسماند را انجام داده است كه پس از جمع اوري؛ بين حمل و نقل تا محل دفن؛ مي توان پروسه هائي مثل كمپوست كردن و بازيافت را صورت داد كه با ميزان حجم زباله هاي موجود در شهر چناران، بهترين راهكار، تفكيك مواد بازيافتي از زباله است كه اين كار نيز توسط شركت خدماتي رستاك در حال انجام است.

وی درباره اینکه جمع اوري زباله‌هاي شهري در چه زمان‌هائي صورت مي‌گيرد افزود: جمع آوري زباله‌هاي شهر چناران همه روزه به جز روزهاي جمعه از ساعت 6 بعد از ظهر اغاز و تا ساعت 9 شب ادامه دارد، جارو كشي و نظافت خيابان‌هاي اصلي "بلوار امام؛ طالقاني و بهشتي" نيز همه روزه و خيابان هاي فرعي هم يك روز در ميان انجام مي شود.

وی درباره اینکه مردم چه نقشي مي‌توانند در كاهش زباله‌ها و تميزي سطح شهر داشته باشند افزود: يك زماني افراد خانواده بويژه خانم‌هاي خانه‌دار براي خريد؛ ساك يا زنبيل به همراه داشتند و تمام وسايل خريداري شده را داخل آن مي گذاشتند كه ديگر لازم نبود براي هر كالائي؛ يك پلاستيك دريافت كنند كه اگر اين فرهنگ دوباره احياء شود نقش بسزائي در آلودگي محيط زيست خواهد داشت چرا كه پلاستيك از جمله موادي است كه زمان تجزيه آن خيلي طولاني است.

وی بیان کرد: خريد به اندازه مصرف، قراردادن زباله‌ها در زمان جمع آوري درون پلاستيك هاي گره شده به جهت جلوگيري از پارگي توسط گربه سانان و در نهايت نريختن زباله ها بصورت فله اي در زمين خالي‌هاي موجود در سطح شهر نقش بسزائي در كاهش زباله ها و تميزي شهر خواهد داشت.

تفکیک مواد بازیافتی زباله‌ها در روستاهای چناران

حسين غريب بخشدار مركزي چناران نیز درباره وضعيت زباله‌هاي روستائي بخش مركزي اظهارکرد: از مجموع100 روستاي بخش مركزي جمع اوري زباله هاي 42 روستاي طرف قرارداد " 19 روستاي داراي دهياري و 13 روستاي فاقد دهياري" بوسيله 3 كاميونت كمپرسي شركت تعاوني همياران "دهياريها" بخش انجام مي‌شود كه در محل دفن نيز تفكيك مواد بازيافتي از زباله صورت مي پذيرد.

وی در پاسخ به اینکه چه برنامه هائي براي تفكيك از مبدأ و همچنين دفع بهداشتي زباله‌ها داريد اظهارکرد: با همكاري روستائيان برنامه‌هاي در دست اقدام شركت؛ طرح تفكيك مواد بازيافتي از زباله بزودي در روستاهاي بزرگ از جمله: سيدآباد و رادكان به اجرا در خواهد آمد و به مرور زمان تمام روستاهاي بخش را شامل مي شود.

وی افزود: همكاري مردم در جدا کردن زباله هاي خشك از زباله هاي تر؛ ضمن موفق کردن اجراي طرح ازحجم و انباشت زباله هم خواهد كاست كه نه تنها بهره وري اقتصادي را در پي دارد بلكه به كاهش آلودگي محيط زيست نيز كمك شاياني خواهد داشت.

درآمد حاصل از اجراي بازیافت صرف عمران شهر می شود

وی ادامه داد: اين نكته را هم اضافه كنم كه سهامداران شركت تعاوني همياران؛ دهياري هاي سطح بخش هستند كه درآمد حاصل از اجراي اين طرح و ساير پروژه ها؛ صرف عمران؛ آبادي و رعايت نكات بهدشتي از جمله ساخت سطل زباله؛ زيباسازي و نظافت معابر عمومي همان روستاها مي شود بنابراين همكاري مردم به طور مستقيم بر زندگي خود آنان تأثير گذار خواهد بود.

غریب گفت: اما در خصوص دفن بهداشتي زباله ها؛ بخش مركزي چناران؛ اولين بخش سطح استان است كه با همكاري يك شركت مشاور زيست محيطي اقدام به مكان يابي دفن بهداشتي زباله کرده است كه طبق قرارداد تا پايان فروردين ماه مكان محل دفن مشخص مي‌شود تا ما نيز سهمي در حفظ محيط زيست براي آيندگان داشته باشيم.

مهدي يوسفي پيمانكار اجراي طرح تفكيك مواد بازيافتي از زباله شهرداري چناران نیز به خبرنگار مهر گفت: این شركت خدماتي با هدف ساماندهي مديريت پسماند؛ بازگشت مواد قابل بازيافت به چرخه طبيعت؛ حفاظت از محيط زيست و همچنين اشتغالزائي جوانان بيش از يكسال است كه طرح بازيافت را در شهر چناران آغاز کرده است.

وی با اشاره به اینکه در قبال دريافت مواد بازيافتي اجناسي به شهروندان هديه مي شود افزود: اجناسي كه در قبال دريافت مواد بازيافتي ارائه مي شود؛ بر اساس نياز و درخواست خود شهروندان است كه اغلب مواد شوينده و همچنين پلاستيك زباله است.

وی افزود: استقبال مردم از طرح به نسبت يكسال شروع طرح خوب بوده است كه با همكاري بيشتر مردم در خصوص جدا کردن پلاستيك؛ حلب؛ لاك؛ شيشه؛ كاغذ؛ فلزات از زباله هاي تر؛ ضمن كاهش حجم زباله ها و آلودگي محيط زيست؛ تأثير بسزائي در كاهش زينه هاي زندگي انان به جهت دريافت مواد بهدشتي در قبال مواد بازيافتي خواهد داشت.

نظارت بازرسان بر فرایند جمع آوری زباله و بازیافت

حسن كامل مسئول بهداشت محيط حرفه‌اي شهرستان چناران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انواع زباله هاي خانگي، صنعتي، ساختماني و بنائي، پزشكي و عفوني لزوم ساماندهی جمع اوری آنها و نظارت برجلوگيري از آلودگي محيط زيست افزود: نظارت بر عهده اداره حفاظت محيط زيست و مراكز بهداشت است كه در اين خصوص؛ بازرساني به طور مرتب و ماهانه گزارش‌هائي از وضعيت زباله هاي شهري و روستائي؛ رعايت زمان جمع آوري زباله‌ها، نحوه همكاري مردم با دستگاه هاي خدمات رسان تهيه مي‌شود و همچنين بازديد از مكان هائي كه دپو زباله صورت گرفته انجام مي گيرد كه نتيجه آن به شهرداري‌ها ابلاغ مي‌شود تا نسبت به رفع مشكلات موجود اقدام کنند.

وی گفت: مردم مي‌توانند مشكلات خود را در مورد عدم رعايت نكات بهداشتي محل زندگي خود را اعلام کنند تا پيگيري ها لازم صورت پذيرد.

مسئول بهداشت محيط حرفه اي شهرستان چناران در پاسخ به اینکه انباشت زباله ها بويژه در زمين خالي‌هاي سطح شهر موجب بروز چه بيماري‌هائي خواهد شد و چه اقدامی در این زمینه صورت گرفته اظهارکرد: نخاله هاي ساختماني رهاشده؛ ريختن زباله‌ها بصورت فله‌اي در زمين خالي‌هاي سطح شهر مي‌تواند كانون بيماري سالك باشد كه با بررسي هاي بعمل آمده پشه آلوده به بيماري سالك در تعدادي از روستاها وجود دارد كه نياز به همكاري دهياران، خانه بهداشت و رعايت كردن بهداشت محيط توسط روستائيان است.

کامل افزود: ولي بهترين راه براي از بين بردن بيماري‌هائي همچون سالك، بهسازي محيط و رعايت بهداشت است كه لازم است شهروندان پس از انجام هر ساخت و ساز؛ نخاله هاي بنائي خود را به محل دفن نخاله بنائي كه توسط شهرداري مشخص شده انتقال دهند و از ريختن زباله‌هاي خود در زمين خالي‌‌هاي سطح شهر اجتناب کنند.

وی افزود: بازديد از محل دفن زباله‌ها نيز هر ماه انجام مي‌گيرد زباله‌هاي شهر چناران در مسير جاده بقمچ دفن مي شود كه فاصله حريم روستاهاي اطراف و همچنين جهت وزش باد نيز رعايت شده است و تنها مشكل آن سنگلاخ بودن محل دفن است كه امكان كندن ترانشه براي دفن وجود ندارد با اين وجود شهرداري ملزم به پوشاندن بوسيله يك لايه خاك بصورت هر هفته است البته لازم است نسبت به حصاركشي محل به جهت جلوگيري از ورود افراد متفرقه اقدام کنند و همچنين از ورود سگ سانان كه اكثرأ ناقل بيماري هاي سالك؛ هاري و كيست هيتاتيك هستند، جلوگيري کنند.

جايگاه زباله‌هاي شهر گلمكان در مسير سيلاب قراردارد

مسئول بهداشت محيط حرفه اي شهرستان چناران گفت: زباله‌هاي شهر جديد گلبهار به سازمان مديريت پسماند مشهد انتقال داده مي شود و جايگاه زباله هاي شهر گلمكان نيز از نظر ما مورد تأييد نيست چرا كه در مسير سيلاب قراردارد ولازم است در اسرع وقت نسبت به مكان يابي دفن بهداشتي زباله ها كه مورد تأييد شبكه بهداشت و محيط زيست باشد اقدام کنند.

کامل درباره دفن زباله هاي بيمارستاني اظهارکرد: از يك سال پيش يك دستگاه اتوكلاو در بيمارستان چناران نصب و راه اندازي شده است كه زباله هاي عفوني را استريل و بي خطر مي کند و با تمام مطب ها؛ آزمايشگاه ها و مراكز شبانه روزي نيز مكاتبه شده است تا نسبت به عقد قرارداد با بيمارستان چناران جهت استريل و بي خطر نمودن زباله هاي عفوني خود اقدام نمايند در غير اين صورت به استناد قانون با آنان برخورد مي شود.

ضرورت راه اندازی کارخانه کمپوست

کامل در پاسخ به این سئوال که براي حل مشكلات زباله اي شهرستان چه راهكارهائي داريد اظهارکرد: با وجود بيش از 70 تن زباله شهرهاي چناران؛ گلبهار؛ گلمكان و روستاهاي تحت پوشش تشكيل مديريت پسماند و راه اندازي كارخانه كمپوست براي مجموعه شهرستان لازم و ضروري است تا با الگو برداري از شهرهاي بزرگ از جمله مشهد مقدس؛ ضمن جلوگيري از آلودگي محيط زيست زمينه هاي اشتغال زائي جوانان و درآمدزائي نيز براي شهرستان فراهم شود.

مسئول بهداشت محيط حرفه اي شهرستان چناران گفت: البته تا اجرائي شدن اين طرح؛ تفكيك مواد بازيافتي از زباله در خانه ها توسط شهروندان بهترين راه حل است به شرطي كه شهرداري و عوامل اجرائي طرح تفكيك مواد بازيافتي از زباله نيز با در اختيار قرار دادن پلاستيك هاي مخصوص بازيافت و زباله اين انگيزه را در آنان ايجاد کنند.

کامل اظهارکرد: در خصوص فرهنگ سازي و آموزش شهروندان به جهت رعايت نكات بهداشتي؛ روابط عمومي شهرداري چناران اقدام به اجراي طرح همياران سبز کرده است كه البته مورد استقبال خيلي از خانواده ها قرار گرفته و اكثرأ خواستار تدوام اين برنامه ها بودند.

جليل رجائي مهر دانشجوي پرستاري و عضو گروه همياران سبز نیز در گفتگو با خبرنگار مهر طرح همیاران سبز و اینکه اين طرح با چه هدف و از كي به اجرا درآمد اظهارکرد: طرح همياران سبز با هدف جمع اوري اطلاعات حوزه پسماند و حل مشكلات اين بخش از 15 شهریورماه سال جاری به مدت يك ماه به اجرا درآمد كه در قالب چهار گروه پنج شنبه هر هفته با مراجعه به درب منازل ضمن تهيه يك فرم نظر سنجي از عملكرد شهرداري؛ بسته هاي آموزشي را به شهروندان ارائه کرده و مشاهدات خودمان را در خصوص دپوي نخاله هاي ساختماني، تجمع زباله‌ها در زمين‌هاي خالي را به شهرداري منعكس مي‌كرديم.

جواد چك بر دانشجوي رشته پرستاري و عضو گروه همياران سبز نیز درباره استقبال مردم از اجراي طرح گفت: اكثر مردم از اينكه مي توانستند مشكلات خود را مطرح كنند و كسي به سراغ آنان آمده بود تا به در دل هايشان گوش كنند؛ خيلي خوشحال بوده و خواستار تدوام اين طرح ها بودند بيشتر مردم اطلاع دقيقي از آمدن ماشين بازيافت نداشتند و از مأمورين شهرداري مي‌خواستند تا تمام زباله‌هاي سطح شهر را جمع آوري کنند و فقط به جمع آوري زباله‌هاي داخل پلاستيك اكتفا نكنند.

محمد وفائي دانشجوي رشته پرستاري و عضو گروه همياران سبز نیز گفت: شهرداري مي تواند براي پرسنل حوزه خدمات شهري خود كلاس هاي اموزشي برگزار نمايد چراكه نحوه برخورد كارگران با شهروندان خيلي موثر است و در حال حاضر بدليل نبود فرهنگسرا در چناران؛ مساجد بهترين مكان براي بيان مسائل حوزه سلامت و رعايت نكات بهداشتي به عموم مردم است تهيه پملت هاي حوزه سلامت و توزيع آن در بين شهروندان نيز يكي ديگر از روش هاي افزايش معلومات عمومي مردم است چراكه خيلي از شهروندان از حقوق اجتماعي خود آگاه نيستند.

سيده فاطمه حسيني دانشجوي حقوق و عضو گروه همياران سبز نیز اظهارکرد: جدا گذاشتن زباله‌هاي خشك از زباله‌هاي تر كار تفكيك در مراحل بعدي را ساده‌تر مي‌کند اگر هر شخصي مسئول سلامتي خودش باشد و نكات بهداشتي را كه در دين مبين اسلام نيز تأكيدات فراواني نموده است را رعايت كنند؛ خود به خود شهري زيبا و سالم خواهيم داشت بنابرين شهذري زيباست كه تمام شهروندان نكات بهداشتي را رعايت كنند و قطعأ تهيه اين گزارشات و يا اقدامات شهرداري موثر خواهد بود.

..............................

گزارش: اسماعیل عرب