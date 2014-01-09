گسترش فولاد تبریز – راه آهن تهران؛ آبی ها به دنبال دومین پیروزی با تارتار

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و دوم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور روز شنبه 21 دی با انجام هفت دیدار باقی مانده به پایان می رسد که در یکی از این بازی ها، تیم گسترش فولاد در ورزشگاه اختصاصی خود برابر تیم راه اهن تهران صف آرایی خواهد کرد.

تیم گسترش فولاد که هفته گذشته با مهدی تارتار توانست دیدار سخت در خانه داماش گیلان را با پیروزی پشت سر بگذارد، اکنون این امیدواری را دارد که بتواند دومین پیروزی متوالی خود را این بار در تبریز جشن بگیرد. این پیروزی که به واقع پس از 9 هفته ناکامی نصیب تیم گسترش فولاد، آن هم با کادر فنی جدید شد توانست که اعتماد به نفس و روحیه از دست رفته آبی ها را دوباره به آنها بازگردانده و با شرایطی خوب مهیای دیدار با راه آهن کند. در سوی مقابل اما تیم راه آهن تهران اوضاع چندان خوبی ندارد و فارغ از مسایل فنی، به لحاظ مدیریتی نیز شرایط جالبی را تجربه نمی کند و به نظر می رسد که همین موضوع در نوع بازی بازیکنان راه آهن تاثیرگذار باشد. این تیم هفته گذشته در خانه برابر استقلال تهران تن به شکست یک بر صفر داد تا تیم امیر قلعه نویی را صدرنشین کرده و با روحیه پائینی آماده سفر به تبریز شود.

تقابل دو مربی با انگیزه

تیم گسترش فولاد پس از سه امتیاز ارزشمندی که از رشت به جیب زد، تا حدودی از بحران و خطر قرارگیری در بین تیم های پائین جدولی فرار کرد و حالا با خیالی تقریبا راحت، می تواند به ادامه فصل فکر کند. مهدی تارتار که اولین تجربه مربیگری در تیم گسترش فولاد را با پیروزی برابر یکی از تیم های قبلی خود تجربه کرد، این هفته برای دومین بازی متوالی باید برابر تیمی قرار بگیرد که طی مدت نه چندان طولانی مربیگری خود در سال های گذشته، کار در این تیم را هم تجربه کرده است.

همین موضوع می تواند برای دومین بار متوالی انگیزه پیروز شدن سرمربی جدید تیم گسترش فولاد را این بار برابر تیم راه آهن تهران بیشتر کند.

در سوی مقابل اما روی نیمکت سرمربیگری تیم راه آهن مربی نشسته که در ابتدای فصل حتی گفته شد که قرارداد او با تراکتورسازی تبریز امضا شده اما پس از یکی، دو روز به جای منصور ابراهیم زاده، مجید جلالی در راس کادر فنی سرخپوشان تبریز قرار گرفته است. اکنون ابراهیم زاده نیز با انگیزه نشان دادن قابلیت های فنی خود به فکر بازی با گسترش فولاد است. هرچند که این مربی فوتبال فهم، خود را آماده دیدار با تیم تراکتورسازی کرده و می خواهد در آن بازی شایستگی های خود را نشان دهد.

تلاش دو تیم برای فرار از جمع قعرنشینان

شرایط دو تیم در جدول رده بندی اما حساسیت بازی عصر شنبه ورزشگاه بنیان دیزل تبریز را بیشتر کرده است. تیم گسترش فولاد از 21 بازی قبلی خود، 23 امتیاز اندوخته و با تفاضل گل 2- نسبت به تیم استقلال خوزستان در جایگاه نهم جدول ایستاده است. شرایط تیم گسترش فولاد به گونه ای است که این تیم هنوز از ماندن در لیگ برتر چندان مطمئن نیست و به این خاطر همچنان باید به تلاش خود برای امتیاز گیری و صعود در جدول ادامه دهد. البته تیم بالای سری تیم گسترش فولاد، ملوان بندر انزلی است که پنج امتیاز بیشتر از تیم تبریزی کسب کرده و به نظر می رسد که جایگاه تیم گسترش فولاد به این زودی ها بهتر از رده نهمی نخواهد بود. با این حال تیم های پائین جدول، حتی گسترش فولاد که در رده نهم قرار دارد سخت در تلاش هستند تا با کسب نتایج خوب و افزودن بر اندوخته هایشان از منطقه خطر سقوط به دسته پائین تر در امان بمانند.

اما تیم راه اهن در جدول رده بندی شرایطی به مراتب بدتر از حریف تبریزی خود دارد. این تیم از 21 بازی خود صاحب 18 امتیاز است و در جایگاه نازل سیزدهم جدول ایستاده است. راه اهنی ها با این حال همچنان به بالا رفتن در جدول امیدوارند چراکه فاصله این تیم با تیم دوازدهم جدول، تنها یک امتیاز است و شاگردان ابراهیم زاده می توانند در هفته های آینده و حتی با پیروزی برابر تیم گسترش فولاد وضعیت خود را در جدول بهتر کنند.

دومین خط حمله ضعیف برای راه آهن

تیم گسترش فولاد 21 گل زده و 23 گل خورده دارد اما تیم راه آهن 16 بار به گل رسیده و 24 بار هم دروازه اش را به روی حریفان باز شده دیده است.

این آمار نشان از تعادل تقریبی بین قدرت دفاعی و تهاجمی تیم گسترش فولاد دارد و در سوی مقابل گویای این واقعیت است که تیم راه آهن نه در خط حمله عملکرد موفقی داشته و نه در سیستم دفاعی اش توانسته چندان قدرتمند عمل کند. راه آهنی ها به لحاظ قدرت تهاجمی، دومین خط حمله ضعیف لیگ را پس از تیم فجرسپاسی دارند اما در بین هفت تیم پائین جدول، یعنی تیم هایی که پائین تر از گسترش فولاد قرار دارند تیم راه آهن دارای بهترین خط دفاع است و تنها یک گل بیشتر از حریف تبریزی خود دریافت کرده است.

فرصتی مناسب برای بهبودی شرایط گسترش فولاد

با وضعیتی که دو تیم در جدول دارند، تیم گسترش فولاد حتی در صورت پیروزی برابر راه آهن از رده نهم تکان نمی خورد اما راه اهن می تواند به رده دوازدهم صعود کند. آبی های تبریز اما با سه امتیاز مصاف شنبه خود در تبریز، حداقل می توانند در کورس با تیم های استقلال خوزستان و داماش گیلان که رقابتی شانه به شانه دارند، عقب نمانند. روز شنبه و حدود دو ساعت و نیم پس از آغاز بازی گسترش فولاد 23 امتیازی برابر راه آهن، تیم استقلال خوزستان 23 امتیازی که تفاضل گل 7- دارد، به مصاف تیم استقلال تهران که هفته گذشته صدرنشین جدول شد، خواهد رفت که با توجه به اینکه قلعه نویی نمی خواهد صدر جدول را به راحتی از دست بدهد، کار شاگردان عبدالله ویسی در تهران سخت تر خواهد بود و این می تواند برای تیم گسترش فولاد فرصتی برای سبقت از رقیب باشد. از طرفی تیم داماش گیلان هم در اصفهان مصافی بسیار سخت برابر تیم احیا شده و با انگیزه سپاهان قرار خواهد گرفت که نتیجه این بازی هم می تواند به سود تیم گسترش فولاد پیش بینی شود.

تیم راه آهن 18 امتیازی نیز این هفته فرصت خوبی دارد تا حداقل یک پله در جدول صعود کند. راه اهن در هفته ای برابر گسترش فولاد به میدان می رود که دیگر تیم های پائین جدولی یا با یکدیگر بازی می کنند یا باید برابر تیم هایی از بالای جدول به میدان بروند.

در یکی از دیدارهای تقریبا همزمان با بازی گسترش فولاد و راه اهن، فجر 16 امتیازی و قعرنشین در شیراز به مصاف تیم 19 امتیازی و رده دوازدهمی صبای قم خواهد رفت. تقسیم امتیازات و حتی پیروزی تیم فجر می تواند در این بازی به سود تیم گسترش فولاد باشد. همزمان تیم مس 16 امتیازی و رده پانزدهمی در خانه تیم ملوان بندر انزلی به میدان خواهد رفت که این بازی هم برای تیم مس می تواند سخت باشد. اما همه تیم های نیمه پائینی جدول با علم به نتیجه دیدار ذوب آهن 17 امتیازی و رده چهاردهمی برابر تیم بالای جدولی نفت تهران به دیدار رقبای خود خواهند رفت چراکه این بازی امروز پنجشنبه در تهران برگزار خواهد شد و روی کاغذ می تواند پیروزی خانگی شاگردان یحیی گل محمدی را برابر تیم نه چندان قدر اصفهانی محتمل دانست.

برنامه بازی های هفته بیست و دوم نشان می دهد که تیم گسترش فولاد چنانچه بتواند در خانه برابر تیم راه آهن پیروز شود، این فرصت را خواهد داشت تا به وضعیت خود سر و سامان بیشتری داده و برای ماندن در لیگ امیدواری زیادی داشته باشد.

دیدار تیم های گسترش فولاد تبریز و راه اهن تهران از چارچوب بازی های هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور از ساعت 14:15 روز شنبه 21 دی در ورزشگاه بنیان دیزل (اختصاصی گسترش فولاد) برگزار خواهد شد.

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گزارش از محمود نصیرپور