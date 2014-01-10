دور برگشت با تجربه بودیم/ به حضور رضایی در تیم زیر 22 سال معترضم

به گزارش خبرنگار مهر، انگین فیرات در نشست خبری پیش از بازی مقابل تراکتورسازی در جمع خبرنگاران گفت: تیم دیدار برای هر دو تیم سایپا و تراکتورسازی از حساسیت بالایی برخوردار است و با توجه به شرایط جدول این بازی می‌تواند یکی از زیباترین بازی‌های لیگ برتر باشد.

وی ادامه داد: در این دیدار ما در این دیدار رضا ناصری، بابک حاتمی و به احتمال خیلی زیاد سجاد شهباززاده را در اختیار نخواهیم داشت و به دیگر بازیکنان جوان تیم اعتماد دارم و از آنها در دیدار فردا استفاده خواهیم کرد.

فیرات در خصوص وضعیت سایپا خاطرنشان کرد: تیم جوان سایپا به یک ثبات رسیده و در دیدارهای دور برگشت بازیکنان با تجربه عمل کردند.

سرمربی سایپا در خصوص دعوت کاوه رضایی به تیم فوتبال زیر 22 سال تصریح کرد: به دعوت کاوه رضایی اعتراض دارم نباید فرقی بین تیم‌های لیگ برتر باشد. به من گفتند اگر بازیکنان به تیم زیر 22 سال دعوت شوند و نیایند محروم خواهند شد.

انگین فیرات در ادامه در خصوص ادامه فصل و بازی با تیم های صدرنشین تیم گفت: ما با تمام تیم‌های بالانشین بازی داریم و شاید هم در تعیین قهرمانی نقش داشته باشیم و سعی خواهیم کرد بهترین بازی را در مقابل تیم‌های تراکتورسازی، ملوان، سپاهان و فولاد به نمایش بگذاریم.

دیدار دو تیم سایپای البرز و تراکتورسازی عصر فردا در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار خواهد شد.