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۱۹ دی ۱۳۹۲، ۱۴:۵۴

مسلمان منکر قلیان کشی شد؛

واکنش بازیکن پرسپولیس به محرومیتش به خاطر قلیان‌کشی: دستشان درد نکند!

واکنش بازیکن پرسپولیس به محرومیتش به خاطر قلیان‌کشی: دستشان درد نکند!

محسن مسلمان بازیکن تیم فوتبال زیر 22 سال که با اتهام قلیان کشی مواجه و با نظر فدراسیون فوتبال از حضور در تیم‌های ملی محروم شده است، می‌گوید من در اردوی تیم زیر 22 سال در کیش قلیان نکشیدم و نظری درباره این محرومیت ندارم.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق نظر فدراسیون فوتبال، پنج عضو تیم زیر 22 سال از جمله پزشک، آنالیزور و سرپرست این تیم به طور موقت از کلیه فعالیت های فوتبالی منع شدند و حق همراهی این تیم در مسابقات قهرمانی آسیا را ندارند. همچنین طبق اعلام یکی از مسئولان فدراسیون فوتبال، محسن مسلمان و پیام صادقیان هم دو بازیکنی هستند که به خاطر مصرف قلیان در جزیره کیش، از همراهی تیم ملی محروم شده اند.

محسن مسلمان در گفتگو با خبرنگار مهر، در این خصوص گفت: من نظری درباره این رای ندارم. باشگاه پرسپولیس از من خواسته است که مصاحبه‌ای انجام ندهم.

وی درباره اینکه این اتفاق در تیم ملی رخ داده و ارتباطی به باشگاه ندارد، یادآور شد: ما کاری نکرده‌ایم. یکبار دیگر هم می‌گویم افرادی که قلیان مصرف کردند، ما نبودیم.

مسلمان در خصوص اینکه فدراسیون فوتبال از کارلوس کی‌روش سرمربی تیم ملی هم خواسته که دو بازیکن پرسپولیس به تیم ملی دعوت نشوند، گفت: دستشان درد نکند!

کد مطلب 2211125

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