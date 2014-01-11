نمايشگاه ايران كام اهداف دولت الكترونيك و توسعه اتوماسيون اداري را دنبال كرد

كاظم آيت اللهي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: نمايشگاه ايران كام مي تواند با تحقق اهداف دولت الكترونيك در بخش‌هاي فناوري اطلاعات، آي.تي و امنيت شبكه به صورت انحصاري و با حمايت سازمان هاي نظام صنفي رايانه‌اي كشور به فعاليت بپردازد.

رئيس سازمان نظام صنفي رايانه اي كشور افزود: نمايشگاه كامپيوتري كه پس از 13 سال به كامكس تبديل شد و با عنوان لاتين خود 2 سال خود نمايي كرد، اكنون با عنوان ايران كام در شانزدهمين دوره خود تبديل به عنواني ايراني شد.

آيت اللهي اظهار كرد: اين فن آوري در اين عرصه حضور پيدا كرد تا بتواند الكامپ در پايان راه را در يكي از سه استان مطرح كشور شامل خراسان رضوي، اصفهان و آذربايجان شرقي كه به دنبال احيا و تمركز زاديي هستند با همكاري بخش‌ها و سازمان‌هاي مرتبط خود بتواند علاوه‌بر معرفي تكنولوژي هاي موثر، شناخت زيرساخت هاي لازم و استفاده از نظرات فعالان اين صنف بخوبي معرفي كند.

وي گفت: نمايشگاه ايران كام 2014 هرچند با عنوان نمايشگاه كامپيوتر مشهد شناخته مي شد، اما در رويكرد جديد خود با استراتژي بلند مدت و با برون سپاري نمايشگاه به بخش خصوصي حركتي را در جهت توسعه و تخصصي تر شدن نمايشگاه برداشت تا اين نمايشگاه كه هرچند برخي با نگاه بومي به آن نگريستند و توقع فروش و توزيع انواع محصولات دنياي كامپيوتر را داشتند، باحركتي متفاوت را ظاهرا شد،‌ تا تبديل به عرصه اي شود براي حضور تكنولوژي‌ها و فناوري هاي نوين كه در اين راستا نگاه منتقدان بيشتري را به خود جلب كند.

رئيس سازمان نظام صنفي رايانه اي كشور گفت: نمايشگاه ايران كام مهمترين گام خود را در افق الكامپ ايران در شرق كشور بر پايه دولت الكترونيك گذاشت و از اين روي به دنبال كيفي سازي و تخصصي كردن اين نمايشگاه بود و حتي به بسياري از شركت هاي توزيع كننده كه نسبت به خدمات پس از فروش خود نيز در اين گونه نمايشگاه ها پاسخگو نبودند حساسيت نشان داده و ظاهرا از ورود آنها جلوگيري كرد تا بتواند نخستين قدم براي تغيير ذائقه مخاطبان و تفكيك تكنولوژي و نهادينه سازي فرهنگ نمايشگاهي را از اين كه تنها توجه را به مخاطبان عمومي جلب كند فاصله بگيرد و توجه به فرصت هاي جديد براي عرصه تكنولوژي را مورد توجه مخاطبان خاص و قدرتمند قرار دهد.

آيت اللهي بيان كرد: بازديد كنندگان اين نمايشگاه بنابر برگزاري هرساله نمايشگاه كامپيوتر كه با حضور گسترده توزيع كنندگان و عاملان فروش كه به دنبال خريد و فروش انبوه و آنهم در ماه هاي پاياني سال بودند دوباره آمده بودند تا به خريد و حضور در بازارگرمي اين فروشندگان به پردازند و اين نمايشگاه كه در نخستين سال خود اهداف واقعي اين صنعت را دنبال مي‌كند خبري نبود.

وي اظهار كرد: هرچند اين نمايشگاه نسبت به سال هاي گذشته از نگاه منتقدان هميشگي آن كم فروغ بود اما بايد بتوان با تعريف و انتقاد تاثيرگذار و سازنده، راهكاري را براي توسعه آن و تبديل شدن به قطب الكامپ ايران در شمال و شرق را اريه كرد و آن را در بوته نقد گذاشت.

رئيس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور تصريح كرد: در نخستين سال برگزاري نمايشگاه ايران كام، باتوجه به حذف بسياري از خرده فروشي ها و عوامل توزيع گسترده سعي بر كيفي‌‌سازي اين نمايشگاه شد و از اين رو توجه بر حضور شركت هاي معتبر شناخته شده كه در اين باره مي توان به حضور شركت هاي همچون حضور سيستم هاي voip، نخستين اپراتور بخش خصوصي تلفن ثابت ايران، اپليكيشن هاي تخصصي، حضور شركت هاي بومي و ملي در بخش سيستم هاي اداري و تجاري، صنايع مخابراتي و پيكيج هاي حسابداري و خدمات اينترنت وشبكه هاي مجازي و اطلاع رساني و حضور ايرانسل و سالن دولت الكترونيك اشاره كرد.

آيت اللهي اظهار كرد: پيش بيني مي شود در دومين دوره ايران كام كه در مهرماه آينده برنامه ريزي شده است بتواند، در بخش هاي مجزا و باهمكاري نهاد رياست جمهوري، بخش هاي خصوصي، رسانه هاي تخصصي، سازمان هاي نظام صنفي رايانه اي، شهر الكترونيك و فناوري هاي نوين آي.تي و بخش هاي تخصصي به دنبال عرضه و معرفي تكنولوژي باشد تا به بهاري براي فروش و حضور عاملين توزيع خدمات رايانه اي در نمايشگاه هاي منطقه اي و بومي كه كيفيت نمايشگاه را در گذشته رقم مي زدند.