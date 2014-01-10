ویسی در نشست خبری حضور نیافت

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای کاروان تیم فوتبال استقلال صنعتی خوزستان قرار بود ساعت 20:30 دقیقه شب گذشته از اهواز راهی تهران شوند اما به دلیل مشکلات جوی این پرواز لغو شد، به همین دلیل کاروان این تیم عصر امروز به تهران سفر خواهد کرد.

بر این اساس عبدالله ویسی سرمربی این تیم اهوازی نتوانست در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر استقلال تهران که ساعت 13 امروز جمعه در سالن اجتماعات سازمان لیگ برگزار می‌شد، حضور یابد.

دیدار تیم‌های استقلال تهران و استقلال صنعتی خوزستان از هفته بیست و دوم رقابتهای لیگ برتر، ساعت 16:40 دقیقه فردا شنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شود.