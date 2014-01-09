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۱۹ دی ۱۳۹۲، ۱۳:۴۲

مشکلات جدید برای تیم افاضلی؛

سه عضو تیم فوتبال زیر 22 سال محروم شدند

سه عضو تیم فوتبال زیر 22 سال محروم شدند

سه عضو تیم فوتبال زیر 22 سال به خاطر اتفاقاتی که در اردوی کیش رخ داد از همراهی این تیم در مسابقات قهرمانی آسیا و فعالیت های فوتبال محروم شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال زیر 22 سال که خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا آماده می کرد هفته گذشته برای برگزاری دیداری تدارکاتی با کره جنوبی راهی کیش شده بود که در این اردو چند بازیکن و اعضای کادر فنی این تیم اقدام به کشیدن قلیان در هتل محل اقامت خود کردند که انتشار این خبر واکنش های زیادی را به همراه داشت.

به دنبال دستور علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال، هیات رسیدگی به تخلفات حرفه ای فوتبال مامور رسیدگی و بررسی این پرونده شد که در نهایت پزشک، آنالیزور و سرپرست تیم زیر 22 سال به طور موقت از کلیه فعالیت های فوتبالی منع شدند و حق همراهی این تیم در مسابقات قهرمانی آسیا را ندارند.

در حالی که در مورد چند بازیکن نیز ابهاماتی وجود داشت و احتمال محرومیت آنها نیز می رفت، اما مسئولان در حال بررسی بیشتر هستند و فعلا بازیکنی را محروم نکرده اند اما به نظر می رسد بعد از مسابقات قهرمانی آسیا و بازگشت تیم از عمان برخی بازیکنان نیز محروم شوند. این بازیکنان از فعالیت در تیم های ملی محروم خواهند شد.

کد مطلب 2211076

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